Leipzig

Das war nix: Der Frühling legte zum kalendarischen Beginn am Sonnabend eher einen Fehlstart hin. Nach frostigen Nächten blieb es vielerorts kühl, am Sonntag gab es erneut Schneeschauer bis ins Flachland hinein. „Die Enttäuschung ist berechtigt: Das war ein echt eisiger Frühlingsstart, vor allem nach den bereits sehr warmen Tagen Ende Februar“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Trend: In dieser Woche wird es deutlich wärmer

Auch diese Woche beginnt noch einmal frostig. Am frühen Montagmorgen ist in Sachsen und Thüringen bei Werten von unter null Grad für viele Autofahrer vor dem Start zur Arbeit Scheibenkratzen angesagt. Doch es wird besser. „Es gibt endlich Hoffnung für alle Frühlings- und Wärmefreunde. Spätestens am letzten Märzwochenende wird es deutlich wärmer sein“, verspricht Jung.

Am Wochenende in Leipzig 18 Grad?

Bereits im Laufe dieser Woche kommt mit dem Hoch „Margarethe“ spürbar mildere Luft nach Deutschland. In der Region Leipzig werden ab Mittwoch bei einem Sonnen-Wolken-Mix angenehme 13 bis 15 Grad erwartet. Am Sonntag könnten dann die Höchstwerte sogar um die 18 Grad liegen. „Wie warm es genau wird, darüber gehen die Prognosen zwar noch auseinander, aber der Trend ist klar: Der März verabschiedet sich mit einem Frühlingswochenende“, sagt der Wetterexperte.

Die warme Variante: Das US-Wettermodell sah am Sonntag zunächst für den Gründonnerstag ein sehr mildes Wetter bei uns voraus. Quelle: wetter.net / Screenshot: Youtube

Meteorologe Jung: „Ostern noch alles möglich“

Alles andere als klar ist dagegen der Start in den April und die folgenden Osterfeiertage. „Es ist kein Aprilscherz: Die Modelle schwanken zwischen erstem Sommertag mit Werten bis 25 Grad und erneuten Schneeregenschauern bis ins Tiefland. Da ist wirklich noch alles möglich“, sagt Dominik Jung. So machte beispielsweise das US-Wettermodell am Sonntag zunächst Hoffnung auf einen warmen Frühsommer zu Ostern – um nur Stunden später seine Deutschlandwetter-Prognose auf kühle 9 bis 13 Grad zu ändern.

Die kühle Variante: Nur Stunden später wurde am Sonntag das US-Wettermodell nach unten Quelle: wetter.net / Screenshot: Youtube

Ein Grund der extremen Schwankung: Es ist ungewiss, wie stark sich das Hochdruckgebiet in der nächsten Woche bei uns hält. „Das ist aber entscheidend für die weitere Wetterentwicklung. Es bleibt also sehr spannend“, so Jung. Deshalb sei von T-Shirt-Wetter bis „weiße Ostern“ noch alles möglich.

Von Olaf Majer