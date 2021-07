Oschatzer Eddy Adam boxt sich zum Landesmeistertitel

Oschatz/Chemnitz

Die Boxer des Sportvereins Fortschritt Oschatz kehren mit einem Erfolg vom ersten Wettkampf seit Oktober 2020 zurück: Nach monatelanger Zwangspause durch die Pandemie und nur sieben Wochen Vorbereitung in gemeinsamen Einheiten mit Trainer René Henschel holte Eddy Adam aus Oschatz den Titel im Landeswettbewerb des Box-Verbandes Sachsen in Chemnitz.

Zwar war die Konkurrenz in seiner Alters- und Gewichtsklasse nicht sehr groß – jedoch ist der Erfolg beachtlich angesichts der Tatsache, dass vor den wenigen Trainingsstunden monatelang nur Konditionsübungen zu Hause möglich waren. Für den Schüler ist es der erste Titel in einer Landesmeisterschaft. Die Chance auf weitere Erfolge bestehe bei den Deutschen Meisterschaften, die im Dezember 2021 stattfinden sollen, so Trainer Henschel.

Amy Börtitz boxt Unentschieden

Während sich der 13-Jährige gegen Lion Reuter vom Verein SV PAMA Freiberg durchsetzte, boxte Amy Börtitz im Duell gegen Cecile Golombek vom Boxclub Chemnitz ein Unentschieden. Sie hatte das Glück, dass beim Turnier eine Gegnerin gefunden werden konnte, die zwar nicht ihrer Gewichtsklasse entsprach, aber dennoch innerhalb des Regelwerks gegen sie antreten konnte. Innerhalb eines gewissen Rahmens können auch Vertreter unterschiedlicher Gewichts- und Altersklassen gegeneinander antreten. Das gilt es bei der Bewertung des Kampfes zu berücksichtigen.

Nicht in den Ring steigen konnte beim Landeswettbewerb Luisa Ritter. Das dritte Nachwuchstalent aus den Reihen des SV Fortschritt Oschatz war zwar ebenfalls gesetzt. Allerdings, so René Henschel, konnte für sie trotz einiger Bemühungen keine geeignete Gegnerin gefunden werden, ohne sich über das Reglement und den oben genannten Spielraum hinwegzusetzen.

Von Christian Kunze