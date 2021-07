Oschatzer Stadtbibliothek wird künftig von Anett Hacker geleitet

Oschatz

Willkommen und Abschied: Ab August tritt Anett Hacker die Nachfolge von Eleonore Reichel als Leiterin der Oschatzer Stadtbibliothek an. Die 40-Jährige ist eine der letzten ihrer Art, denn ihr Jahrgang war der finale, der das Studium mit dem Titel Diplom-Bibliothekar abgeschlossen hat. Nach Stationen in Wiesbaden, Torgau, Riesa und Delitzsch versorgt sie künftig die Nutzer der Döllnitzstadt mit Lesestoff.

Warm werden muss die Schmannewitzerin mit ihrer Vorgängerin in der einmonatigen Übergangsphase, in der beide gemeinsam arbeiten, nicht. „Ich kenne Lorle schon zehn Jahre. Als ich 2011 aus dem Westen zurück in die Region kam, zog es mich nach Oschatz, wo eine der ersten Wege der in die Bücherei war, um sich als Nutzerin anzumelden. Die Chemie stimmte sofort, der Kontakt blieb, trotz wechselnder Arbeitsstellen bis heute“, beschreibt Hacker.

Alles außer Liebesromane

Den Blick nach Oschatz hatte sie schon vor Amtsantritt. Parallel zur lockeren Runde „Entschuldigung, lesen Sie noch?“, die es hier gibt, etablierte sie in Delitzsch einen Stammtisch, bei dem ebenfalls Empfehlungen ausgetauscht wurden. „Bücher sind Brücken zwischen Menschen. Leser sind aufgeschlossener anderen, auch Andersdenkenden gegenüber, davon bin ich überzeugt.“ Das spreche für das Medium, genau wie die Tatsache, dass es Literatur zu allen Sachverhalten und damit für jeden Menschen das passende Buch gebe. „Beide müssen nur zusammen finden – früher oder später. Jeder ist frei in dem was er liest und wir Bibliothekare sind die Vermittler“.

Weil man nicht früh genug damit anfangen könne, Leser und Lektüre zusammen zu führen, findet sie großen Gefallen an den Bibliothekseinführungen und Leseveranstaltungen für Kinder in der Oschatzer Ausleihe. „Daran möchte ich anknüpfen, das kann man, auch mittels neuer Medien, ausbauen“, nennt sie ein Ziel. Gelingen könne das nur gemeinsam mit den Kollegen, mit Lehrern und im besten Falle mit Eltern und Großeltern, die schon früh mit dem Vorlesen beginnen. „Mein Vater war Bibliotheksnutzer, meine Großmutter hat mich stets mit neuen Büchern versorgt, ich bin ein gutes Beispiel dafür“, sagt sie.

Überhaupt werde in Oschatz das Lesen mit viel Liebe zum Detail präsentiert und zelebriert. „Was nicht heißt, dass da noch Luft nach oben ist. In meiner Kindheit fuhr ein Bus mit Büchern über die Dörfer – die mobile Bibliothek kann auch noch mehr Leser locken.“ Die Arbeit in Kleinstädten wie Oschatz sei von Vorteil im Beruf. „Hier ist der Nutzer nicht nur eine Nummer. Nach kurzer Zeit kennt man die Vorlieben der Stammbesucher und kann guten Gewissens Empfehlungen geben. Zum Glück gibt es in Oschatz ein ganzes Regal dafür.“ Der Austausch über Bücher führe ganz automatisch dazu, dass man das Gegenüber auch persönlich besser kennen lernt. „Jeder der sagt, was er und warum er gerne schmökert, kommt mir menschlich näher – ganz egal, ob er gern Krimis, Science-Fiction oder historische Romane liest – so wie ich – oder Liebesromane, mit denen ich gar nichts anfangen kann – noch nicht.“

In Gremien vertreten

Die Oschatzer Freizeitstätten GmbH (OFG) und den Hauptausschuss überzeugte Anett Hacker in ihrer Bewerbung auf die Neuausschreibung durch die langjährige Berufserfahrung in der Bibliothek und als Bibliotheksleiterin. „Im Gespräch spürten wir alle ihre Leidenschaft für ihren Beruf und ihre Visionen für die Entwicklung einer Bibliothek und ihre Lust auf eine neue Aufgabe. Sie ist zudem in vielen für die Bibliotheksarbeit notwendigen Gremien aktiv und sehr gut vernetzt“, so OFG-Geschäftsführerin Uta Moritz.

