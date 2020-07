Oschatzer Collm-Klinik hat die Zauber-Kapsel für den Darm

Oschatz

Klingt wie Science Fiction: Man schluckt eine 27 Millimeter große Kapsel, in der sich ein winziges Kamerasystem, eine Lichtquelle, ein Datenspeicher und ein Akku befinden. Die Kapsel wandert innerhalb von sechs bis acht Stunden auf natürlichem Weg durch den Magen-Darm-Trakt und nimmt dabei automatisch etwa 50 000 hochauflösende Bilder der Schleimhaut auf.

Endoskopie-Kapsel Collm-Klinik Oschatz: Dr. Mark Bernhardt steckt die Kapsel in das Gerät zum Einlesen der Daten. Quelle: Frank Hörügel

In der Abteilung Innere Medizin der Collm-Klinik wird diese innovative Technik (Kapsel-Endoskopie) jetzt erstmals eingesetzt. Das ärztliche Endoskopie-Team – bestehend aus dem leitenden Oberarzt Mohamed Gaber und Oberarzt Dr. Mark Bernhardt – hat sich darauf spezialisiert. „Die Kapsel-Endoskopie hat sich als Goldstandard der Dünndarmdiagnostik durchgesetzt“, sagt Bernhardt. Der Facharzt für Innere Medizin arbeitet seit Oktober des vergangenen Jahres an der Collm-Klinik als Oberarzt und war vorher zehn Jahre lang am Helios Park-Klinikum Leipzig beschäftigt. In Leipzig hat der 41-Jährige bereits Erfahrungen mit der neuen Technik gesammelt.

Kapsel-Endoskopie seit 2014 in der kassenärztlichen Versorgung

Die Kapsel-Endoskopie wird zwar schon seit 2001 in größeren Krankenhäusern angewendet, wurde jedoch erst im Jahr 2014 in die kassenärztliche Versorgung eingeführt. Nach und nach bedienen sich nun auch kleinere Krankenhäuser wie die Collm-Klinik dieser Technik.

Krankhafte Veränderungen sichtbar

Und was kann die mehrere hundert Euro teure Zauber-Kapsel leisten? „Wir können bei der anschließenden Auswertung des Videomaterials krankhafte Veränderungen im Dünndarm erkennen. Das Kamerasystem ermöglicht durch die Anordnung der Kameras und Weitwinkelaufnahmen einen Rundumblick und damit auch einen Blick hinter die Falten “, sagt Bernhardt. Der Dünndarm ist vier bis fünf Meter lang und kann nicht mit einer herkömmlichen Darmspiegelung untersucht werden, wie sie etwa zur Krebsvorsorge im Dickdarm eingesetzt wird. „Zum Glück sind Karzinome im Dünndarm sehr selten“, sagt Bernhardt. Allerdings kann es auch hier zu gefährlichen Entzündungen oder Geschwüren kommen. Ein Hinweis darauf können Störungen des Blutbildes wie Blutarmut oder Eisenmangel sein.

Jede Kapsel wird nur einmal verwendet

Hat die Kapsel ihre „Darm-Wanderung“ beendet, wird sie ausgeschieden und mit einem speziellen Auffangsystem aus dem Stuhl geborgen, gereinigt und desinfiziert. „Jede Kapsel wird nur einmal verwendet“, betont Bernhardt. Somit bestehe kein Hygiene- oder Infektionsrisiko. Die Bilddaten aus der Kapsel werden durch ein externes Lesegerät auf den Computer übertragen. „Mit Hilfe spezieller Software werden die Bilddaten von uns dann auf krankhafte Veränderungen beurteilt“, erklärt der Oberarzt.

Abführmittel mus getrunken werden

Allerdings können auch Patienten, bei denen die Kapsel-Endoskopie angewendet wird, nicht auf das unangenehme Trinken eines Abführmittels wie bei einer Darmspiegelung verzichten. „Der Darm muss durch das Trinken einer Abführlösung vorbereitet werden“, sagt Oberarzt Bernhardt. Nur so könnten die Mini-Kameras gute Bilder liefern.

Der Mediziner rechnet damit, dass sich das Verfahren allmählich an der Collm-Klinik etabliert. „Das geht jetzt erst richtig los, wir rechnen anfangs mit zwei Patienten im Monat.“

Ab 1. August endoskopischer Notdienst

Neu ist auch, dass ab 1. August ein endoskopischer Notdienst eingerichtet wird. Das Endoskopie-Team sichert damit rund um die Uhr einen speziellen Bereitschaftsdienst für gastroenterologische Notfälle ab.

Von Frank Hörügel