Oschatzer Tafel beendet ihre Corona-Zwangspause

Oschatz/Mügeln/Naundorf

Bei der Oschatzer Tafel kommt wieder alles ins Rollen – symbolisch dafür nahmen der Vorstandschef Karltheodor Huttner und die Mitarbeitenden jetzt ein neues Fahrzeug in Empfang – ermöglicht durch Spenden der Oschatzer Geschäftswelt, wie Huttner erklärt. Lockerungen und auf niedrigem Niveau stagnierende Corona-Inzidenzen erlauben auch der Tafel, ihr Programm wieder in vollem Umfang anzubieten. Café, die ordentlich aufgefüllte Kleiderkammer, die Vermietung der Räume in der Lichtstraße, die der Verein kürzlich erworben hat und nicht zuletzt die Ausgabe von Lebensmitteln an bedürftige Menschen ist wieder wie gewohnt möglich.

„Gesund kochen“ ab September

Das Verteilen von Essen an Bedürftige war nicht komplett ausgesetzt, aber zuletzt eingeschränkt nur dahingehend umsetzbar, dass Pakete gepackt und abgeholt werden konnten. „Wir haben während der beiden Lockdowns auch einen Lieferservice etabliert – vor allem für ältere, gehandicapte oder erkrankte Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen wollten“, so Huttner. Dieser in der Pandemie erstmals angebotene Service soll weiter erhalten bleiben – und kann künftig gegen einen „kleinen finanziellen Obolus“ genutzt werden, sagt Karltheodor Huttner. Knapp 40 Prozent der Tafelklientel nehmen ihn in Anspruch, so der Vorsitzende.

Oschatz kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Birgit Friedrich in der Kleiderkammer der Tafel Oschatz in der Lichtstraße. Quelle: Bärbel Schumann

Ein neues Projekt feiert bei der Oschatzer Tafel nach den Sommerferien Premiere. Das gesunde Kochen nimmt vor allem Kinder und deren Eltern und Familien in den Fokus. Das traditionelle Benefiz-Weihnachtssingen der Werbegemeinschaft fand 2020 nicht statt, Geld gesammelt wurde trotzdem. „Mit Hilfe dieser Spenden sangesfreudiger Oschatzer, die zwar im vergangenen Advent nicht gemeinsam auf dem Markt sein konnten, aber dennoch, wie in den vergangenen Jahren, etwas für eine gute Sache gaben, konnten wir zahlreiche Küchen-und Kochuntensilien in Empfang nehmen“, freut sich der Tafel-Chef. „Lange Zeit war ungewiss, ob und wann wir mit dieser Idee endlich loslegen können – nun können wir es kaum abwarten.“

Kooperation mit Werkschule Naundorf

Erweitert wurde zudem die Ta-Tü-Aktion. Das Kürzel steht für „Tafel-Tüten“ und gibt Discounterkunden die Möglichkeit, eine Auswahl am Lebensmitteln oder Drogerieartikeln im Wert von fünf Euro zu erwerben und für die Abgabe an die Tafel bereit zu stellen. Neben dem Marktkauf sind nach Angaben der Tafel-Mitarbeiterin Birgit Friedrich nun auch die Edeka-Märkte in Oschatz und Mügeln dabei.

Lebensmittel und Hygieneartikel können Kunden bei Edeka Oschatz und Mügeln für die Bedürftigen der Tafel zusammenpacken – und spenden. Quelle: Christian Kunze

Kinder und Jugendliche der Freien Evangelischen Werkschule in Naundorf besuchen die Tafel in der Lichtstraße am 2. Juli. Der kommende Freitag wird von den Schülern für einen Flohmarkt genutzt. „Von 15 bis 19 Uhr bieten wir gespendete Dinge aus Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen an – Bücher, CDs, Kleinmöbel, Trödel und mehr“, so Religionslehrer Georg Knittel. Hintergrund ist der Lehrplan, der gerade Menschen in Nöten und die eigenen Möglichkeiten, ihnen zu helfen zum Inhalt hat. „Zuletzt haben wir uns mit der Diakonie beschäftigt. Nun wollen wir die Arbeit der Tafel kennen lernen, sie in ihrem Wirken unterstützen, Platz schaffen und nicht zuletzt den Besuchern Freude bringen“, so Knittel. Neben den herkömmlichen Lebensmitteln gibt es an diesem Tag Kaffee, Kuchen und Bratwurst.

Von Christian Kunze