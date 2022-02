Leipzig

Das Orkantief „Zeynep“ hat in Sachsen Schäden in begrenztem Ausmaß angerichtet. Vielerorts stürzten Bäume um. Die Hindernisse blockierten auch einige Straßen. Menschen kamen nach Angaben der Polizeidirektionen aber nicht zu Schaden. Insgesamt sei der Sturm weniger schlimm als erwartet gewesen, bilanzierte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig.

Der Sturm traf vor allem den Südwesten Sachsens. Auf der Autobahn 72 nahe der Landesgrenze zu Bayern fuhren laut Polizei ein Lastwagen und ein Auto gegen einen Baum, der auf die Fahrbahn gefallen war. Dabei blieb es allerdings bei Sachschäden.

Einige Bundesstraßen gesperrt

Nahe der tschechischen Grenze bei Schönberg musste die Bundesstraße 92 wegen umgefallener Bäume gesperrt werden. Auch die Bundesstraße 180 bei Erdmannsdorf in Mittelsachsen und Staatsstraße 261 am Thermalbad Wiesenbad sollten bis Samstagvormittag gesperrt bleiben. Darüber hinaus habe es aber keine größeren Schadensereignisse gegeben, hieß es von der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Polizeidirektion Leipzig registrierte seit dem Freitagabend nur ungefähr 25 Einsätze. Dabei habe es sich um herabgestürzte Äste oder umgewehte Verkehrszeichen gehandelt. In der Dresdner Region habe sich der Sturm so gut wie gar nicht im Einsatzgeschehen bemerkbar gemacht, sagte ein Polizeisprecher.

Bahnreisende müssen allerdings auch am Samstagmorgen noch mit Einschränkungen rechnen. Die Vogtlandbahn teilte mit, mit einer Betriebsaufnahme sei erst im Laufe des Vormittags zu rechnen. Zuvor seien zunächst Erkundungsfahrten auf allen Strecken nötig. Auch die Deutsche Bahn kündigte Erkundungsfahrten an. Bei der Ostdeutschen Eisenbahn gibt es in der Oberlausitz zwischen Weißwasser und Cottbus am Samstagmorgen einen Ausfall. Dort blockierte ein umgestürzter Baum die Bahnstrecke.

Zwei Tote in Deutschland

Zwei Menschen sind am Freitag in Deutschland durch das Orkantief „Zeynep“ ums Leben gekommen. Ein Autofahrer starb nach Angaben der Polizei am Freitagabend bei Altenberge in Nordrhein-Westfalen, als er mit dem Auto gegen einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum prallte. Der eingeklemmte 56-Jährige sei noch am Unfallort gestorben. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

In der niedersächsischen Gemeinde Wurster Nordseeküste ist ein Mann während des Sturms von einem Dach gestürzt und gestorben. Der 68-Jährige habe in der Nacht auf Samstag versucht, das beschädigte Dach eines Stalls zu reparieren, teilte die Polizei mit. Dabei sei er durch das Dach gebrochen und rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Bei einem weiteren tödlichen Unfall in Nordrhein-Westfalen war die Feuerwehr zunächst ebenfalls von einer sturmbedingten Ursache ausgegangen. Ein Mann war mit seinem Wagen in Saerbeck unterwegs gewesen, als sich sein Fahrzeug nach Angaben der Polizei überschlug. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte am Freitagabend, dass sein Auto vermutlich von einer Windböe erfasst worden sei. Das konnte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen auf Nachfrage nicht bestätigen.

Von RND/dpa