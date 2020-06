Oschatz startet Vorbereitung für die dritte Kleine Gartenschau im kommenden Jahr

Oschatz

In genau einem Jahr, nämlich vom 10. bis zum 13. Juni 2021, wird in Oschatz die dritte Kleine Gartenschau ausgerichtet. Jetzt haben die Stadt Oschatz, die Lebenshilfe (Regionalvereinigung Oschatz), der Förderverein Oschatzer Landesgartenschau 2006 und, neu mit im Boot, die Oschatzer Freizeitstätten eine Kooperationserklärung unterzeichnet.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, im Nachgang an die Landesgartenschau 2006 in Oschatz, alle fünf Jahre eine Kleine Gartenschau zu organisieren“, erklärt Oberbürgermeister Andres Kretschmar den Turnus. Daran soll auch 2021 festgehalten werden. Obwohl sich die Akteure bei der Unterzeichnung der Vereinbarung noch nicht über inhaltliche Schwerpunkte äußern wollten, bestätigt Andreas Kretschmar drei Eckpunkte. „Die Kleine Gartenschau wird wieder auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände, dem heutigen Oschatz-Park, stattfinden, es wird kein Eintritt erhoben und es wird wieder eine Blumenschau geben.“

Weitere Unterstützer gesucht

Vorgespräche für die Kleine Gartenschau gibt es schon seit einiger Zeit. „Jeder von uns vier Partnern hat schon ein paar Hausaufgaben gemacht, was die inhaltliche Gestaltung betrifft. Um aber schon ein festes Programm vorzulegen, ist es noch zu früh“, sagt der Oberbürgermeister. Er ergänzt: „Ich danke den Partnern, dass sie so mitziehen. Wir wollen heute das Startsignal geben. In einem Jahr ist es so weit. Ich freue mich auch, dass es wieder eine Blumenschau geben wird. Dafür haben wir unlängst wieder Kontakt zu Jochen Heinz, dem ehemaligen Mitgeschäftsführer der Landesgartenschau Oschatz aufgenommen.“

Finanziell will die Stadt Oschatz für die Ausrichtung noch weitere Unterstützer und Sponsoren ins Boot holen. Die Gartenschau könnte bei der finanziellen Ausstattung auch von den vielen ausgefallenen Veranstaltungen in diesem Jahr profitieren. „Die Kleine Gartenschau ist, so lehrt es uns die Vergangenheit, immer teurer, als die Stadtfeste, die wir jährlich veranstalten“, informiert der Rathauschef.

Frank Kupfer ist Schirmherr

„Für uns als Mitglieder des Fördervereins ist die Kleine Gartenschau der Vereinshöhepunkt“, betont Frank Kupfer, der ehemalige sächsische Landwirtschaftminister ist Vereinsvorsitzender und wird in der unterzeichneten Erklärung auch als Schirmherr der Kleinen Gartenschau 2021 geehrt. „Der Verein wirtschaftet sehr umsichtig und wir sparen Geld an, damit wir die Kleine Garteschau auch gut mitgestalten können“, sagt Kupfer. Er hat bei den beiden Vorgängerveranstaltungen die Erfahrung gemacht, dass die Kleine Gartenschau in Oschatz durchaus auf eine überregionale Resonanz trifft. Dass man auch außerhalb der Collm-Region von der Kleinen Gartenschau erfahren wird, liegt auch in den Händen von Uta Moritz, der Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten. „Wir haben bereits vor der Corona-Zeit, die dritte Kleine Gartenschau auf Messen und überregionalen Veranstaltungen beworben und werden das auch in den kommenden zwölf Monaten tun“, sagt sie. Außerdem will sich in Oschatz auch die Stadt Torgau präsentieren, die ein Jahr später die nächste Sächsische Landesgartenschau ausrichten wird.

Von Hagen Rösner