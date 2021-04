Andreas Hiemisch wurde 1974 in Greiz geboren. Nach dem Studium der Psychologie von 1994 bis 2000 an der Universität Leipzig folgte hier von 2000 bis 2008 das Studium der Humanmedizin. Im Anschluss begann seine klinische Tätigkeit an der Universitätskinderklinik sowie zeitgleich eine wissenschaftliche Anstellung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Ab 2009 war er federführend an der Konzeption wie auch der wissenschaftlichen Umsetzung des Leipziger Großforschungsprojektes Life-Child beteiligt. Bis 2015 leitete er die Life-Child-Studienambulanz. Nach der Anerkennung als Facharzt für Kinderheilkunde wechselte er 2015 in die Abteilung für Neuropädiatrie. Seit 2018 ist er oberärztlich für die neu gegründete Abteilung Psychosomatik für Kinder und Jugendliche am Uniklinikum Leipzig verantwortlich.