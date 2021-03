Delitzsch

Der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (58, parteilos) hat sich Anfang dieser Woche mit einem Offenen Brief an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) gewandt. Darin äußerte er, den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt an einem Scheideweg zu sehen und forderte einen Runden Tisch zur Pandemie-Bewältigung. Anlass war die Protestaktion, mit der sich Eltern gegen die Schließung von Bildungseinrichtungen wenden. Was ist aus seinem Vorschlag geworden? Wir sprachen mit ihm darüber.

Herr Wilde, welche Reaktionen haben Sie auf Ihren Vorstoß bekommen?

Zahlreiche Anrufe, E-Mails und Schreiben. Die meisten begrüßen diese Initiative, da mit diesem Vorstoß erstmals die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen von Eltern und Schülern, Ärzteverband, Wirtschaft, Handel und so weiter an einem Tisch miteinander ins Gespräch kommen können.

Hat die Sächsische Staatskanzlei oder gar der Ministerpräsident mit Ihnen das Gespräch gesucht?

Ja, der Ministerpräsident hat positiv reagiert. Es wird am 14. April einen Runden Tisch als Videokonferenz geben.

Kommunikation in nachvollziehbarer Sprache

Was kann so ein Runder Tisch bewirken?

Den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen und die verschiedenen Sichtweisen der Interessensgruppen außerhalb politischer Verlautbarungen zu diskutieren. Es soll um Verständnis geworben und gleichzeitig konzertiert um Lösungsansätze gerungen werden. Ein wichtiges Anliegen ist mir dabei, dass politische Entscheidungsträger in Land und Bund Entscheidungen treffen, die in einer für den Bürger nachvollziehbaren Sprache kommuniziert werden. Ich persönlich möchte auch dafür werben, dass man den Kommunen ein größeres Vertrauen entgegenbringt. Die Bürger leben ja vor Ort in den Kommunen und dort befinden sich auch die Schulen, Kitas, Unternehmen und der lokale Handel.

Sie haben in Ihrem Offenen Brief gesagt, die Situation sei inzwischen mit der von 1989 in der DDR vergleichbar. Politische Entscheidungen würden unzureichend und widersprüchlich abgestimmt kommuniziert. Vergleiche sind oftmals problematisch, haben Sie deswegen auch Kritik einstecken müssen?

Mir ist schon bewusst, dass historische Vergleiche immer hinken. Die gesellschaftspolitischen Voraussetzungen sind auch nicht vergleichbar. Mit meinem Vergleich ging es mir um die Wirkung politischer Beschlüsse, die von den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr verstanden werden oder in sich widersprüchlich formuliert sind. Wenn dies in der Kommunikation nicht verbessert wird, dann beginnt sich der Bürger geistig vom Rechtsstaat zu verabschieden. Er/sie sucht sich soziale Nischen und Freiräume, die möglicherweise zur Schwächung unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung führen können. Hier gilt es, eine aktive Gesprächskultur zu pflegen.

Merkwürdige zusätzliche Ruhetage

Als Oberbürgermeister sind Sie an erster Stelle mit dem Frust der Menschen über die Corona-Politik in Ihrer Stadt konfrontiert. Was sagen Ihnen die Leute?

Der Spannungsbogen reicht von der verzweifelten alleinerziehenden Mutter mit zwei Kleinkindern, die nicht die Notbetreuung wahrnehmen kann und trotzdem nachts im Homeoffice der Erwartungshaltung des Arbeitgebers entsprechen muss, bis hin zu Perspektivlosigkeit und Existenzängsten im Einzelhandel, in der Kultur sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe. Der Glaube an die Wirkmächtigkeit eines funktionierenden Staates kommt beim Bürger ins Wanken, wenn dieser nicht in der Lage ist, rechtzeitig im ausreichenden Maße Impfstoff zu beschaffen. In einem Land, in dem seit über 200 Jahren das Impfen und die damit verbundene Wissenschaft, Forschung und Produktion gewissermaßen in den Genen liegt. Man reibt sich verwundert die Augen, wenn man die fröhlichen geimpften Menschen in Israel, Chile und den USA sieht und am Folgetag in der eigenen Stadt vor einer verschlossenen Ladentür steht und über merkwürdige zusätzliche Ruhetage diskutiert wird. Über die nach Ägypten und Spanien abhebenden Ferienflieger und die damit verbundenen Folgediskussionen und -probleme möchte ich gar nicht ernsthaft nachdenken – und tue es natürlich trotzdem.

Wunsch nach größerer Selbstverantwortung

Nordrhein-Westfalen plant derzeit Modellstädte für Öffnungen. Können Sie sich so etwas auch für Delitzsch vorstellen?

Man kann über verschiedene Modelle nachdenken. Prioritär wäre für mich eine Öffnung der Schulen und Kitas, natürlich mit einer zweifelsfreien Testungsstrategie. Zweimal wöchentlich sollte ein Negativtest die Voraussetzung für einen Besuch sein, zumindest ein sogenannter Spucktest. Erzieher, Lehrer, Schulsekretärin und -hausmeister gehören in die Impfpriorität eins. Warum soll es künftig bei einer Corona-Schutzimpfung nicht ähnlich wie mit der verpflichtenden Masern-Schutzimpfung laufen? Bei uns in Delitzsch haben die genannten Berufsgruppen bereits ein Impfangebot erhalten und auch größtenteils wahrgenommen. Ich wünsche mir als Kommunalvertreter die Möglichkeit größerer Selbstverantwortung, beispielsweise wenn es um die Öffnung des Tiergartens geht. Weitere Optionen muss man flexibel dem Infektionsgeschehen anpassen.

Was muss jetzt aus Ihrer Sicht dringend bei der Pandemie-Bewältigung in Sachsen passieren?

Impfen, impfen, impfen! Schnellstmöglich die ausreichende Bereitstellung von Impfdosen bei den Hausärzten sichern. Eine Forderung für die Zukunft: Forschung und Produktion von Medizinprodukten und Impfstoffen im eigenen Land auf- und ausbauen. Es wird nicht die letzte pandemische Erkrankung sein, mit der wir zu tun haben werden. Interview: Nico Fliegner

Zur Person Dr. Manfred Wilde (58), Historiker und Diplom-Museologe, ist seit 2008 parteiloser Oberbürgermeister der Stadt Delitzsch und amtiert bereits in seiner zweiten Amtszeit. Zuvor leitete er das Museum im Barockschloss Delitzsch und war bereits einige Jahre selbst in der Stadtverwaltung tätig. Er hat eine handwerkliche Berufsausbildung zum Elektromonteur und ist Reserveoffizier. Er wirkt in verschiedenen Gremien mit und bekleidet zahlreiche Ehrenämter. Wilde ist in zweiter Ehe verheiratet und auch Vater.

Von Nico Fliegner