Papa John’s will den Pizza-Markt von unten aufrollen – erste Filiale in Leipzig

Leipzig/Halle

Uno Pizza war gestern, Papa John´s ist heute. Mit der Übernahme der seit 28 Jahren in Sachsen und Sachsen-Anhalt etablierten 13-gliedrigen Uno-Kette startet Papa John´s die ambitionierte „Mission 250“. So viele neue Standorte sollen in den nächsten fünf bis sieben Jahren im Franchise-System deutschlandweit entstehen.

Vier Filialen schon in Leipzig

Der Umbau der Uno-Neuzugänge aus Leipzig, Halle, Magdeburg und Merseburg ist in vollem Gange, die Eröffnung des ersten Leipziger Papa-John´s-Ablegers in der Gohliser Lindenthaler Straße und drei weiteren Standorten in Leipzig just vollzogen. Frithjof Heinz, 46, Geschäftsführer von PJ Deutschland: „Mit dem Know-how von Papa John´s und den erfolgreichen Uno-Produkten und Rezepturen können wir noch besser auf Kundenwünsche eingehen.“ Unter einem Mangel an Selbstvertrauen leiden sie bei PJ nicht. Um auf dem heiß umkämpften Pizza-Pasta-Markt aufzufallen, geht der Papa vieler John´s-Kinder mit diesem Slogan an den Start: „Bessere Zutaten. Bessere Pizza.“

Papa John weltweit Nummer drei

PJ wurde 1984 in den USA gegründet, ist mit über 5000 Filialen in 46 Ländern hinter Dominos und Pizza-Hut der weltweit drittgrößte Lieferdienst-Anbieter. 80 Prozent aller Filialen werden von Franchise-Nehmern geführt. Der Franchise-Geber hilft bei der Finanzierung, gibt Richtung und Standards vor (Erscheinungsbild, Angebot, Qualität, Preise, Werbung et cetera), liefert Zutaten, sorgt für Aus - und Weiterbildung. Die Franchise-Nehmer füllen das Ganze mit Gastfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Leben, Umsatz. Im Idealfall sind alle - Geber, Nehmer, Kunde - happy.

Essen kommt meist per E-Bikes

Den Umweltfaktor haben sie bei PJ auf dem Schirm, sagt Frithjof Heinz. „Das Gros der Bestellungen wird via E-Bikes geliefert, dazu kommen E-Roller und Autos diverser Privatfahrer.“ Der Anteil der Autos soll nach und nach verringert werden und alsbald völlig verschwinden.

Nach dem Wettstreit zwischen Domino’s und Tele-Pizza ein weiterer Mitspieler im Fastfood-Markt rund um Pizza und Pasta? Muss das sein? Heinz hat erst nach eingehenden Analysen und Machbarkeitsstudien Ja gesagt zum neuen Betätigungsfeld: „Der Markt ist noch nicht gesättigt, bleibt attraktiv. Und da wollen wir Akzente setzen.“ Der PJ-Germany-Boss sieht sich und die Seinen beim Deutschland-Start keineswegs in einer Außenseiterrolle, verweist auf gleichbleibende Qualität durch zertifizierte Lieferanten, günstige Einkaufspreise aufgrund hoher Abnahmemengen sowie ein Angebot, das auch den Hunger von Veganern und Veganerinnen stillt.

In Moskau auf den Geschmack gekommen

Heinz hat über zehn Jahre in Moskau gearbeitet, unter anderem beim russischen Media-Markt-Ableger. In der Hektik der Millionen-Metropole wurde im Hause Heinz regelmäßig die Speisekarte von Papa John´s Moskau gezückt.

Es hat offensichtlich gemundet.

Info@: PJ Western ist Lizenzinhaber der PJ-Marken in Mittel- und Osteuropa wie z.B. Russland, Polen und Deutschland. Zum Portfolio gehören 200 Restaurants und zehn Werke zur Teigproduktion in Europa und Asien.

Von Guido Schäfer