Leipzig

Die verfügbaren Betten in den speziell isolierten Corona-Stationen an Klinikum St. Georg und Universitätsklinikum Leipzig (UKL) reichen kaum noch aus. Beide Krankenhäuser reagieren deshalb mit Aufstockungen und Umstrukturierungen, um noch mehr Betroffene versorgen zu können.

„Mammutaufgabe zehrt an den Kräften“

„Sowohl im Intensivbereich als auch auf Normalstation haben wir unsere Kapazitäten angepasst“, erklärte Iris Minde, Geschäftsführerin des St. Georg, am Dienstag. Auf der Corona-Normalstation sei die Bettenzahl auf 50 erhöht worden, im Bereich der Intensivmedizin sind jetzt zehn Betten vorhanden. „Personalseitig legen wir Pflegeteams zusammen. Die aktuellen Veränderungen sind kräftezehrend und ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die kollegiale Unterstützung bei der Bewältigung dieser Mammutaufgabe“, so Minde weiter. Im Klinikum St. Georg wurden am Montag 38 Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung behandelt, zehn auf Intensivstation. Am UKL waren es am Dienstag 40 Covid-19-Patienten auf Normalstation und 26 in intensivmedizinischer Behandlung.

Anzeige

Uniklinik übernimmt Patienten aus Chemnitz und dem Erzgebirge

Auch das UKL baut seine Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten aus. Dafür würden planbare Operationen reduziert. „Die Notfallversorgung sowie dringliche Operationen und Behandlungen“ seien aber gewährleistet. Die Zahl der behandelten Covid-19-Patienten sei in den letzten Wochen kontinuierlich angestiegen, teilte das Klinikum mit. Das UKL übernimmt bereits regelmäßig schwerstkranke Patienten aus dem Raum Chemnitz und dem Erzgebirge. „Bisher konnte die Covid-Versorgung weitgehend parallel zur normalen Versorgung realisiert werden“, so UKL-Vorstand Professor Christoph Josten. Um die aufwändige Behandlung der Corona-Patienten sicherzustellen, müssten nun aber weitere Kapazitäten aufgebaut werden – räumlich und personell.

„Situation ist deutlich angespannter als im Frühjahr“

In den vergangenen Tagen wurden bereits die Covid-Bereiche um zusätzliche Betten erweitert. Im Moment stehen 33 Intensivplätze und 51 Betten auf Normalstationen ausschließlich für Corona-Patienten zur Verfügung. Durch die Verschiebung von OPs soll erreicht werden, dass ausreichend Pflegekräfte und Ärzte zur Verfügung stehen – insbesondere für die intensivmedizinische Versorgung. Dadurch gebe es auch mehr freie Betten für Notfälle und weitere Aufnahmen. „Unsere Teams arbeiten mit großem Einsatz in der anstrengenden Versorgung der schwerkranken Covid-Patienten“, sagte UKL-Vorstand Josten. Von OP-Verschiebungen betroffene Patienten würden rechtzeitig vorab informiert.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Die Situation am UKL und in der Region ist zurzeit noch kontrollierbar, aber deutlich angespannter als im Frühjahr, zumal wir nicht mit einer kurzfristigen Entlastung rechnen können“, erklärte der kaufmännische UKL-Vorstand Robert Jacob. „Entspannen wird sich die Lage nur, wenn wir alle die Hygiene- und Abstandsregeln konsequent einhalten und unsere sozialen Kontakte weiter reduzieren, um die Infektionszahlen nachhaltig zu senken“, appellierte Jacob.

Von Matthias Puppe/Björn Meine