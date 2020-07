Oschatzer Corona-Konzerte: International gefeiert, aber lokal kaum nachgefragt

Oschatz

Eine emotionale Achterbahnfahrt bescherte Steven Dornbusch das zurückliegende Open-Air-Weekend in Oschatz. Mit der ersten Großveranstaltung, die zwei Stehkonzerte mit Gastronomie und Livemusik unter freiem Himmel umfasste, geht er in die Geschichte ein – denn beide Abende fanden unter Corona-Auflagen mit Hygienekonzepten statt. Diese, ursprünglich erst für kommendes Jahr vorgesehenen besonderen Bedingungen und der Erfolg damit, bescheren seinem Veranstaltungspartnern und ihm jetzt ein positives Presseecho in national und international erscheinenden Branchenzeitschriften.

Besucher aus der Schweiz

Sowohl die in ganz Deutschland erscheinende Zeitschrift„Musikwoche“ als auch Pollstar, eine englischsprachiges Magazin mit Büros in den USA und Großbritannien, berichteten über das Mini-Festival mit Pioniercharakter. „Wir haben mächtig Staub aufgewirbelt und viele Anfragen anderer Agenturen bekommen. Aber als der Anruf aus Amerika wegen eines Interviews kam, das konnte ich gar nicht glauben“, sagt der aus Oschatz stammende Manager.

Der Wermutstropfen des Wochenendes ist neben der Absage des Münchener-Freiheit-Konzerts allerdings die äußerst geringe Anzahl an Gästen aus Oschatz und der Collm-Region. „Ich habe mich bewusst dafür entschieden, in meiner Heimatstadt neu anzufangen und den Oschatzern etwas zu bieten. Es macht mich schon ein wenig traurig, dass dann nicht mal ein Fünftel der Konzertbesucher aus der näheren Umgebung kommt.“

Diese Tatsache, die sich bereits mit dem Vorverkauf abzeichnete, kann Dornbusch auch mit Zahlen unterlegen. Zu „Gestört aber Geil“ kamen 15 Prozent der 450 Besucher aus Oschatz oder dem Umland (bis 20 Kilometer Umkreis), knapp zwei Drittel (60 Prozent) hatten eine Anreise von 20 bis 25 Kilometern, knapp ein Fünftel (19 Prozent) kamen aus 25 bis 100 Kilometern Entfernung nach Oschatz, sechs Prozent fuhren 100 bis 250 Kilometer und ein Prozent sogar mehr als 400 Kilometer fürs Konzerterlebnis.

Ähnlich bei Goitzsche Front: Hier kam die Hälfte der 750 Gäste aus 20 bis 100 Kilometern Entfernung, gut ein Fünftel hatte eine Anreise zwischen 100 und 250 Kilometer, etwa jeder zehnte bis zu 400 Kilometer und 16 Prozent aus dem Umkreis von 20 Kilometern. Die weitesten Entfernungen waren Kiel und die Schweiz.

Die aus seiner Sicht kuriose Erfahrung, dass zu Veranstaltungen dieser Art in ihrer Heimatstadt kaum Oschatzer kommen, hat er in der Vergangenheit schon oft gemacht. „Beim Airea 24-Festival am Flugplatz und auch beim Konzert mit Heinz Rudolf Kunze kam der überwiegende Teil der Gäste nicht aus Oschatz. Das ist schon seltsam. Da wird immer gemeckert, dass in der Stadt nichts los sei – und wenn etwas gemacht wird, kommen nur wenige“, moniert Dornbusch.

Geringes Interesse

Zur Erinnerung: Das ebenfalls am vergangenen Wochenende, konkret am Sonntag geplante Konzert der „ Münchener Freiheit“ wurde abgesagt – wegen zu geringem Interesse im Vorverkauf. Dass für das Gros der hiesigen Klientel die Karten zu teuer sind, lässt Dornbusch nur begrenzt gelten. „Jene, die von weiter her kamen, hatten noch deutlich mehr Kosten, durch Sprit und Übernachtung, einige von ihnen fuhren mit dem Wilden Robert oder kehrten in Pensionen und Gaststätten ein.“

Vielleicht fahren ja zum Ausgleich ein paar mehr Oschatzer nach Bitterfeld. Dort plant Dornbusch mit seinem in Oschatz erprobten Konzept vom 14. bis 16. August das nächste Open Air Weekend – wieder mit Goitzsche Front.

Von Christian Kunze