Der CDU- Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz sorgte zuletzt mit Kritik an verfestigten rechtsradikalen Strukturen in Ostdeutschland bundesweit für Aufsehen. Am Dienstag stellte er sich den Fragen von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und Redakteur Josa Mania-Schlegel.