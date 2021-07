Oschatz trauert um Dieter Ahrens

Thalheim/Oschatz

Er war bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“ in Oschatz und der Collm-Region: Dieter Ahrens. Am Mittwoch verstarb der Thalheimer im Alter von 72 Jahren – ganz plötzlich und unerwartet – an den Folgen einer Lungenembolie.

Zahlreichen Menschen im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung war Dieter Ahrens durch seine berufliche Tätigkeit als Anzeigenberater ein Begriff. Kollegen, Freunde und andere Weggefährten schätzten dabei seine oft humorvolle, meist sehr direkte Art im Umgang mit Menschen. Ahrens war nie um einen Spruch verlegen und brachte auch diejenigen Dinge zur Sprache, die ihn störten – immer mit dem Ziel, auf konstruktivem Wege Änderungen zu erreichen.

Nach seinem Ruhestand blieb er seiner Heimatstadt Oschatz und seinem Wohnort verbunden und engagierte sich – als Ehrenamtlicher im Türmerteam des Kirchenfördervereins „Rettet St. Aegidien“ sowie als Unterstützer und Helfer der Mitglieder des Heimatvereins Thalheim.

Dieter Ahrens (rechts) und Heinz Kade vom über 40-köpfigen ehrenamtlichen Türmerteam auf dem Südturm der St. Aegidienkirche. Quelle: Christian Kunze

Insbesondere die Türmer unterstützte Dieter Ahrens nicht nur regelmäßig mit Diensten in der Türmerwohnung, sondern auch bei anderen Gelegenheiten. Galt es, den Verein und damit die Stadt Oschatz bei Volksfesten zu präsentieren, war er zum Auf- und Abbau der Stände und deren Betreuung stets zur Stelle. So war er auch nach dem Ende seines Berufslebens oft und gern mit Einheimischen und Touristen im Gespräch – und trug so dazu bei, dass Gäste die Gartenstadt am Collm in Erinnerung behalten.

Wenn Dieter Ahrens in der Stadt unterwegs war, dann selten allein. Eine braune Ridgeback-Hündin, getauft auf den Namen „Amor“ wich selten von der Seite ihres Herrchens. Der Vierbeiner gehört nicht mehr zur Familie. Dieter Ahrens hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne und zwei Enkeltöchter.

Seine letzte Ruhe findet er auf dem Friedhof in Oschatz. Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 23. Juli, ab 10 Uhr in der Friedhofskirche statt.

Von Christian Kunze