Auch in Ostdeutschland leidet die Wirtschaft unter den Folgen von Corona. Der Ostdeutsche Bankenverband mahnt jetzt an, dennoch die Strukturpolitik darüber nicht zu vergessen. Vor allem die Braunkohleregionen rund um Leipzig und in der Lausitz brauchen Hilfen – deshalb schlägt die Organisation besondere Maßnahmen vor.