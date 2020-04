Ostern: Nur jeder Sechste in Sachsen will Online-Gottesdienste besuchen

Leipzig

Geschlossene Kirchen zu Ostern: Für viele Gläubigen ist das ein unglaublicher Zustand. Und doch Realität in diesem Jahr, die Corona-Schutzmaßnahmen und Kontaktverbote machen auch vor den Gottesdienstbesuchern nicht halt.

Als Alternative bieten viele Kirchgemeinden Video-Übertragungen in lokalen Kabelsendern oder per Livestream im Internet an. Zu sehen und zu hören sind dann meistens nur ein Pfarrer sowie eventuell noch ein Choral, gesungen vom Kantor oder auf der Orgel gespielt vom Organisten. Doch kann dieses Ersatzprogramm tatsächlich einen richtigen Gottesdienst zu Ostern ersetzen und stößt diese „Notaussendung“ auf Interesse?

Bundesweit nur 15 Prozent wollen Online-Gottesdienst „besuchen“

Eine Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa liefert dazu eher ernüchternde Zahlen. Danach geben lediglich 15 Prozent aller Befragten an, dass sie dieses Jahr zu Ostern einen Gottesdienst im Internet oder Fernsehen anschauen werden. 67 Prozent erklären, dies nicht zu tun. Die Umfrage hatte die evangelische Nachrichtenagentur idea in Auftrag gegeben.

Am stärksten ist das Interesse danach noch bei den freikirchlichen Befragten: 49 Prozent von ihnen wollen Video-Gottesdienst feiern, 29 Prozent nicht. Ein Viertel der befragten Katholiken will ebenfalls einschalten, bei den Protestanten ist es nur jeder Fünfte. Bei den Konfessionslosen ist das Interesse mit nur fünf Prozent am geringsten.

Hier finden Video-Gottesdienste statt In Leipzig und Umgebung wird es zum Osterfest mehrere Livestream-Gottesdienste und Video-Andachten, häufig mit ergänzenden Video-Kindergottesdiensten, geben. Es beginnt mit der Osternacht, die am Karsamstag ab 22:00 Uhr aus der Peterskirche im Livestream übertragen wird, mit Möglichkeit zum Chat auf www.peterskirche-leipzig.de. Am Ostersonntag zwischen 5 und 6 Uhr wird aus der Taborkirche in Leipzig-Kleinzschocher eine Video-Osternachtfeier übertragen. Um 6 Uhr kann man am Bildschirm eine Auferstehungsfeier aus der Paul-Gerhardt-Kirche Leipzig-Connewitz erleben. Landesbischof Tobias Bilz wird um 10:00 Uhr in einem Livestream-Gottesdienst aus der Nikolaikirche predigen (www.evlks.de/aktuelles/gottesdienst-im-live-stream) Auch aus der Thomaskirche (9:30 Uhr), aus der Peterskirche und von der Andreaskirchgemeinde aus der Messehalle 14 (jeweils um 10:30 Uhr) werden Gottesdienste übertragen. Die Christuskirche in Leipzig-Eutritzsch bietet einen Videokonferenz-Gottesdienst um 10:00 Uhr an. Viele Kirchen werden am frühen Morgen oder später geöffnet und Osterlichter entzündet. Im Leipziger Umland öffnet beispielsweise die Fahrradkirche Markkleeberg-Zöbigker von 10:00 bis 18:00 Uhr. Die Sächsische Posaunenmission lädt gemeinsam mit dem Evangelischen Posaunendienst in Deutschland unter dem Motto „ Ostern vom Balkon“ alle Bläserinnen und Bläser dazu ein, am Ostersonntag um 10:15 Uhr den Choral „Christ ist erstanden“ von Balkonen erklingen zu lassen. Am Ostermontag wird um 10:00 Uhr ein MDR-Rundfunkgottesdienst aus der Kirche in Dresden Leubnitz-Neuostra gesendet, der parallel Livestream vom MDR übertragen werden wird. Die Predigt hält Pfarrer Dr. Wolf-Jürgen Grabner.

Im Osten sind Thüringer am meisten interessiert

Im Ländervergleich sind im Osten am ehesten noch die Thüringer interessiert, fast jeder Fünfte will hier den Ostersegen online empfangen. In Sachsen ist es nur noch jeder Sechste, in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gar nur jeder Zehnte. Den größten Zuspruch gibt es bundesweit im Saarland mit 27 Prozent Interesse am Online-Gottesdienst.

Allerdings ist das Interesse auch an einem normalen Gottesdienst zu Ostern eher überschaubar. So hatte eine „Chrismon“-Umfrage 2019 ergeben: Weniger als ein Viertel (23 Prozent) gehen zum höchsten christlichen Fest in den Gottesdienst. Viel stärker ist der Fokus auf Familienfest und Osterbräuche ausgerichtet: 79 Prozent feiern danach gern in Familie – was in diesem Jahr durch die Kontaktverbote sehr eingeschränkt ist. Für jeweils etwa ein Drittel gehört das Ostereierfärben und die Ostereiersuche unbedingt dazu – dagegen halten nur neun Prozent Geschenke am Osterfest für wichtig.

Peter Hahne kritisiert „vorauseilenden Gehorsam“

Gegen die Schließung der Kirchen in der Corona-Krise regt sich indes immer mehr Widerstand. So hatte in Leipzig eine Protestantin einen Brief an Ministerpräsidenten Michael Kretschmer geschrieben und ein Ende des Gottesdienstverbots gefordert. In einem Streitgespräch mit der Nachrichtenagentur idea sieht der Publizist und frühere ZDF-Moderator Peter Hahne sogar die Religionsfreiheit durch die Einschränkungen gefährdet.

Dabei verbiete der Staat etwas, was er gar nicht darf, so Hahne. Seine klare Forderung: Kirchen müssen selbst entscheiden können, ob und für wen sie Karfreitag und Ostern öffnen dürfen. „In vorlaufendem Gehorsam schlossen die Kirchen sich selbst. Warum sind Getränkemärkte (Alkohol!) geöffnet, Gotteshäuser (Gebet!) geschlossen? Warum kann im Supermarkt Abstand gewahrt werden, im Bibelkreis nicht? Hält man Christen für dumm? Lieber Abstand als Leerstand. Risikogruppen bleiben daheim. Das funktioniert doch im Bundestag auch“, so Hahne. Kirche dürfe sich nicht selbst abschaffen – Glauben sei nur in Gemeinschaft erlebbar. „Das Internet in seiner häuslichen Vereinsamung kann das nicht ersetzen.“

Von Olaf Majer