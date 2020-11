Berlin

Bundestag und Bundesrat (und damit auch die Brandenburger Landesregierung) haben am Mittwoch (18. November) über eine Reform des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt. Die Änderungen sollen für mehr Rechtssicherheit im Kampf gegen die Corona-Pandemie sorgen.

Wie ist der Zeitplan?

Um 12 Uhr hatte der Bundestag in zweiter und dritter Lesung über den Entwurf der Koalitionsfraktionen CDU/ CSU und SPD beraten und anschließend abgestimmt. Der Bundesrat hatte dann um 15 Uhr in einer Sondersitzung ebenfalls zugestimmt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte das Gesetz noch am selben Tag unterschrieben, so dass es in Kraft treten kann.

Was war im Frühjahr passiert?

Im Zuge der Corona-Pandemie war das Gesetz schon mehrfach reformiert worden. Im Frühjahr wurde eingeführt, dass der Bundestag „eine epidemische Lage von nationaler Tragweite“ feststellen kann.

Der Bundestag tat dies umgehend und gab damit Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) Sonderbefugnisse. So darf er Rechtsverordnungen erlassen, ohne dass der Bundesrat zustimmen muss. Normalerweise ist bei Verordnungen der Regierung ein Ja der Länderkammer notwendig. Die sogenannte epidemischen Lage gilt bis heute - der Bundestag kann sie aber jederzeit beenden.

Was wurde nun geändert?

Mit der Gesetzesnovelle wird nun unter anderem ein neuer Paragraf 28a ins Gesetz eingefügt. Er listet im Detail auf, welche Schutzmaßnahmen von Landesregierungen und zuständigen Behörden zum Eindämmen der Pandemie verordnet werden können.

Dazu zählen: Abstandsgebote, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum, das Beschränken oder Untersagen von Übernachtungsangeboten, Reisen, Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen, das Schließen von Geschäften oder das Anordnen einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Im wesentlichen handelt es sich um die Maßnahmen, die bereits beim Lockdown im Frühjahr ergriffen wurden und teilweise auch jetzt beim Teil-Lockdown im November gelten.

Welche praktische Auswirkungen hat das?

Vorgesehen sind unter anderem neue Regeln bei Verdienstausfällen. So sollen Entschädigungsansprüche für Eltern bis März 2021 verlängert und erweitert werden, die wegen einer Kinder-Betreuung nicht arbeiten können.

Wer eine „vermeidbare Reise“ in ausländische Risikogebiete macht, soll dagegen für eine nach Rückkehr nötige Quarantäne keine Entschädigung für Verdienstausfall bekommen. Der Bund soll regeln können, dass auch Nichtversicherte Anspruch auf Schutzimpfungen und Tests haben. Krankenhäuser, die Operationen aussetzen, sollen einen finanziellen Ausgleich bekommen.

Was kritisierte die Opposition?

Die Opposition hält auch die neuen Regelungen für noch nicht bestimmt genug und daher verfassungsrechtlich fragwürdig. Ihr fehlen auch stärkere Beteiligungsrechte der Parlamente. Und sie kritisiert das schnelle Tempo, in dem das Gesetz beschlossen werden soll.

Der Gesetzentwurf der Regierung schreibe die Konzentration der Entscheidungsmacht im Hause von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) fort, sagte Linke-Chefin Katja Kipping am Dienstag. Die Linke will dem Entwurf laut Fraktionschef Dietmar Bartsch nicht zustimmen. Auch die FDP hat dies angekündigt. „Für uns ist der Handlungsspielraum der Regierung beim Eingriff in Grundrechte unverändert zu groß“, sagte Fraktionschef Christian Lindner.

Was sagen Corona-Leugner und Impfgegner?

Ihre Kritik gipfelte in dem Vorwurf, die Novelle sei ein „Ermächtigungsgesetz“. Die Demokratie werde damit außer Kraft gesetzt, der Weg in die Diktatur eingeschlagen. Die Gegner spielen damit auf das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten von 1933 an, mit dem sich der Reichstag selbst entmachtet und die Gesetzgebung auf Reichskanzler Adolf Hitler übertragen hatte. Diesen Vergleich wies unter anderem Außenminister Heiko Maas ( SPD) strikt zurück: „Wer so infame Vergleiche anstellt, verhöhnt die Opfer des Nationalsozialismus und zeigt, dass er aus der Geschichte nichts lernt.“

Viele Abgeordnete waren in den vergangenen Tagen vor der Abstimmung von einer Flut von kritischen Spam-E-Mails überschwemmt und aufgefordert worden, das neue Gesetz zu verhindern. Allein sein Büro habe bis zum Dienstagvormittag 37.000 solche Mails erhalten, berichtete CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die überwiegende Mehrzahl hatte demnach identische Textbausteine.

Von Thorsten Keller (mit dpa/Steinkohl)