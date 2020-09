Eilenburg

Haare waschen, schneiden, stylen, färben, blondieren, föhnen – das sind Tätigkeiten, die jeder Friseurin flott von der Hand gehen. „Ich mache das nun schon seit 38 Jahren“, erzählt Katrin Walter aus Eilenburg, die ihren Beruf im eigenen Salon mit viel Freude und großer Leidenschaft ausübt. Doch im vergangenen Jahr spürte die Friseurmeisterin den Wunsch, dem Ganzen noch eins draufzusetzen, um dem Angebot eine persönlichere Note zu geben und den Friseurbesuch zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen.

Bei der Eilenburger Friseurin Katrin Walter können sich Kunden jetzt im Garten die Haare schneiden und föhnen lassen. Quelle: Heike Nyari

Wunsch, was Neues auszuprobieren

„Ich gehe so langsam auf die Rente zu und würde gern noch mal etwas Neues ausprobieren, ohne mich beruflich zu verändern“, verrät die Eilenburgerin. Je mehr sie also darüber nachdachte, reifte schließlich die Idee, ihren Salon ins Grüne zu erweitern und die Damen unter dem Motto „Haarmonie im Garten“ an Freiluftbedienplätzen zu frisieren. Gesagt – getan, und die ersten Umgestaltungsarbeiten begannen im vergangenen Herbst. Doch nichts sollte von heute auf morgen fertig sein. Ziel war eher, ein behutsames Wachsen und Gedeihen der grünen Oase zuzulassen, so dass alle Träume, Ideen und Wünsche in das Projekt einfließen konnten.

Bei der Eilenburger Friseurin Katrin Walter können sich Kunden jetzt im Garten die Haare schneiden und föhnen lassen. Drei Bedienplätze gibt es – hier im Pavillon. Quelle: Heike Nyari

Freie Platzwahl im Garten

Nun gibt es drei Bedienplätze im Garten und als vierte Möglichkeit steht der Kundin das gemütliche Gartenhaus zur Verfügung. Egal, wo man sich nun platziert, immer streift der Blick über sattes Grün und üppiges Blütenmeer. Zwischendurch gibt es einige Hochbeete, von denen je nach Jahreszeit – aktuell gerade Tomaten – auch genascht werden darf. „Dieser Freiluftsalon ist Wohltat für die Sinne und auch Ausdruck meiner eigenen Entwicklung“, ist sich Katrin Walter sicher.

Drei Bedienplätze gibt es – hier in einer Mauerecke. Quelle: Heike Nyari

Spiegel, Waschbecken, Anschlüsse – alles ist da

Den Anfang des idyllischen Paradieses machte vor einem Jahr der Bau einer Natursteinmauer unter dem Blätterdach einer Robinie. Um die Kundin im Outdoorbereich bedienen zu können, kamen neben einem Spiegel ein mobiles Rückwärtswaschbecken, Wasserversorgung, Elektroanschluss, Durchlauferhitzer und geschickt versteckte Schlauchverbindungen hinzu. Geschmackvolle Dekoration komplettiert das Ambiente. Nun hat die Kundin die Qual der Wahl, ob sie auf der Terrasse, an der Natursteinmauer oder unter dem Blumenpavillon Platz nehmen möchte. „Selbstverständlich hat man während der Behandlung auch die Möglichkeit, die Location zu ändern“, klärt Katrin Walter auf. Und, wie die Friseurmeisterin und ausgebildete psychologische Beraterin hinzufügt, sei gegen einen gelegentliche Perspektivwechsel schließlich nichts einzuwenden.

Schon vor Corona war ein Großteil umgesetzt

Als Corona kam, war ein Großteil der Vision bereits umgesetzt. Die sich anschließende Auszeit habe den Entwicklungsprozess noch einmal bewusst überdenken lassen und schließlich beschleunigt. „Trotz der Angst um Zukunft und Existenz habe ich versucht, nach vorn zu schauen, und das Beste aus der gegebenen Situation zu machen“, erinnert sich die 54-Jährige an den Lockdown zurück. Sie habe sich in dieser Zeit mehr der Natur zugewandt, um Kraft zu tanken.

Innen wird weiter frisiert

Natürlich steht ihr bisheriger Salon der Kundschaft weiterhin zur Verfügung. Doch, wer sich für die Gartenoasen entscheidet, beschließt ganz bewusst, eine Auszeit zu nehmen, das umgebende Grün zu genießen und das persönliche Gespräch zu suchen. Die Kundin kann natürlich auch die Stille und die besondere Inspiration, die von diesen Orten ausgeht, verinnerlichen. Man hört den Wind in den Bäumen säuseln und einige Vögel zwitschern. Ein Bienchen summt vorüber, nascht an der Blüte und das Wasser eines kleinen Brunnens plätschert leise vor sich hin.

Von Heike Nyari