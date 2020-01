Leipzig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag vor orkanartigen Böen im Erzgebirgskreis oberhalb von 1000 Metern gewarnt. Auf dem Fichtelberg sei mit Böen von bis zu 115 Kilometern in der Stunde zu rechnen, hieß es auf der DWD-Webseite.

In Dresden warnt der Wetterdienst noch bis 20 Uhr vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 65 km/h, in exponierten Lagen auch bis 70 km/h. Gefahr bestehe vor allem durch herabstürzende Äste. Zum Samstagabend hin soll der Wind im Freistaat größtenteils nachlassen. Auf dem Fichtelberg werden aber auch in der Nacht Sturmböen erwartet.

Oberhalb von 600 Metern ist laut Meteorologen zudem mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen. In Staulagen könnten sogar zehn Zentimeter Neuschnee fallen. In der Nacht zu Sonntag soll der Schneefall nachlassen. Dann bestehe Glättegefahr durch überfrierende Nässe, sagten die Meteorologen.

Von dpa