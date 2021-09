Papier wird knapp und teuer: Verlage in Mitteldeutschland schlagen Alarm

Leipzig

Bislang sei der Klett Kinderbuchverlag gut durch die Krise gekommen, sagt Verlagschefin Monika Osberghaus. Während andere Wirtschaftszweige unter Corona schwer zu leiden hatten, ging es ihrer Branche recht gut. „In Corona-Zeiten haben viele Familien den Wert des Kinderbuchs wiederentdeckt“, erklärt sie. Computer und Fernsehen seien halt nicht alles. Doch die gegenwärtige Krise treffe den Leipziger Verlag schwer.

Gerade eben glaubte sie noch einen Buchauftrag über 7000 Exemplare für das kommenden Frühjahr sicher an Land gezogen zu haben, da musste sie ihn auch schon wieder abschreiben. „Die Druckerei“, sagt die engagierte Verlegerin, „kann das Papier nicht in der erforderlichen Kürze beschaffen.“ Ihr schwane, dass es auch bei anderen geplanten Frühjahrstiteln schwer werde mit der Beschaffung von Druckpapier.

Verlage der Region leiden unter Lieferschwierigkeiten

Kein Einzelfall in der Region. Auch den Mitteldeutschen Verlag in Halle trifft es hart. „Unser wichtigster Rohstoff Papier ist knapp und teuer geworden“, berichtet Sprecherin Jana Krimmling. Wartete der Verlag früher maximal vier Wochen auf eine Lieferung, geht es heute nicht unter zwei Monaten. Dadurch würden einige Bücher – der Verlag produziert jährlich rund 140 Titel – weit später veröffentlicht als geplant. Besonders ärgerlich sei, dass sich Papierlieferanten bei den Kosten nicht mehr festlegen wollen. „Früher war ein Kostenvorschlag zwei, drei und mehr Monate gültig, heute maximal zwei Wochen, dann gehen die Preise rauf.“ Das mache die Kalkulation für die Buchherstellung so „unglaublich schwierig“.

Das Schicksal teilt auch der Verlag Janos Stekovics in Dößel (Saalekreis in Sachsen-Anhalt). „Bei Ausschreibungen gehen wir oft ins Risiko. Wer kann heute noch sagen, wie die Preise in einem halben oder einem Jahr aussehen? Wir müssen aber heute kalkulieren und verbindliche Angebote abgeben“, sagt Anna Stekovics. Schwierig sei es auch bei Neuauflagen, so die Mitinhaberin des für seine prachtvollen Bildbände bekannten Verlags. „Angesichts der Buchpreisbindung sind die bis zu 40 Prozent gestiegenen Papierkosten ein echtes Problem für uns.“

Die Druckereien treffe keine Schuld, stellt Andreas Pöge klar. „Die Zeiten sind auch für uns äußerst schwierig“, so der Chef der Druckerei Friedrich Pöge in Leipzig. „Wir haben in diesem Jahr schon mehrere Preisrunden beim Papier erlebt. Im Oktober steht die nächste an. Und bis Jahresende wird das nicht die letzte sein.“

Zum Glück habe er einen festen Kundenstamm, dem er die Situation erklären kann, „ohne dass die Luft brennt“. Die Druckerei beziehe ihr Papier zum überwiegenden Teil vom Großhandel. „Wir versuchen zu helfen, wo es geht. Mitunter müssen wir auf andere Sorten ausweichen.“

Aber wo kommt der Engpass beim Papier her?

Verantwortlich dafür seien mehrere Gründe, meint Thomas Braun. Er ist Geschäftsführer beim Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BSVE). Die Preise für Rohstoffe wie Zellulose und Holz seien seit Jahresbeginn deutlich teurer geworden, auch wegen der gestiegenen Nachfrage aus dem Ausland. Zudem sei in Corona-Zeiten der Onlinehandel explodiert, der massenweise Kartons und Verpackungen verbraucht. Zugleich sei Altpapier Mangelware, was die Preise dafür massiv in die Höhe treibe.

„Das Altpapiersammelaufkommen liegt auf vergleichsweise niedrigem Niveau“, so Braun. Viele Betriebe und die Gastronomie in Deutschland hätten nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Entsprechend werde dort weniger Altpapier erfasst. „Wir importieren sogar Altpapier nach Deutschland, um den Bedarf danach befriedigen zu können. Importmengen aus europäischen Nachbarländern oder aus den USA sind jedoch nur schwer und zu hohen Preisen zu bekommen.“

Auf die Frage, ob verstärkte private Sammelaktionen an der Situation etwas ändern können, meint Jörg Lacher, Sprecher beim Verband Sekundärrohstoffe und Entsorgung: Jede Sammelaktion sei hilfreich. Allerdings gebe es heute die Blaue Tonne oder andere Wertstoffbehälter, so dass eine flächendeckende Erfassung gesichert sei.

Preise für grafisches Papier steigen um über 70 Prozent

Die enorme Nachfrage nach Verpackungen führt zu Engpässen bei grafischem Papier, aus dem Zeitungen, Plakate und Aufkleber bestehen. Lieferungen bleiben aus. In der Branche wird von einem Preisanstieg von über 70 Prozent seit Jahresbeginn berichtet. Hinzu kommen strukturelle Probleme. Nach Zahlen des Verbands der Papierindustrie sank das Produktionsvolumen von grafischem Papier seit 2012 europaweit um 44 Prozent, während Kartonagen um 20 Prozent zulegten.

Angesichts dieser Kombination – einerseits der Rohstoffmangel, andererseits die knapp gewordenen Produktionskapazitäten – ist eine schnelle Besserung nicht in Sicht, wie BSVW-Geschäftsführer Braun sagt. Was vermutlich weiter steigende Papierpreise zur Folge haben wird.

Sie rechne ebenfalls mit „insgesamt langsam steigenden Preisen“ für Bücher und Broschüren, sagt Monika Osberghaus vom Klett-Kinderbuch Verlag. „Wenn sich das so verstetigt mit den enormen Preiserhöhungen, werden die Verlage natürlich die Bücher teurer machen.“ Nicht gleich bei Nachauflagen der Bücher, aber bei so mancher Neuerscheinung sicherlich.

Von Andreas Dunte