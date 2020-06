Oschatz: 70-Jähriger bei Messerattacke schwer verletzt

Oschatz/Mügeln

Ein Streit unter Nachbarn endete am Sonntagmorgen in Oschatz blutig. Wie die Polizei berichtete, wurde gegen 7 Uhr gemeldet, dass es in der Möbusstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mietern eines Mehrfamilienhauses gekommen sein soll. Polizeibeamte eilten zum Ort des Geschehens und trafen dort einen schwer verletzten 70 Jahre alten Mann an. Er schilderte, dass ihn soeben ein Nachbar mit einem Messer angegriffen habe.

Suche nach Täter

Nachdem die Streifenbeamten die schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Schnittverletzungen des 70-Jährigen erstversorgt hatten, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurden das Haus und das Umfeld nach dem Tatverdächtigen durchsucht. Auch ein Diensthund kam dabei zum Einsatz, zunächst jedoch erfolglos.

Gegen Mittag beschloss der Tatverdächtige dann, sich zu stellen – und gab per Telefon seinen Aufenthaltsort bekannt. Er wurde kurz darauf in Mügeln angetroffen.

Offenbar unter Einfluss von Drogen

Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 26-jährigen Deutschen, so die Polizei weiter. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der junge Mann zur Tatzeit unter dem Einfluss von Drogen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.

