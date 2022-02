Leipzig

Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung hat die jüngsten Entwicklungen rund um das in Leipzig geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal gelobt. „Ich freue mich, dass die Leipzigerinnen und Leipziger mit der Einbindung ihrer Bürgerschaft an einer Standortentscheidung für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal arbeiten. Leipzig war ein zentraler Ort der friedlichen Revolution von 1989 und diese historische Leistung sollte mit einer angemessenen Erinnerung gewürdigt werden“, sagte Carsten Schneider am Freitagmorgen der LVZ.

Am Donnerstagabend war Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im Rahmen eines LVZ-Talks in der LVZ-Kuppel der Standortvorschlag für das bundesdeutsche Denkmal übergeben worden. Ein Bürgerrat aus 35 zufällig ausgewählten Leipzigerinnen und Leipzigern hatte sich Ende Januar nach der Prüfung von fünf Vorschlägen für den Wilhelm-Leuschner-Platz ausgesprochen.

Nun liegt es am Stadtrat, sich mit dem Votum zu befassen und über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Bereits 2008 stimmte der Bundestag für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in der Messestadt. Ein erster Versuch der Umsetzung war 2014 gescheitert.

Von anzi