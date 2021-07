Oschatzer baut seine eigene Stradivari-Geige

Oschatz

Michael Rathmann blättert in seinem Notenheft, bis er das erste Duo aus Jacques Féréol Mazas „Douze petits duos“ – ein Stück für zwei Geigen – findet. Der 64-Jährige legt sich seine Stradivari-Geige (dazu später mehr) auf die linke Schulter, klemmt sie mit dem Kinn fest und streicht den Bogen gefühlvoll über die Saiten. Seine Geigenlehrerin Susanne Hornemann (45) stimmt ein – das Duo ist perfekt. Die zarten Geigenklänge wehen durch den Übungsraum.

Seit elf Jahren lernt Michael Rathmann in der Oschatzer Außenstelle der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ das Geigenspiel. Seine Lehrerin Susanne Hornemann ist die Leiterin der Außenstelle. Als der Oschatzer das erste Mal eine Geige zum Klingen brachte, war er bereits 53 Jahre alt. Außer ein paar Versuchen mit der Gitarre als Jugendlicher hatte er bis dahin noch nie ein Instrument gespielt.

Die anderen Musikschüler sind ein paar Jahrzehnte jünger

Dass Rathmann im fortgeschrittenen Alter die Leidenschaft fürs Geigenspiel entdeckte, hat er seiner Tochter Franziska zu verdanken. Weil es im Rathmann’schen Haushalt als Erbstück ein Klavier ihres Urgroßvaters gab, musste Franziska auf Geheiß ihres Vaters Klavier lernen. „Ich habe ihr gesagt: Das ist jetzt Pflichtunterricht“, erinnert sich der Oschatzer. Vor elf Jahren revanchierte sich seine heute 39 Jahre alte Tochter. „Sie hat gesagt: So Vater, jetzt musst du mal ran. Und für meine Fränzi mache ich einfach alles“, erinnert sich Rathmann.

Geigenspieler Michael Rathmann mit seiner Lehrerin Susanne Hornemann. Quelle: Frank Hörügel

Dass er sich ausgerechnet für das Geigenspiel entschied, war kein Zufall. Denn im Hause Rathmann gab es auch noch eine etwa 200 Jahre alte, reparaturbedürftige Barockgeige, gebaut im vogtländischen Markneukirchen. Sein Vater Robert wollte das Instrument eigentlich zu einer Teufelsgeige umgestalten, das ist ein Rhythmus- und Lärminstrument, das zum Beispiel

Michael Rathmanns Kater Charlie war beim Geigenbau dabei. Quelle: privat

bei Fastnachtsumzügen für Stimmung sorgt. Der Teufelskopf sei schon geschnitzt gewesen, erzählt Rathmann. Doch aus der Idee mit der Teufelsgeige wurde nichts – zum Glück. „Die Geige hat dann noch zehn Jahre im Wäscheschrank rumgelegen.“ Dann nahm sich seine Tochter des Instruments an, sie ließ die Violine von einem professionellen Geigenbauer wieder bespielbar machen.

Sein erster Gang zur Musikschule mit der restaurierten Barockgeige fiel dem Oschatzer nicht leicht, schließlich sind die meisten der aktuell etwa 500 Schüler ein paar Jahrzehnte jünger als Rathmann. „Beim ersten Mal bin ich in die Musikschule geschlichen.“ Zu seinem Glück nahm ihn dort Susanne Hornemann unter ihre musikalischen Fittiche. „Ich hatte mir vorgenommen, dass ich zu Weihnachten mal ein Lied auf der Geige spielen könnte“, beschreibt Rathmann seinen Anspruch am Anfang. Doch schnell entflammte in ihm die Leidenschaft fürs Geigenspiel. „Da habe ich mich richtig reingefressen, das hat mich nicht wieder losgelassen. Jeden Tag zwei Stunden üben, sonst wird nichts.“

„Kein Virtuose, aber gutes Mittelmaß“

Nach Einschätzung seiner Geigenlehrerin hat sich die jahrelange Mühe gelohnt. „Aus Michael ist ein passabler Geiger geworden. Er ist kein Virtuose, aber gutes Mittelmaß“, sagt Susanne Hornemann. Als Solist hat Rathmann schon bei Erwachsenen-Konzerten im Torgauer Ratssaal und Gymnasium gespielt. Und auch im Ensemble hat er sein Instrument bereits erklingen lassen. „Im Ensemble ist es noch mal so schwer wie als Solist“, sagt der 64-Jährige.

Geigenspieler Michael Rathmann Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Neben dem Erlernen des Geigenspiels war in Michael Rathmann noch ein weiterer Traum herangereift. Für den Oschatzer, der sein Berufsleben lang hinter dem Lenkrad eines Linienbusses der Omnibusverkehrsgesellschaft Heideland Fahrgäste in der Collm-Region kutschiert hatte, begann im vergangenen Jahr der Ruhestand und damit ein Lebensabschnitt mit mehr Zeit für seine Hobbys. Zum Geigenspiel und Motorrad fahren kam nun noch ein drittes Hobby hinzu.

„Irgendwann baue ich mir selbst eine eigene Geige“, stand bei Rathmann auf der Agenda. Aus irgendwann wurde dann der November des vergangenen Jahres. Der Oschatzer nahm an einem Baukurs des Dresdener Geigenbaumeisters Steffen Friedel teil, der diese Kurse seit etwa sieben

Geigenspieler Michael Rathmann Oschatz Quelle: privat

Jahren anbietet. Pro Jahr bauen unter seiner Anleitung zwischen zwei bis sieben Interessenten ihre eigene Geige. Mit Hilfe des 55 Jahre alten Meisters entstand unter den Händen von Michael Rathmann eine Guarneri – und er stellte sich dabei recht geschickt an. „Er sticht durch seine Akribie, seinen Willen zur Genauigkeit heraus. Man merkt: Er ist mit Liebe und Feuereifer dabei“, lobt Steffen Friedel.

Ist die Klangqualität der Geige von Michael Rathmann mit der des italienischen Geigenbauers Giuseppe Guarneri (1698 bis 1744) vergleichbar? „Jede Geige wird immer ein kleines bisschen anders. Sie wird vielleicht klanglich genau den Punkt treffen, den man sich vorstellt oder sie wird vielleicht ein bisschen daneben liegen. Da geht immer ein Teil des Geigenbauers in das Instrument mit ein. So ist das auch bei dem Instrument von Michael Rathmann“, sagt Friedel.

Für den Oschatzer war mit der Guarneri-Geige jedoch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Schließlich gibt es auch noch Antonio Stradivari (1644 bis 1737), der als der beste Geigenbauer der Geschichte gilt und dessen Original-Instrumente teils mehrere Millionen Euro wert sind.

Eine Stradivari-Geige für 400 Euro

Warum nicht eine Stradivari selber bauen?, dachte sich der 64-Jährige. Er bestellte im Dezember 2020 im Internet den Bauplan mit Maßen einer Stradivari inklusive der Tonhölzer aus Bergahorn und legte los. Nach

Michael Rathmann beim Schmirgeln seiner Stradivari-Geige Quelle: privat

zweieinhalb Monaten war die Oschatzer Stradivari fertig. Kostenpunkt: etwa 400 Euro. Auf dem Geigenbauzettel, der innen aufgeklebt ist, steht „nach Antonio Stradivari Messiah 1716 Michael Rathmann 2021“. Die Violine mit dem Namen Messiah wurde 1716 gebaut und ist die berühmteste von Stradivari. Ihr Klang wird so beschrieben: „Als würde man die Engel singen hören.“

An das originale Meisterstück von Stradivari kommt die Kopie von Michael Rathmann natürlich nicht heran. „Für eine selbstgebaute Geige ist der Klang aber top. Man hört auf jeden Fall den Unterschied zu einer Geige aus China“, sagt die Geigenlehrerin Susanne Hornemann.

Als nächstes eine Stradivari-Bratsche

Als Instrumentenbauer ist Michael Rathmann auf den Geschmack gekommen. „Ich will noch eine Bratsche bauen.“ Auch für dieses Instrument wird Stradivari Pate stehen. Hölzer und Bauplan hat sich der Oschatzer schon schicken lassen. „Im Winter geht es wieder los“, sagt Michael Rathmann. Zu seinem 65. Geburtstag kann er vielleicht schon sein erstes Stück auf der selbst gebauten Stradivari-Bratsche spielen.

Von Frank Hörügel