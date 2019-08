Leipzig

Für seinen Vorschlag, ländliche Regionen in Ostdeutschland nicht mehr zu fördern, erntet IWH-Chef Reint Gropp nicht nur Kritik von sächsischen Politikern, sondern auch aus der Wissenschaft. Joachim Ragnitz, Vize-Chef des Dresdner ifo-Instituts und Ost-Experte, widerspricht Gropp: Die Politik müsse sich sehr wohl auch um den ländlichen Raum kümmern.

Stadt gegen Land

Herr Ragnitz, IWH-Chef Gropp meint, dass die ländlichen Regionen im Osten nicht mehr gefördert werden sollen. Teilen Sie seine Meinung?

Nein, das halte ich für völlig falsch. Immerhin wohnen 56 Prozent der ostdeutschen Bevölkerung im ländlichen Raum, und die Politik muss sich ja auch um deren Lebensverhältnisse kümmern. Dass man nicht flächendeckend das gleiche Niveau an Infrastrukturen oder Industrieunternehmen erreichen kann, ist zwar richtig, aber auch im ländlichen Raum gibt es Klein- und Mittelstädte, die für ihre jeweilige Region eine wichtige Funktion als Wirtschafts- und Versorgungsstandort aufweisen. Die muss man entsprechend ausbauen.

Schon heute kollabieren viele Großstädte im Westen unter dem Zuzug von Menschen aus dem ländlichen Raum, auch die Ansiedlung von Firmen wird schwieriger. Ist es sinnvoll, derartige Ballungszentren auch im Osten zu schaffen – oder sollten hier andere Modelle angestrebt werden?

Ballungszentren kann man nicht schaffen, die ergeben sich aufgrund der Wohnortentscheidungen der Menschen. Man muss aus meiner Sicht versuchen, die Leistungen der Daseinsvorsorge dorthin zu bringen, wo die ansässige Bevölkerung sie benötigt. Das muss nicht immer in unmittelbarer Wohnortnähe sein, sondern kann auch in zumutbarer Entfernung zu zentralen Orten geschehen. Wenn einzelne Siedlungen mittel- bis langfristig faktisch brachfallen, muss man das aber wohl auch akzeptieren.

Bessere Infrastruktur allein reicht nicht

Gropp hält auch nicht viel von einem Ausbau der Verkehrswege in der Lausitz. Kann so eine wirtschaftliche Wende in dieser Region klappen, die durch den Ausstieg aus der Braunkohle schwierige Zeiten vor sich hat?

Der Bund hat sich zu seiner finanziellen Verantwortung für die Gestaltung des Strukturwandels in den Braunkohlegebieten bekannt. Unternehmensansiedlungen finden aber nur statt, wenn es eine ausreichende verkehrliche Erschließung gibt. Gerade Teile der Lausitz weisen diesbezüglich Standortnachteile auf. Und da Autobahnen Ballungszentren miteinander verbinden, ist eine ausreichende Auslastung auch da gegeben, wo dünn besiedelte Räume durchquert werden.

Reicht der Ausbau der Infrastruktur oder sollten Unternehmen, die sich in Ostdeutschland ansiedeln, gefördert werden?

Ob der Verkehrswegeausbau allein ausreicht, die wirtschaftliche Entwicklung in der Lausitz zu stärken, kann man bezweifeln – hier wird man wohl auch finanzielle Anreize für Unternehmen bieten müssen. Also weitere Subventionen – auch wenn Herr Gropp das für falsch hält.

Bildung als zentrale Leistung

Wie sollte aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Förderung Ostdeutschlands aussehen?

Das perspektivisch größte Problem des Ostens ist der Mangel an Arbeitskräften. Man muss also dafür sorgen, dass man entweder mit weniger Arbeitskräften auskommt, also in Rationalisierung investieren, dass die vorhandenen Arbeitskräfte besser qualifiziert und deswegen produktiver werden, oder dass Arbeitskräfte zuwandern. Das können nach Lage der Dinge nur Zuwanderer aus dem Nicht-EU-Ausland sein. Der Staat ist allein für den Bildungsbereich zuständig. Investitionen und Zuwanderung kann er nicht wirklich beeinflussen.

Seit der Wiedervereinigung strebt die Politik die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse an. Sollte sie das noch oder ist das bloß Illusion?

Die „Gleichwertigkeit“ der Lebensverhältnisse steht im Grundgesetz, und sie sollte auch weiterhin angestrebt werden. Gleichwertigkeit heißt aber nicht, dass überall alles gleich ist, auch nicht, dass überall gleiche Einkommen erzielt werden. Die Politik kann nur dafür sorgen, dass Leistungen wie der Zugang zu Bildung, zu Mobilitätsdienstleistungen und zu einem qualitativ hochwertigen Gesundheitssystem überall gewährleistet bleiben. Auch der Bereich der inneren Sicherheit, also die flächendeckende Präsenz der Polizei gehört hierzu. Hierfür ist aber nicht der Bund, sondern es sind ausnahmslos die Länder und Gemeinden zuständig.

Interview: Andreas Dunte

