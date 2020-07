Oschatzer trauern nach tragischem Unfall mit Partnerstadt Vénissieux

Vénissieux/Oschatz

Diese Schreckensbotschaft erreichte den Oschatzer Oberbürgermeister (OBM) Andreas Kretschmar am Mittwoch auf einer Dienstreise: Am Dienstag waren bei einem schweren Verkehrsunfall fünf Kinder getötet und weitere vier Insassen eines Kleinbusses schwer verletzt worden. Diese Nachricht machte Kretschmar besonders betroffen, da alle Opfer des tragischen Unglücks aus Vénissieux stammen, der Partnerstadt von Oschatz.

Oschatzer OBM wünscht Kraft und Durchhaltevermögen

Kretschmar reagierte prompt und schickte seiner Amtskollegin Michéle Picard ein Kondolenzschreiben. „Die Oschatzer Bürgerinnen und Bürger und ich sind entsetzt vom Ausmaß der Tragödie dieser Familie. Wie tief der Verlust der Hinterbliebenen sei, sei nicht vorstellbar und das Ausmaß des Unglücks heute noch gar nicht richtig zu begreifen. „Wie wünschen Kraft und Durchhaltevermögen in dieser schweren Zeit“, schreibt Kretschmar.

Vor fünf Jahren schon einmal Kondolenzschreiben nach Vénissieux

Zuletzt war Michéle Picard im Juni 2014 in Oschatz zu Gast gewesen und hatte sich damals ins Ehrenbuch der Stadt eingetragen. Kurz nachdem sie im Frühjahr 2015 wieder als Bürgermeisterin von Vénissieux gewählt wurde, übermittelte der Oschatzer OBM schon einmal seine Anteilnahme. Anlass waren damals die Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris, bei denen 130 Menschen getötet und 683 verletzt wurden. Zu den Anschlägen hatte sich die Terrorvereinigung „Islamischer Staat“ (IS) bekannt.

Partnerschaft Oschatz-Vénissieux seit 1964

Die Partnerschaft zwischen Vénissieux und Oschatz besteht bereits seit dem Jahr 1964.

Von Frank Hörügel