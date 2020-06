Oschatzer wollen Sonntagsfahrverbot für Motorräder ausbremsen

Oschatz

Wenn zum Wochenende hin die Temperaturen deutlich steigen, wird es viele Motorradfahrer wieder auf die Straßen treiben. Das – manchmal auch lautstarke – Vergnügen auf zwei Rädern ist nun aber in Gefahr. Der Bundesrat will sich nach einem Beschluss vom 15. Mai dafür einsetzen, dass die zulässigen Geräuschemissionen aller Neufahrzeuge begrenzt wird. Künftig soll ein Maximalwert von 80 Dezibel gelten, der in etwa der Lautstärke eines Rasenmähers entspricht. Die Länder möchten, dass Polizisten Fahrzeuge bei „gravierenden Lärmüberschreitungen“ sofort sicherstellen dürfen. Außerdem sollen beschränkte Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglicht werden.

Biker wollen auch künftig die Freiheit auf zwei Rädern genießen. Quelle: dpa

Anzeige

Der Oschatzer Hans-Günter Sirrenberg ist seit seiner Jugend passionierter Motorradfahrer und jetzt auch als Rentner noch mit einer schweren Maschine unterwegs. Er ist einer von aktuell über 165 000 Deutschen, die eine offene Online-Petition „Keine Fahrverbote für Motorräder an Sonn- und Feiertagen“ unterschrieben haben. „Mir ist klar, dass es auch manche Motorräder gibt, die zu laut sind – aber das sind relativ wenige, die über die Stränge schlagen. Und dafür jetzt alle büßen zu lassen, halte ich für ungerecht“, schätzt er ein. Man müsse aber auch immer wieder an die Vernunft der Motorradfahrer appellieren, in Ortschaften nicht zu schnell zu fahren. Die meisten Motorradfahrer würden sich jedoch daran halten, schätzt Sirrenberg ein.

Weitere LVZ+ Artikel

Fahrverbot wäre „ein gewaltiger Eingriff“

Ingolf Gruhne betreibt seit 1993 zusammen mit Heiko Müller die Firma G&M Fahrzeug-Technik, die unter anderem Motorräder repariert und vertreibt. „Das wäre ein gewaltiger Eingriff“, sagt Ingolf Gruhne, der sich aber noch nicht intensiv mit der Bundesratsinitiative vom 15. Mai beschäftigt hat. In der Fachpresse und seitens der Motorradhersteller gebe es noch keine offiziellen Stellungnahmen zu diesem Thema.

Mit dem Grundrecht nicht vereinbar

Die geplante Lärmobergrenze von 80 Dezibel sieht Ingolf Gruhne dabei nicht als das Kernproblem. „2021 tritt ja die Euro-5-Norm in Kraft, die ist so und so schon leiser“, sagt er. Doch ein generelles Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen für Motorradfahrer hält er für ausgeschlossen. „Das wäre ja eine Enteignung und mit dem Grundrecht nicht vereinbar.“ Für ihn stellt sich zum Beispiel die Frage: „Was machen dann die Leute, die gar kein Auto haben und nur Motorrad fahren?“

28.06.2019, Hamburg: Harley Davidson Motorräder fahren während der Harley Days 2019 auf dem Gelände am Großmarkt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Und was sagt der hiesige Bundestagsabgeordnete Marian Wendt zu diesem Thema? „Lärmschutz ist ein berechtigtes Interesse der jeweils betroffenen Anwohner. Und auch Motorrad-Fahrer haben ein berechtigtes Interesse – sei es als Ausübung ihres Hobbys oder einfach für eine Fahrt zur Arbeit“, antwortet der CDU-Politiker auf die Anfrage dieser Zeitung. In Deutschland gebe es bereits entsprechende Gesetze, die nach guter Abwägung entstanden seien. Eine Anpassung an bestehende Vorschriften der Europäischen Union sei zur Harmonisierung innerhalb Europas sinnvoll. „Eine weitere Verschärfung etwa durch ein generelles Sonntagsfahrverbot für Motorräder lehne ich ab. Für besonders betroffene Orte gibt es andere Möglichkeiten wie temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen und entsprechende Kontrollen“.

Diskriminierung der Motorradfahrer

Der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM) sieht Verkehrslärm ebenfalls als Problem – fordert aber, dass bei der Problemlösung alle Fahrzeuge einbezogen werden. „Was wir ablehnen, ist die einseitige Fokussierung beim Thema Lärm auf die Motorräder“, sagt der Vorsitzende Michael Lenzen. „Hier sehen wir ganz klar eine Diskriminierung der Motorradfahrer.“ Und in Bezug auf ein Fahrverbot an Sonn-und Feiertagen heißt es vom BVDM: „Gegen Verkehrsverbote für Motorräder wird der Verband rigoros vorgehen und dies nicht zulassen!“

Der Beschluss des Bundesrats geht nun an die Bundesregierung. Diese entscheidet, ob und wann sie die Anregung umsetzen will. Feste Fristen gibt es hierfür nicht.

Von Frank Hörügel