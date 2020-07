Orkanböen auf dem Brocken und Bodenfrost: Wird unser Sommer vom Winde verweht?

Leipzig

Wo ist der Hochsommer hin? Nach einer kurzen Hitzephase mit über 30 Grad am letzten Juni-Wochenende gönnt sich der Juli zumindest bei den Temperaturen zurzeit eine wenig sommerliche Pause. Vor allem im Norden ist derzeit eher Herbstwetter: Schlecht für die Küstenurlauber.

Tief „Wendy“ und Jetstream schuld

Dazu kommt ein seit Sonntag starker bis stürmischer Wind. „An der See gab es in Kiel am Wochenende Böen bis 99 km/h. Auf dem Brocken waren es sogar orkanartige Böen bis 110 km/h. Das ist schon beachtlich“, so Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Schuld daran ist das derzeitige Tiefdruckgebiet Wendy. „Zudem hängen wir mittendrin im Jetstream, deswegen ist es bei uns auch so unsommerlich in einigen Landesteilen“, so Jung.

Anzeige

Der Jetstream ist ein starker Wind in etwa zehn Kilometer Höhe, der Unterschiede zwischen den Temperaturregionen und Hoch- und Tiefdruckgebieten ausgleicht. Wegen des Klimawandels hatten Experten in den letzten Jahren beobachtet, dass der Jetstream eigentlich an Kraft verliert. Deshalb halten sich Hitze, Regen oder Kälte über längere Zeiträume an einem Ort.

Weitere LVZ+ Artikel

Für Hitzewelle aus Südeuropa ist bei uns die Tür zu

Doch ausgerechnet jetzt im Juli ist der Jetstream zurück: Tiefdruckgebiete stören immer wieder unser Sommerwetter. Die große Hitze liegt diesmal etwas weiter weg im Südwesten Europas. In Spanien und Portugal werden in dieser Woche bis zu 44 Grad erwartet. „Doch bei uns ist dafür die Tür zu. Die extreme Hitze kann nicht bis nach Deutschland vordringen. Ein Hoch sitzt dazwischen und lässt das nicht zu. Dabei gibt es auch noch ein Tief bei Skandinavien und das schiebt aus Nordwesten kalte Luftmassen bis nach Deutschland“, erklärt Dominik Jung die Wetterlage.

Die extreme Hitze mit Werten über 40 Grad hängt in Südeuropa fest. Bei uns bestimmt Tief Wendy mit zum Teil kräftigem Wind das eher durchwachsene Juli-Wetter. Quelle: wetter.net

Lokal Bodenfrost-Gefahr am Dienstagmorgen

Richtig frisch wird es sogar in der kommenden Nacht. Aus Nordwesten strömt weiter kühle Luft nach Deutschland. Daher werden die Frühwerte am Dienstagmorgen recht tief liegen. Um die 10 Grad im Norden und um 5 bis 10 Grad im Rest des Landes. Direkt über dem Erdboden muss man sogar in höheren Muldenlagen mit Bodenfrost rechnen – und das mitten im Juli!

„Wer bereits früh mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit ist, der könnte also schon die etwas dickere Jacke gebrauchen“, rät Dominik Jung. Dass es im Tagesverlauf schnell wieder wärmer wird, haben wir nur dem hohen Sonnenstand zu verdanken. Am kühlsten wird es in den westlichen Mittelgebirgen werden. In der Eifel und im werden am Erdboden stellenweise sogar 0 bis minus 2 Grad erwartet. „Das sind Nachtwerte, die haben wir manchmal nicht mal im vergangenen Winter 2019/2020 erreicht. Der war zeitweise nachts deutlich milder“, staunt Wettermann Jung.

Prognose: Bis Monatsmitte keine Änderung in Sicht

Und die weitere Prognose: Wird der Sommer 2020 vom Winde verweht? „Bis zur Monatsmitte ist keine große Wetteränderung in Sicht. Der Achterbahnsommer geht erstmal weiter“, sagt der Wetter.net-Experte. Heißt: Auf kurze heiße Tage folgen wieder kühlere Abschnitte. Und wo der Wind kräftig bläst, fühlen sich die Sommertemperaturen auch noch um einige Grad kühler an. In der Region Leipzig wird es besonders am Mittwoch mit nur 19 Grad kühl, dazu sind Regenschauer möglich.

Trotzdem: Nach den ersten fünf Tagen ist der Juli 2020 tatsächlich 1,6 Grad wärmer als das langjährige Klimamittel. „Wer sich also über zu kaltes Wetter beschwert, der wohnt sehr wahrscheinlich im Nordwesten des Landes, denn dort ist der Monat etwas zu kühl gestartet. Im Rest des Landes war es dagegen etwas zu warm“, erklärt Jung. So ist der Juli in Hoyerswerda um 3,7 Grad wärmer als normal gestartet. Ein deutliche Überschuss im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Von Olaf Majer