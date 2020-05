Patientenschützerin: Auf diese acht Punkte sollten Sie jetzt im Krankenhaus achten

Essen/Leipzig

„Bei Schlaganfällen und Herzinfarkten haben wir in den Notaufnahmen während der vergangenen Wochen einen Rückgang von bis zu 40 Prozent festgestellt“, sagt Dr. Ruth Hecker (57), die Vorsitzende des bundesweiten Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS). Viele Leute haben Angst, sie könnten sich mit dem Coronavirus anstecken. Ein solches Verhalten sei aber gefährlich, warnt die engagierte Streiterin für Patientensicherheit. Denn es sei zu befürchten, dass es zu schlechteren Verläufen bei diesen schweren Erkrankungen kommt, wenn man sich nicht rechtzeitig mit den entsprechenden Symptomen in ärztliche Behandlung begibt.

DAK-Studie: 25 Prozent weniger Herzinfarkt-Patienten

Diesen Trend bestätigt auch eine Studie der DAK-Gesundheit. Danach sind im März rund 25 Prozent weniger Versicherte der Kran­kenkasse mit einem Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert worden als im März 2019 und im Jahr davor. Im März 2020 waren es rund 800 DAK-Versicherte, im gleichen Monat 2019 wurden dagegen 1100 Versicherte wegen ei­nes Herzinfarkts in ein Krankenhaus gebracht – und im März 2018 betraf es 1200 Patienten.

Auch Hüft-OPs nicht auf die lange Bank schieben

Tumorpatienten sollten Termine möglichst nicht verschieben, damit die Erkrankung nach den medizinischen Standards behandelt werden könne, rät Ruth Hecker. Auch bei planbaren Operationen, wie Hüft-OPs, die jetzt wieder möglich sind, empfiehlt die Ärztin, sie nicht auf die lange Bank zu schieben. „Der Patient hat ja auch Schmerzen und muss entsprechende Medikamente nehmen, das alles beeinträchtigt die Lebensqualität“, erklärt sie. „Ich kann nur raten, zur Koloskopie, zur Gastroskopie, zu den Krebsvorsorgeuntersuchungen zu gehen, gerade den Männern, die das oftmals gern vermeiden wollen“, so die APS-Chefin.

Acht Punkte zur Hygiene-Sicherheit in den Kliniken

Auf die Frage, worauf der Patient achten sollte, wenn er in eine Klinik kommt, lauten die konkreten Empfehlungen der Vorsitzenden des Aktionsbündnisses für Patientensicherheit:

1. Alle Mitarbeiter in den Krankenhäusern sollten Mundschutz tragen und Abstand halten zum Patienten, wo es machbar ist. An den Eingängen zu den Wartebereichen sollte Händedesinfektionsmittel bereitstehen. Die Patienten müssen in den Wartezonen genügend Abstand wahren.

2. Die Patienten sollen ebenfalls mit Mundschutz kommen. Ist das nicht der Fall, müsse ihnen gleich ein Nase-Mundschutz gestellt werden.

3. Bei Aufnahme ins Krankenhaus sollte ein Screening stattfinden, also eine kurze Befragung zu Fieber, Husten, Durchfällen und Geschmacksausfällen, um zu ermitteln, ob der Patient Symptome hatte in den vergangenen 14 Tagen.

4. Auch vor diagnostischen Bereichen wie der Radiologie, wo viele Patienten hingeschickt werden, sollten die Abstandsregeln eingehalten werden.

5. Die Patienten sollten darauf achten, nicht in einem Drei- oder Vier-Bett-Zimmer zu liegen, sondern maximal nur in einem Zwei-Bett-Zimmer, damit die Abstände gewahrt bleiben.

6. Eine gute Option sei auch, jeden stationär aufzunehmenden Patienten auf das Coronavirus zu testen. Das Bundesgesundheitsministerium schreibe solche Tests zwar nicht vor, weil nicht sicher sei, ob diese gerade zum richtigen Zeitpunkt stattfinden. So könne doch immer mal ein Corona-Patient durchrutschen. Insofern seien die Tests zwar nützlich, dürften aber nicht dazu führen, sich in falscher Sicherheit zu wiegen.

7. Wenn das Krankenhaus Screenings und Tests macht und sich bei Mundschutz, Abstand und Händedesinfektion an die Regeln hält, ist das der optimale Infektionsschutz für die Patienten.

8. Patienten, denen Hygieneverstöße im jeweiligen Krankenhaus auffallen, sollten diese auch melden. Das seien wichtige Hinweise.

Klinik darf nicht schlechter sein als der Supermarkt

„Wir dürfen in einer Klinik nicht schlechter sein als der beste Rewe-Supermarkt“, sagt die Anästhesistin, die sich nicht nur bundesweit um die Patientensicherheit kümmert, sondern auch am Uniklinikum Essen dafür zuständig ist. Ruth Hecker weiß, wovon sie spricht, denn das Klinikum im Ruhrgebiet hatte jüngst einen Covid-Ausbruch. Der Fachbegriff dafür ist Covid-19-Cluster. Ein solches gab es in der Essener Klinik für Strahlentherapie, wo Anfang April 15 Patienten und 23 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurden. Auslöser waren ein Patient und eine Mitarbeiterin. Das Essener Klinikum habe das inzwischen sehr gut in den Griff bekommen, sagt sie erleichtert.

