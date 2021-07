Oschatzer Turnverein würdigt langjährige und verdienstvolle Mitglieder

Oschatz

Unter den derzeit 561 Mitgliedern des Oschatzer Turnvereins finden sich nicht nur gut 200 Kinder und Jugendliche, sondern auch zahlreiche langjährige und verdienstvolle Mitglieder. Ihnen wurde zur jüngsten Mitgliederversammlung eine besondere Würdigung, verbunden mit Auszeichnungen zuteil. Zwar konnten nicht alle Geehrten an diesem Abend ihre Urkunden entgegennehmen. Inzwischen dürften sie sie jedoch allesamt in den Händen halten, denn die anwesenden Mitglieder überbrachten sie, verbunden mit Glückwünschen.

Anje Geipel und Regina Scholz (2.v.l.) mir Robert Stadler (r.) und Steffen Ulbrich Quelle: Christian Kunze

Eine bronzene Ehrenurkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft bekamen gleich ein Dutzend Turnerinnen und Turner: Roswitha Pfütze, Gabriele Kayser, Tina Stadler, Heidemarie Bartsch, Martina Kempe, Frank Pieper, Toralf Richter, Edeltraud Schilling, Andrea Haufe, Birgit Langner, Harry Eckert und Monika Duback. Die gleiche Würdigung in Silber für 40 Jahre Vereinsangehörigkeit ging an Renate Höschel, Helga Neubert und Monika Sturm. Die Goldene Ehrenurkunde für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft konnte Marion Weidemann übergeben werden. Die Ehrennadel in Bronze vom Sächsischen Turnverband für besonderes Engagement ging an Doris Schiller und Toralf Richter. Die Silberne Ehrennadel bekamen Petra Barth, Antje Geipel und Regina Scholz. Schlussendlich erhielten noch zwei Männer Ehrungen des Deutschen Turnerbundes: Die Silberne Ehrennadel an Steffen Ulbrich, den Ehrenbrief an Paul Scholz (anlässlich seines 85. Geburtstages).

Steffen Ulbrich ehrt Doris Schiller und Toralf Richter (v.l.) mit Bronzener Ehrennadel Quelle: Christian Kunze

Mit wenigen abweichenden oder ungültigen Stimmen wurde neben einem neuen Vorstand auch der erweiterte Vorstand neu gewählt. Darin finden sich folgende Mitglieder wieder: Schriftführerin Antje Geipel, Frauenwartin Karin Walter, Männerwart Marcel Nitzsche, Sportwart Dion Flach, Mitgliederbetreuer Olaf Ulbrich, Pressewart Toralf Richter, Elternvertreter Torsten Trauvetter, Jugendleiterin Emily Griehl und Robert Stadler für Finanzfragen. Als Kassenprüferinnen fungieren in bewährter Weise Heidrun Seifert und Ingrid Stange. Beide wurden wiedergewählt. Der scheidende Vorsitzende Robert Stadler wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Monika Sturn und Renate Höschel mit Robert Stadler (v.l.) Es fehlt Helga Neubert Quelle: Christian Kunze

Von Christian Kunze