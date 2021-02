Kleiner Pieks – große Wirkung: Der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (57) hat sich bereits Ende Dezember gegen Corona impfen lassen. Laut Impf-Verordnung wäre er noch lange nicht an der Reihe gewesen.

Ein Arzt der Collm-Klinik zieht am 30. Dezember 2020 zum Impfstart eine Dosis des Impfstoffes gegen den Corona-Virus in eine Spritze. An diesem Tag hat sich auch der Oschatzer Oberbürgermeister impfen lassen. Quelle: Foto: Hagen Rösner