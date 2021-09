Oschatzer Sportlegenden tragen Elisabeth Beier auf Händen

Oschatz/Leipzig

Elisabeth Beier aus Luppa hat beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“ ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Die 15-Jährige ist eine von 16 Preisträgerinnen und Preisträgern in Sachsen. Die Schülerin der 10. Klasse am Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz bekommt am Donnerstag im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig ihren Preis für den Landessieg überreicht.

Motivation im Leistungssport

Ihre Arbeit hat Elisabeth Beier mit dem Titel „Motivation im Leistungssport der DDR – Eine Ambivalenz zwischen Instrumentalisierung und Selbstverwirklichung“ überschrieben. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Tutorin Claudia Döring.

Quelle: Frank Hörügel

Die Zehntklässlerin geht in ihrem Wettbewerbsbeitrag (35 Seiten reiner Text plus Anhang) der Frage nach, wie sich der politische Kampf der DDR um sportliche Anerkennung auf die Motivation der Sportlerinnen und Sportler ausgewirkt hat. Sie analysiert dabei konkret die Motivation, die Kerstin Knabe und Bogdan Musiol zu ihren Erfolgen getrieben hat. Die beiden ehemaligen Spitzensportler leben heute noch in Oschatz.

Vierter Platz bei Olympischen Spielen

Die Leichtathletin Kerstin Knabe (62) landete 1979 bei den Olympischen Spielen in Moskau als Hürdenläuferin auf Platz vier, 1983 wurde sie in Helsinki Vizeweltmeisterin.

Weltmeister und olympische Medaillen

Bogdan Musiol (64) holte als Bobsportler sieben olympische Medaillen, wurde 1978 und 1991 Weltmeister im Viererbob und 1989 Weltmeister im Zweierbob.

Auf eigene Erfolge konzentriert

Elisabeth Beier kommt in ihrer Arbeit zu dem Schluss, dass für die Athletinnen und Athleten die politischen Aspekte ihrer Sportkarriere eine untergeordnete Rolle spielten und sie sich stattdessen auf die eigenen Erfolge konzentrierten, ohne sich politisch zu involvieren.

Dritter Preis auf Bundesebene

Was treibt eine Zehntklässlerin an, sich intensiv mit einem Geschichtsthema zu beschäftigen und wer ist Elisabeth Beier überhaupt? „Ich beschäftige mich sehr gern mit Geschichte“, sagt die Schülerin mit den langen, braunen Haaren. Bereits vor zwei Jahren hatte sie sich an dem Wettbewerb beteiligt und einen dritten Preis auf Bundesebene geholt. Damals befasste sie sich mit einem Streit ihres Heimatdorfes Luppa mit der Grundherrschaft Börln während der Befreiungskriege.

Thema Doping bewusst ausgespart

Sich jetzt in das Thema Sport einzuarbeiten, fiel der 15-Jährigen nicht schwer. „In meiner Freizeit jogge, schwimme und skate ich“, sagt sie. Bei den Interviews mit den ehemaligen Spitzensportlern Kerstin Knabe und Bogdan Musiol sei sie anfangs etwas schüchtern gewesen – wegen des Altersunterschiedes. „Die haben mich aber ernst genommen und alle Fragen beantwortet – auch zu sensiblen Themen“, freut sich die Gymnasiastin. Ein brisantes Thema hat sie jedoch bewusst ausgespart: Doping. „Das hätte nicht zu meiner Arbeit gepasst – und ich wollte auch nicht unhöflich sein“, sagt sie.

Jura-Studium ist Ziel

Ihre berufliche Zukunft sieht Elisabeth Beier jedoch nicht in einem Geschichtsstudium. „Ich würde gern Jura studieren. Da muss ich ja auch in den Gesetzen recherchieren“, sagt sie.

In Sachsen haben nach Angaben der Körber-Stiftung 181 Schülerinnen und Schüler 89 Beiträge eingereicht, bundesweit beteiligten sich 1349 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb. Die Landessieger haben zudem die Chance, einen der 50 Bundespreise zu gewinnen. Die fünf Erstpreisträgerinnen und Preisträger wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 16. November im Berliner Schloss Bellevue ehren.

Von Frank Hörügel