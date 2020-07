Oschatzer Bulli-Flotte rollt bundesweit zu Standesämtern

Oschatz

Ein Fußabdruck des Profikickers Timo Werner von RB Leipzig im Oschatzer Fliegerhorst? „Das könnte gut sein“, sagt Christian Baer. Vor zwei Jahren baute sein Unternehmen KRB rund 6500 Quadratmeter Kunstrasen vom Trainingsplatz der Leipziger am Cottaweg aus, auf dem auch Timo Werner dem Ball hinterher gerannt ist – und recycelte den Sportboden im Fliegerhorst.

Anzeige

Kurze grüne Arbeitshose, T-Shirt und Sportschuhe: So fühlt sich Christian Baer am wohlsten. „Anzug und Hemd sind nichts für mich.“ Dem 42-Jährigen gehört die Firma KRB, die im Oschatzer Stadtteil Fliegerhorst ausgedienten Kunststoffrasen recycelt. Und der gelernte Kaufmann vermietet parallel dazu den legendären VW Bulli für Hochzeiten und andere Festivitäten.

Weitere LVZ+ Artikel

Unternehmergeist kam durch

Seit 2003 betreibt Christian Baer eine Tankstelle an der B 87 in Mockrehna. Doch das füllte ihn nach einiger Zeit nicht mehr aus. Zusammen mit Gleichgesinnten widmete er sich in Mockrehna der Sportart Paintball. „Und dafür brauchten wir einen vernünftigen Bodenbelag“, sagt Baer. Bei der Suche stieß er auf das Angebot eines Sportanlagenherstellers, der gebrauchten Kunstrasen abgeben wollte. Doch der war wegen des Sandes, der die Kunststofffasern stützt, unheimlich schwer. „Da kam bei mir der Unternehmergeist durch und ich hatte eine Idee: Es muss doch eine Maschine geben, die den Sand rausschüttelt.“ Zusammen mit seinem Vater baute er diese Maschine – das war die Geburtsstunde der Firma KRB.

Sportboden Oschatz: Inhaber Christian Baer an der Maschine zum Ausschütteln der Sportböden. Quelle: Frank Hörügel

Im Jahr 2009 kaufte Baer den kleinen Hangar im Fliegerhorst aus der Insolvenzmasse des vorherigen Eigentümers – und schüttelte zusammen mit einem Lehrling Sand aus Sportböden. Anschließend verkaufte er den gebrauchten Kunstrasen an Privatleute.

Unternehmen mit 18 Beschäftigten auf Wachstumskurs

Mittlerweile fährt KRB bundesweit auf die Baustellen namhafter Sporttstättenbauer, nimmt dort den Kunstrasen raus und arbeitet ihn auf. Das Unternehmen zählt inzwischen 18 Beschäftigte und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Und das hat einen außergewöhnlichen Grund. „Corona war das Beste, was uns passieren konnte. Wir hetzen von einer Baustelle zur nächsten“, sagt Baer. Weil die Sportanlagen wegen der Pandemie bis vor kurzem geschlossen bleiben mussten, wurde der schon lange geplante Austausch von Kunstrasen einfach vorgezogen. Nach einem Jahresumsatz von 1,8 Millionen Euro 2019 rechnet der KRB-Chef im laufenden Jahr mit 2,2 Millionen Euro.

Bulli als Hochzeitsgefährt für Brautpaare

Geld verdient der 42-Jährige nicht nur mit Sportböden. Vor fünf Jahren habe sich seine Frau erinnert: „Du warst doch mal ein Autoschrauber.“ Baer ließ sich nicht lange bitten, kaufte einen alten VW Bulli und baute das legendäre Mobil in einem halben Jahr wieder auf – mit einer Geschäftsidee im Hinterkopf. Er bot Brautpaaren den Bulli als Hochzeitsgefährt an, chauffierte die Paare anfangs selbst. Das kam so gut an, dass Baers Unternehmen „Die Busfahrer“ mittlerweile über eine Flotte von zehn Bullis verfügt.

Deutschlandweit acht Niederlassungen

Deutschlandweit gibt es bereits acht Niederlassungen, zum Beispiel in Dresden, Chemnitz, Kempten und ab Oktober dann auch in Stuttgart. In diesen Städten kutschieren Lizenz-Nehmer von Christian Baer (Franchise-Konzept) Hochzeitspaare oder Touristen mit Bullis, die im Oschatzer Fliegerhorst aufgebaut wurden. Ein Wachstumsmarkt, der gerade erst richtig ins Rollen kommt.

Von Frank Hörügel