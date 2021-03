Der 41-jährige Katholik Faisal Jahangir flüchtete 2008 aus Pakistan nach Deutschland. Vor einem Jahr heiratete er in Meißen seine große Liebe. Aber nun will ihn der Freistaat Sachsen abschieben.

Pakistaner aus Meißen: Verheiratet, Christ – und nun in Abschiebehaft

Abschiebegefängnis Dresden - Pakistaner aus Meißen: Verheiratet, Christ – und nun in Abschiebehaft

Abschiebegefängnis Dresden - Pakistaner aus Meißen: Verheiratet, Christ – und nun in Abschiebehaft