Ostsee statt Corona-Welle: Wie Sachsen trotz Pandemie gut durch den Sommer kommen will

Leipzig/Dresden

Vier Wochen vor dem Ferienstart wächst in Sachsen und Thüringen die Vorfreude auf einen unbeschwerten Sommer. In beiden mitteldeutschen Ländern lag die Inzidenz am Freitag im unbedenklichen Bereich (Sachsen 3,6; Thüringen 5,0). „Wir sind froh und zufrieden, dass die Maßnahmen gewirkt haben und wir derzeit sehr niedrige Inzidenzen haben. Entsprechend dürfen die Menschen wieder reisen und Freunde treffen. Das sollten wir auch genießen“, sagt Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Doch ähnlich wie vor einem Jahr, als die Corona-Lage große Lockerungen möglich machte, die Mit-Auslöser der zweiten Welle waren, könnte auch der Sommer 2021 ein trügerischer werden.

Hat Sachsen aus dem Fehler vom Sommer 2020 gelernt, der in der Endkonsequenz auch vielen Menschen das Leben kostete? Ja, versichert Ministerin Köpping, die sieben Monate harten Krisen-Modus hinter sich hat. „Wir haben gelernt, dass man in einer pandemischen Situation nie abwarten darf.“ Es sei wichtig, dass schnell und bundesweit einheitlich gehandelt werde.

Piwarz: Schulen in Sachsen brauchen Regelbetrieb

Gehandelt hat bereits Köppings Kollege, Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Er hat eine eigene Verordnung für Schulen und Kitas auf den Weg gebracht, die auch nach dem Sommer Maß der Dinge sein soll. „Wir wollen Regelbetrieb und wir wollen die Schulen inzidenzunabhängig geöffnet halten“, sagt Piwarz. Die Überlegungen von Gesundheitsminister Jens Spahn CDU), dass Wechselunterricht und Homeschooling auch im Herbst nötig werden, stoßen bei Piwarz nicht auf Gegenliebe.

Die Warnungen einiger Experten, dass die neue Virus-Mutation auch für Kinder zum Problem werden könnte, will Sachsens Kultusminister nicht überbewerten. „Nach allem, was wir derzeit wissen, ist die Delta-Variante zwar ansteckender. Aber Kinder und Jugendlichen erkranken auch bei dieser Variante weniger schwer als Erwachsene. Die Delta-Variante ist damit kein Kinderschreck“, so der Unionspolitiker.

Aber auch Piwarz appelliert daran, jetzt im Sommer achtsam zu bleiben. „Je verantwortungsbewusster wir uns in Urlaubszeiten verhalten, desto sicherer ist der Schulbetrieb nach den Sommerferien.“ Das meint, die bekannten Abstands- und Schutzregeln weiter zu beherzigen, sich nach einer Urlaubsreise testen zu lassen. Der Leipziger Virologe Uwe Gerd Liebert plädiert dafür, auch draußen noch Lücken zu lassen und beispielsweise im Freibad das eigene Handtuch 1,50 Meter vom Nachbarn entfernt hinzulegen.

Erreichtes nicht durch Nachlässigkeit gefährden

Bei aller Freude über das Genießen des Sommers lässt die Erfahrung Köpping auch mahnen. Noch sei keine Zeit für Sorglosigkeit, sagt sie. „Wir dürfen das mühsam Erreichte jetzt nicht durch Nachlässigkeit gefährden.“ Nachlassen dürfe vor allem nicht das Verteilen des Impfschutzes. Noch ist der Freistaat weit von der angestrebten „Herdenimmunität“ mit 80 Prozent Geschützten entfernt. Erst ein Drittel der Bürgerinnen und Bürgern hat beide Dosen bereits im Oberarm, mehr als die Hälfte ist noch komplett ohne.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das darf kein Sommer werden, in dem man sich mit seinem Aperol Spritz zurücklehnt, nichts mehr tut und denkt: Es ist vorbei“, warnt Professor Christoph Lübbert, Chef-Infektiologe am Klinikum St. Georg in Leipzig. Die Politik müsse sich darum kümmern, dass die „Impfstoff-Pipeline“ jetzt voll bleibt, damit alle drankommen können. Petra Köpping beteuert, dass inzwischen genug Vakzine vorhanden sind. Angebot und Nachfrage seien ausgeglichen, die angebotenen Präparate auch allesamt gut.

Illustration des Leipziger Künstlers PM Hoffman: Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beim Ringen mit dem Corona-Virus. Quelle: PM Hoffmann

Sie weiß aber auch, dass die Verbreitung trotzdem stockt. Auf dem sächsischen Impfportal herrscht kein so großer Andrang mehr, viele treten auch Gebuchtes gar nicht an. „Da spielt der Sommer eine Rolle, die Menschen verreisen und sagen ihre Zweittermine ab. Manche verschieben das Impfen angesichts der niedrigen Inzidenzen gedanklich auf den Herbst“, sagt die Sozialministerin missbilligend. Wer glaubt, die Pandemie sei bereits vorbei, liege falsch.

Neue Unbekannte im System: die Delta-Variation

Der Berliner Epidemiologe Dr. Dirk Brockmann modelliert für das Robert-Koch-Institut den Verlauf von Infektionskrankheiten. „Eine vierte Welle ist nicht unbedingt vorprogrammiert. Aber: Wenn Delta im Herbst dominiert und dann alles gelockert ist, die Menschen wieder ohne Gesichtsschutz herumlaufen, dann würde es mich überraschen, wenn die Fallzahlen nicht wieder ansteigen“, sagt er. Die im Gegensatz zum „Wildtyp“ im vergangenen Jahr ansteckendere Mutation macht Vorhersagen, wie bis dahin der Sommer wird, schwierig. In der Summe der Faktoren könnte es aber ähnlich entspannt werden, wie 2020.

Lesen Sie auch Corona-Sommer 2020 und 2021 im Vergleich

Brockmanns Leipziger Pendant Prof. Markus Scholz (Uni Leipzig) hat die drohende vierte Welle im Herbst bereits im Blick. „Diese wird vor allem die Personen betreffen, die dann nicht geimpft sind. Hier ist vor allem an den Kinder- und Jugendbereich zu denken. Deshalb plädieren wir dafür, die Sommerzeit zu nutzen, um die Schulen für eine neue Welle zu wappnen“, so der Epidemiologe. Dazu gehöre, die Testinfrastruktur aufrechtzuerhalten. „Obwohl junge Menschen selten schwer erkranken, erscheint eine komplette Durchseuchung des Kinder- und Jugendbereiches auch aufgrund der Long-Covid-Problematik zu riskant.“

Abstand halten und Lücken lassen

Bei manchen wird das mulmige Gefühl in Menschenmassen wohl auch noch länger bleiben: „Wir kommen aus der Klinik und sehen in Bars und Cafés die Leute eng an eng sitzen“, sagt die Anästhesistin Dr. Maren Keller (Uniklinik Leipzig). Das passt zwar zur inzwischen auch entspannten Lage in den Kliniken, aber eine Situation wie im vergangenen Winter, als täglich vier bis fünf Covid-19-Patienten allein auf ihrer Intensivstation starben, will sie dennoch nicht noch einmal erleben.

Was passiert, wenn vor den Herbstferien dann doch die vierte Welle anschwillt? Ministerin Köpping sieht das Land jetzt besser vorbereitet als vor einem Jahr. Dann werde Sachsens Notbremse greifen, sagt sie. „Mit den Stufen 10, 35, 50 und 100 haben wir ein atmendes System geschaffen. Jeder kann sich darauf einstellen, was in seiner Region, seinem Landkreis an Maßnahmen ergriffen wird, wenn die Inzidenzen wieder steigen.“