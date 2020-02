Oschatzer erfülllt sich Traum: Mit der Simson nach Italien

Oschatz

Der Oschatzer Jonas Nitsche (20) schraubt gern an alten Ostfahrzeugen herum. Ganz besonders angetan haben es ihm Simson-Motorräder. Eine Reise führte seinen Kumpel Tom Möller und ihn an Grenzen: Mit der Simson fuhren beide nach Italien. Hier berichtet Jonas von der Tour und von seiner Leidenschaft.

Zur Galerie Hier gibt es Fotos von der Tour von Jonas Nitsche und Tom Möller auf der Simson bis nach Italien, Bilder vom Treffen mit Gleichgesinnten in Oschatz und vom Schrauben an der Maschine.

Die Leidenschaft begann mit elf Jahren, als ich zu Ostern die alte grüne Simson S 51 Enduro meines Vater geschenkt bekommen habe. Damit bin ich im Wald gefahren und sammelte erste technische Erfahrungen. Inzwischen schraube ich gemeinsam mit meinem Opa in seinem heimischen Keller. Auch unsere Sammlung hat sich erweitert. Neben einem Krause Duo besitzen wir mehrere Fahrzeuge der Simson-Vogelserie. Im Laufe der letzten Jahre erhielt meine S 51 eine neue Lackierung und strahlt jetzt in einem tiefen Blauton. Außerdem setzte ich auf technische Modifikationen wie Rahmenverstärkungen und eine Scheibenbremse. Der Motor wurde aufgebohrt und erhielt einen neuen DST-Zylinder. Letztendlich wurde das komplette Fahrzeug durch die Dekra-Prüfstelle abgenommen, sodass es mir erlaubt ist, damit auf der Autobahn zu fahren.

Sonntagsrunden des „Geschwader Oschatz “

Zusammen mit meinen Freunden des „2 Takt Geschwaders Oschatz“ begeben wir uns regelmäßig auf kleine und größere Sonntagsrunden. Nicht selten gesellen sich noch andere Simson-Verrückte dazu. Vergangenes Jahr veranstalteten wir unser erstes Simsontreffen auf dem Firmengelände der Gruma in Oschatz. Es waren knapp 300 Mopeds und über 450 Besucher vor Ort. Unsere Erwartungen wurden übertroffen, so dass auch dieses Jahr wieder ein solches Treffen stattfinden soll – und zwar am 15. August auf dem ehemaligen DHL-Gelände Am Zeugamt in Oschatz. Wir als Gruppe „2 Takt Geschwader Oschatz“ möchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Bühne geben, sich mit diesem Hobby zu identifizieren und unsere Region damit zu bereichern.

Urlaubsreise mit vier PS

Schon 2018 startete ich in einen Urlaub mit der Simson. Zielort sollte die Insel Usedom werden. Der Traum platzte aber recht schnell: Durch eine nicht reparable Panne blieb ich in Brandenburg, in der Nähe von Lübbenau, liegen. Deprimiert ob des schnellen Endes meiner Reise, wurde ich von einem guten Freund notgedrungen abgeschleppt. Neues Jahr, neues Glück: 2019 habe ich mir die selbe Unternehmung noch einmal vorgenommen, um allen Zweiflern zu zeigen, dass man mit einer Simson eine Strecke bis zur Ostsee fahren kann. Zur Sicherheit ist meine Freundin Lisa mit dem Auto und Anhänger inklusive ihrem Moped mitgefahren. Gebranntes Kind scheut eben das Feuer. Ohne Panne kam ich an unserem Urlaubsort an. Die Ostseereise mit dem Moped war die technische Belastungsprobe für die geplante Tour nach Italien, die einige Wochen später starten sollte.

Die Planung für die Reise erfolgte mit meinem Freund Tom. Wir kennen uns von verschiedenen Simson-Treffen. Wir führten schon viele Benzingespräche und verbrachten gemeinsam mit anderen Freunden ein Wochenende im Erzgebirge, um zusammen, natürlich mit der Simson, den Fichtelberg zu erklimmen. Tom ist ein richtiger Simson-Tour-Profi. Seine Ziele waren Sardinien, die kroatische Insel Rab oder der Balaton in Ungarn. Sein Moped nennt er aufgrund der gelben Lackierung liebevoll „Hummel“.

Das Wetter ist eine entscheidende Größe

Das Ziel stand bis zur Abfahrt immer noch auf der Kippe. Grund dafür war das Wetter in Österreich und Italien. Alternativ wären wir an den Balaton gefahren. Ich fuhr einen Tag vorher nach Neumarkt in der Oberpfalz und verbrachte die Nacht bei meiner Patentante und ihrer Familie. Tom fuhr von Greiz bis nach Regensburg, wo wir uns an einer Tankstelle trafen. Es goss wie aus Kannen. Wir fuhren ausschließlich Autobahn. Kurz vor München auf der A 9 signalisierte ich Tom mit Hilfe von Lichthupen, dass mit meiner S 51 etwas nicht stimmt. Das Fahrverhalten war extrem „schwammig“ und nicht eindeutig kontrollierbar. An der nächsten Raststätte herrschte Klarheit: Es schien, dass die Fahrt für mich mal wieder zu Ende ist. Es waren insgesamt sieben Speichen gebrochen. Da ist in der bayrischen Provinz guter Rat teuer.

Die zwei-Takt-Szene ist gut vernetzt

Die Lösung meines Problems war die gute Vernetzung der Simson-Szene in den sozialen Medien. Man kennt sich und so fand sich im 70 Kilometer entfernten Vilsbiburg ein simsonbegeisterter Bayer, der Ersatzteile und Werkstatt zur Verfügung stellte. Im nächtlichen Reparatureinsatz konnte ich mein Hinterrad instand setzen, eine Übernachtung und Essen inklusive. Am nächsten Tag ging es weiter gen Österreich. Kurz vor der Grenze kauften wir uns eine Vignette, die zehn Tage Gültigkeit besaß. Mit dieser konnte ich auch wieder auf der Rückreise auf der Autobahn fahren. Ich hatte nur eine Woche Urlaub, Tom hingegen zwei Wochen länger. In Österreich war es am Wochenende nicht gestattet, auf Landstraßen zu fahren, um den Verkehrslärm für Anwohner zu minimieren.

Wasser bis zur Stiefelkante

Dank der Weiterfahrt auf der Autobahn ließen wir den aufkommenden Regen schnell hinter uns. Während der Tour ging meine Regenhose kaputt, Wasser sammelte sich unter meinem Oberschenkel. Durch Stop and Go an der Europabrücke war ich gezwungen, das Bein auf die Fahrbahn zu stellen. Somit lief alles in meine Motorradschuhe. Der Fahrtwind kühlte das Wasser ab und die Temperaturen näherten sich auf dem Brenner dem Gefrierpunkt. Es schneite, die Winter-Räumfahrzeuge fuhren an uns vorbei, ein Zittern ging durch unsere Körper, die Lenker ließen sich nur noch mit viel Willensstärke steuern. Gegen Abend fanden wir nahe Bozen eine Unterkunft – mit warmer Dusche, Essen und Wäschetrockner.

Bestes Wetter und Pizza in Italien

Am darauffolgenden Montag brachen wir gegen Mittag auf. Die Sonne strahlte. Die Strapazen der letzten Tage hatten sich gelohnt, das Wetter blieb angenehm. Unser Ziel war der nördlichste Punkt vom Gardasee: Torbole. Wir verbrachten zwei Tage dort, erklommen kleinere Pässe, besuchten Seen und aßen Pizza und Pasta. Da uns der Gardasee zum Baden zu kalt war, fiel der Entschluss, einen Abstecher zur Adria zu machen. Tom war während einer seiner letzteren Mopedreisen in Bibione gewesen, das wurde unser nächstes Ziel. Ich suchte einen geeigneten Campingplatz, wo wir die Nacht verbringen konnten. Geplant waren vier Stunden vom Gardasee nach Bibione. Da Weinernte war, kamen wir – aufgehalten von kleineren Traktoren mit fünf bis sechs Anhängern voller Weintrauben – nur langsam vorwärts. Auf dem Campingplatz angekommen, richteten wir unser Zeltlager auf und sprangen voller Freude in die Adria. Ein überwältigendes Gefühl überkam mich: Ich war hier und das mit dem Moped meines Vaters. Ich lebte meinen Traum und die Technik hielt.

Spontane Urlaubsverlängerung

Die ursprüngliche Planung war, nur eine Nacht an der Adria zu verbringen. Mich rief am Montag die Arbeit wieder. Dank meiner Chefs, die meine Anfrage auf einen weiteren Tag Urlaub genehmigten, blieben wir noch einen Tag, um die Strapazen der letzten Tage hinter uns zu lassen und den Strand zu genießen. Wir wollten in die Dolomiten und die Höhen der Pässe erklimmen. Tom berichtete vom Fahrgefühl in den Kurven, vom Fahren auf über 1000 oder gar 2000 Metern Höhe, der Freundlichkeit der Motorradfahrer untereinander und dem großartigen Gefühl, einen Pass erklommen zu haben. Das wollte ich auch spüren. Wir suchten uns eine Unterkunft in der Nähe von Cortina. Von dort aus starteten wir noch am gleichen Tag zu den Pässen Passo di Falzarego und Passo di Campolongo, am darauffolgenden Tag Passo Cibiana, Passo Duran, Passo di Rollo und Passo di Valles.

Da Tankstellen in den Bergen rar sind und unsere Mopeds diese Etappen mit viel „Durst“ bewältigten, ging mir auf einem Gipfel der Sprit aus. Aber halb so schlimm, wo es hoch geht, geht es auch wieder ins Tal, sodass wir 14 Kilometer ohne Motorisierung bis zur nächsten Tankstelle rollten. Unsere Unterkunft erreichten wir in der Dämmerung. Den letzten gemeinsamen Abend verbrachten wir in einer Pizzeria und ließen unsere Reise Revue passieren. Ich dankte Tom, dass er mitfuhr, mir in kleiner und großer Not half und ich von seinen Erfahrungen profitieren konnte.

Spannung auf den letzten Kilometern

Am nächsten Morgen trennten sich unsere Wege. Ich fuhr nach Deutschland, Tom setzte seine Reise allein nach Kroatien fort. Vor mir lagen knapp 600 Kilometer bis nach Neumarkt durch Italien, Österreich und Deutschland. Nach zahlreichen Kilometern auf italienischen Landstraßen und österreichischen wie deutschen Autobahnen erreichte ich mein letztes Zwischenziel beinahe nicht. Ein Kolbenklemmer trieb mir 40 Kilometer vorm Ziel die Schweißtropfen auf die Stirn. Ich zog die Kupplung, der Motor verstummte. War die Reise nun zu Ende, kurz vor der Heimat? Durch erneutes Einkuppeln rotierte der Motor, sprang wieder an. Mit gefühlt einem Drittel der Leistung fuhr ich die Strecke zu meiner Tante. Der Kolben arbeitete sich nach und nach wieder ein, ich bekam wieder mehr Leistung. Die Ursache des Kolbenklemmers erfuhr ich erst vor kurzem beim Zerlegen des Motors. Es hatte sich der Stift gelöst, welcher für die Justierung des Kolbenringes verantwortlich ist.

Neue Ziele sind bereits ausgemacht

Am nächsten Morgen bewältigte ich meine letzte Etappe und entschied, trotz geringerer Geschwindigkeit auf der Autobahn zu fahren. 317 Kilometer lagen noch vor mir. Am frühen Nachmittag kam ich zu Hause an. Tom lag inzwischen auf der Adria-Insel Rab in der Strandliege. Ein neues, gemeinsames Ziel steht schon fest. Dieses Jahr geht es für zwei Wochen auf die französische Insel Korsika – Tom mit seiner Hummel und ich mit der „alten neuen“ Simson meines Vaters.

Simson-Motorräder – beliebt, vor allem bei Jugendlichen Die Kleinkraftmotorräder Simson, speziell die Modelle S 50 und S 51, sind bis heute äußerst populär, vor allem bei Jugendlichen. Gebaut zwischen den Jahren 1975 und 1980 (S 50) und 1980 bis 1991 (S 51), sind sie mit mehr als 1,6 Millionen produzierten Fahrzeugen die am meisten gebauten Kleinkrafträder Deutschlands. Das S 50 war wegen seines für damalige Verhältnisse sportlichen, modernen Aussehens besonders bei den Jugendlichen in der DDR beliebt und begehrt. Kennzeichnend für das Mokick waren eine einfache, anspruchslose Technik sowie das Fahrwerk, welches in den Nachfolgemodellen bis 2002 unverändert weiterproduziert wurde. Durch die streng verfolgte Baukastenkonstruktion der S 51 sind die Unterschiede zwischen den Varianten gering, so zeichnen sich die Varianten lediglich durch unterschiedliche Anbauteile und die Optik aus. Dadurch konnte eine starke Vereinheitlichung von Ersatzteilen und Reparaturabläufen gewährleistet werden. Das ist praktisch und ein weiterer Grund für die große Beliebtheit. In Deutschland ist zum Fahren dieser Mopeds ein Führerschein der Klasse AM (ehemals M) ausreichend, welcher normalerweise nur für Kleinkrafträder bis 45 km/h Höchstgeschwindigkeit gilt. Aufgrund der Fahrerlaubnisverordnung und des Einigungsvertrages darf die Simson S 51 jedoch, trotz einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h, mit einem Führerschein der Klasse AM gefahren werden. Voraussetzung dafür ist, dass das jeweilige Moped vor dem 28. Februar 1992 bereits einmal im Verkehr registriert war. Die Regelung gilt somit nicht für Simson-Mopeds, die bis zum 28. Februar 1992 nie im Verkehr registriert waren oder erst nach diesem Datum produziert wurden. Diese Mopeds sind besonders bei Jugendlichen immer noch sehr beliebt. Der einfache Grund: Sie sind die schnellsten Mopeds, die mit einem AM-Führerschein legal gefahren werden dürfen. Die Führerscheinklasse AM ist im Pkw-Führerschein der Klasse B enthalten und darf auch im Rahmen des „Begleiteten Fahrens ab 17“ vom Führerscheininhaber als vollwertige Fahrerlaubnis für Simsonmopeds genutzt werden. Hinzu kommt, dass die Führerscheinklasse AM im Rahmen eines bis 2018 befristeten Modellversuchs in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und seit Mai 2017 in Brandenburg bereits mit 15 Jahren erworben werden kann. Somit durften und dürfen Jugendliche in diesen Bundesländern bereits mit 15 Jahren ein Simson-Moped mit 60 km/h fahren, während in allen anderen Bundesländern mit diesem Alter nur die Mofa-Prüfbescheinigung für 25 km/h erworben werden kann. Das Mindestalter für den Erwerb der Klasse AM beträgt in allen anderen Bundesländern 16 Jahre.

Von Jonas Nitsche