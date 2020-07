Oschatz

Wenn die Katze bei jedem Besucher hinter das Sofa flüchtet oder der Hund plötzlich eine bestimmte Strecke meidet, stehen Tierhalter oft ratlos daneben. Man kann die Vierbeiner ja nicht fragen, was los ist. Oder doch? Der „Pferdeflüsterer“ ist seit dem gleichnamigen Film ein Begriff. Und immer wieder hört man von Menschen, die ein besonderes Händchen für Tiere haben und selbst bei scheinbar hoffnungslosen Fällen helfen können. Doch gibt es das wirklich – mit Tieren sprechen? Nicole Lehmann sagt: ja.

Ziel: bessere Bindung

Die junge Frau aus dem Oschatzer Fliegerhorst spricht dabei allerdings von Tierkommunikation. Wer den Begriff bei einer Internetsuchmaschine eingibt, erhält erstaunlich viele Treffer. Zahlreiche Anbieter offerieren ihre Dienste und Besitzer berichten von beeindruckenden Resultaten. Sie wolle Haltern helfen, eine bessere Bindung zu ihren Tieren aufzubauen, sagt Nicole Lehmann, die online unter www.seelengefuehl.de zu finden ist.

Hund Donald gab den Anstoss

Sie selbst kam damit in Berührung als sie vor einigen Jahren ihren Hund Donald aus dem Tierheim holte und wissen wollte, welches Päckchen der kleine Kerl bis dahin mit sich trug. „Er war ängstlich und verunsichert, da war nichts von Spielfreude oder Leichtigkeit“, erinnert sie sich an die erste Zeit. Die Tierärztin habe den Hund untersucht und festgestellt, organisch ist alles okay. Die Ängstlichkeit aber blieb.

Nicole Lehmann und ihr Hund Donald. Quelle: Colorful Life Photographie Celine Leipert

„Ich hab mich immer gefragt, was ich tun kann, damit es ihm besser geht und was er braucht. Das hat mir keine Ruhe gelassen“, beschreibt Nicole Lehmann. Über eine Tierphysiotherapeutin kam sie schließlich mit einer Tierkommunikatorin in Kontakt. „Ich war offen dafür. Wir hatten ja nichts zu verlieren, sondern konnten nur gewinnen.“ Was die Frau ihr anschließend über ihren Hund erzählte, sei herzergreifend und hilfreich gewesen. Heute sind die Oschatzerin und Donald ein eingespieltes Team, der Hund ist entspannt und auch Gästen gegenüber freundlich.

Sensibel im Umgang mit anderen

Schon bald wuchs daher in der gelernten Friseurin der Wunsch, sich selbst in Tierkommunikation ausbilden zu lassen. „Es gibt Menschen, die sind sensibler im Umgang mit anderen und spüren Veränderungen schneller, andere sind hellhörig, riechen und schmecken mehr. Wir kennen das doch alle: Man denkt sehr an jemand anderen und plötzlich klingelt das Telefon und er ist dran. Die menschlichen Sinne sind bei vielen naturverbundenen Völkern immer noch sehr ausgeprägt. Uns wird es heute dagegen regelrecht abtrainiert, sich auf die eigenen Sinne zu verlassen“, erzählt sie. Diese Fähigkeit wieder zu entdecken und zuzulassen, darum gehe es auch in der Ausbildung. Außerdem lerne man, seine Eindrücke zu sortieren, sich gezielt zu entspannen und so zu fokussieren. In einem Zustand ähnlich der Meditation entstehe dann auch der Kontakt zu den Tieren.

Kritik an Spinnerei

„Da tut sich richtig was, das ist kein Hokuspokus“, bekräftigt Nicole Lehmann. Allerdings ist die 35-Jährige hier auch gelassen: „Ich weiß, dass andere das als Spinnerei abtun. Aber ich muss niemanden überzeugen.“ Dabei, räumt sie ein, sei sie selbst in ihrem engsten Umfeld auf Unverständnis gestoßen als sie ihre Ausbildung begann. „Das macht ja auch etwas mit mir. Man entwickelt und verändert sich. Ich esse mittlerweile kein Fleisch mehr und hab das Malen für mich entdeckt. Sagen wir so: Mein Freundeskreis ist kleiner geworden.“

Dankbare Aufgabe gefunden

Dafür sei sie heute viel mehr bei sich, empfinde die Tierkommunikation als erfüllende und dankbare Aufgabe. Oft fließen Tränen, wenn Nicole Lehmann den Tierbesitzern erzählt, was sie herausgefunden hat. Weil sie etwas erzählt, was sie eigentlich nicht wissen kann. Weil offene Fragen endlich beantwortet werden oder sich Erleichterung breit macht, dass es dem Tier tatsächlich gut geht.

Zunächst herrscht Skepsis

Dafür müsse sie das Tier – eine Einschränkung gibt es übrigens nicht, ob nun Hund, Katze, Wellensittich oder Hausschwein – nicht leibhaftig sehen. Ein Foto per E-Mail und ein Gespräch mit dem Besitzer am Telefon reicht aus. Oft seien ihre Klienten zunächst skeptisch. „Viele wollen wissen, wie es funktioniert. Die Zweifel sind da. Aber wenn ich helfen kann, sind alle glücklich“, sagt sie. „Der Verstand muss nicht alles greifen können“, findet die Oschatzerin, die die Tierkommunikation bisher im Nebenerwerb anbietet.

Kein Ersatz für Tierarzt

Sie sieht sich als Ergänzung zu Trainern, Tierarzt oder -Physiotherapeuten. Das soll sich nicht ausschließen, sondern ergänzen, wünscht sie sich und betont: „Meine Arbeit ersetzt keinen Tierarzt, aber wenn Tiere medizinisch austherapiert sind, führt der Weg oft weiter zu mir.“ Die Tiere selbst erlebe sie dabei als sehr geduldig und dankbar. „Sie geben uns so viel und verlangen dafür kaum etwas. Das rührt mich immer wieder.“

Hilfe am Ende eines Hunde- oder Katzenlebens

Manche Aufgaben seien leicht zu meistern, andere fordern Nicole Lehmann mehr. Etwa, wenn sich Besitzer eine Begleitung am Ende von Hund- oder Katzenleben wünschen. „Viele treibt die Frage um, wann der richtige Zeitpunkt für die letzte Reise ist, ob man das Einschläfern noch herauszögern kann oder der Vierbeiner Schmerzen hat. Außerdem soll er auch die Gelegenheit zum Loslassen und Abschiednehmen haben. Da kann ich unterstützen, indem ich Kontakt mit dem Tier aufnehme“, beschreibt sie.

Steigende Wertschätzung für Tiere

Dass immer mehr Menschen ihr Angebot in Anspruch nehmen, liege an der steigenden Wertschätzung gegenüber Tieren, meint sie. „Das sind heute oft Familienmitglieder und jeder will, dass es allen in der Familie gut geht“, bringt sie es auf den Punkt. In ihrer Kleinfamilie mit Freund und Hund Donald jedenfalls ist das gelungen – vor allem dank erfolgreicher Tierkommunikation, ist die Oschatzerin überzeugt.

Von Jana Brechlin