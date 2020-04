Ostergeschäft der Restaurants im Kreis Leipzig brummt – dank Lieferservice

Neukieritzsch/Elstertrebnitz

Kaum Zeit zum Luftholen bleibt am Osterwochenende in vielen Restaurants der Region rund um Leipzig. Von Sonnabend bis Montag wurde in den Küchen im Akkord gekocht. Doch nicht nur die Köche waren gut ausgelastet, auch die Servicemitarbeiter waren im Dauereinsatz. Schließlich mussten die Essen alle ausgeliefert oder zumindest am Tresen ausgegeben werden.

Allein in der „Auszeit“ in Neukieritzsch waren kurz vor dem Osterfest hunderte Bestellungen eingegangen. Gefragt waren neben Entenbrust und Lammbraten vor allem Spargel mit Schnitzel. Dabei war für Inhaber Karsten Jacob Ende vergangener Woche noch gar nicht sicher, dass die Speisekarte so beibehalten werden konnte. „Bei den meisten Spargellieferanten konnte ich den Spargel nicht in der Menge ordern, wie ich ihn brauchte“, begründete er. Erst in Chemnitz sei er fündig geworden und nahm 60 Kilogramm mit nach Neukieritzsch.

Bestellungen für Oster-Festessen helfen heimischen Gastronomen

Schon am Sonnabend ging das Liefergeschäft los, brachten die beiden Fahrer Klaus Grünstern und Danny Bischoff zahlreiche verpackte Festessen zu den Menschen. Mehrere Stunden waren sie unterwegs, um Spargelsuppe, Schnitzel und Braten auszuliefern. Ihre Touren führten sie unter anderem zum Betreuten Wohnen und in unzählige Privathaushalte.

Andreas Siebert (rechts) und Danny Bischoff fahren an den Ostertagen mehrmals durch Neukieritzsch, um alle Bestellungen zu den Kunden zu bringen.. Quelle: Julia Tonne

Für die zur Zeit so wichtige Hygiene war gesorgt. Das Essen wurde mit viel Abstand an den Haustüren übergeben, die Hände anschließend desinfiziert. Einer der unzähligen Neukieritzscher, die sich ihre Auszeit quasi ins Haus bringen ließen, war Andreas Siebert. „Der Lieferservice ist eine tolle Sache“, sagte er und ergänzte: „So helfen wir unseren Gastronomen vor Ort.“ Das sahen auch die Mieter eines Hauseingangs so. Sie hatten gleich das Festessen für das ganze Haus bestellt.

Lieferung pünktlich zur Mittagszeit

Im Minutentakt hielten Bischoff und Grünstern vor den Haustüren. Routiniert arbeiteten sie die Liste der Bestellungen ab, lediglich einmal war eine falsche Adresse zum Namen angegeben. Allerdings half ein Anruf im Restaurant weiter.

Sonntag herrschte dann Hochbetrieb in der Küche und auf der Liefertour. Bischoff, der in die elfte Klasse geht und regelmäßig in der Auszeit aushilft, und Grünstern mussten gleich mehrmals fahren. Zudem machten sich weitere Fahrerkollegen auf den Weg, um alle Bestellungen pünktlich zur Mittagszeit abgeben zu können.

Ostergeschäft ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für Restaurants

Dass das Ostergeschäft so gut lief, war für Jacob ein Hoffnungsschimmer. Die Corona-Krise und die notwendige Schließung des Restaurants bescherten ihm Umsatzeinbußen in Höhe von 95 Prozent. „Es ist ja nicht nur der Restaurantbetrieb weggebrochen, sondern auch die Lieferung für die Kindergärten“, begründet er. Die derzeitige Entwicklung vergleicht er mit einer Fahrt auf der Autobahn: „Bei Tempo 180 hat man den Rückwärtsgang eingelegt.“

Karsten Jacob ist optimistisch, dass die Auszeit die derzeitige Situation gut übersteht. Quelle: Julia Tonne

Die meisten seiner Angestellten habe er auf Kurzarbeit setzen müssen, zudem warte er jetzt auf den Bescheid zum Antrag auf Soforthilfe. „Wenn sie kommt, können wir erst einmal wieder Luft holen“, macht Jacob deutlich. Dennoch sei er optimistisch, dass die Auszeit die schwierige Zeit durchstehen werde.

Im Sporthaus Elstertrebnitz sind Enten und Gänse der Renner

Die Hoffnung hegt auch Stefanie Köttnitz. Sie betreibt das Sporthaus Elstertrebnitz und hatte ebenfalls über die Osterfeiertage gut zu tun. Sie bot ungewöhnliche Essensvariationen an, unter anderem Elch und Zebra. Und eben die wollten die Hungrigen, die sonst im Restaurant zu Gast sind, nicht missen. Weshalb bei Köttnitz mehr als 100 Bestellungen für die zwei Osterfeiertage eingegangen waren.

Stefanie Köttnitz vom Sporthaus Elstertrebnitz hatte für beide Osterfeiertage mehr als 100 Essensbestellungen vorliegen. Quelle: privat

Von früh bis mittags stand sie zusammen mit einer Helferin in der Küche, um Fisch und Fleisch für den Außer-Haus-Verkauf vorzubereiten. Besonders begehrt: Gänsekeule und Entenbrust. „Aber auch das Schnitzel und die Rinderzunge sind weggegangen wie warme Semmeln“, sagt die Köchin und Inhaberin. Sie hatte sich im Vorfeld mit ausreichend Verpackungsmaterial eingedeckt, um die Festessen angemessen ausgeben zu können. Verkauft wurde vor Ort an der Tür.

Der Außer-Haus-Verkauf zu Ostern bildet für das Sporthaus erst einmal eine Ausnahme. „An den übrigen Tagen lohnt sich das nicht“, begründet Köttnitz. Allerdings überlege sie, ob sie am 1. Mai noch einmal Essensbestellungen anbiete. „Wobei ich nicht hoffe, dass der Ausnahmezustand noch so lange anhält.“

Von Julia Tonne