Dresden

Die Ankündigung könnte auch als Provokation verstanden werden: Die sächsische AfD hält am ersten Februar-Wochenende einen Parteitag ab, um die Landesliste für die im Herbst anstehende Bundestagswahl zu beschließen. Auf der Messe in Dresden werden etwa 600 Mitglieder erwartet – und das in Corona-Zeiten, trotz aktueller Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen. „Natürlich werden wir die Hygieneregeln einhalten“, versichert AfD-Landessprecher Andreas Harlaß gegenüber der LVZ, „wir stehen in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, alle Auflagen werden erfüllt.“ Da es sich rechtlich um eine Nominierungsversammlung – und nicht um einen Parteitag mit vorher gewählten Delegierten – handelt, könnte theoretisch jedes der 2644 sächsischen AfD-Mitglieder anreisen und lässt sich die Teilnehmerzahl bislang nur abschätzen.

Andere haben Parteitage verschoben oder online abgehalten

Dass ausgerechnet jene Partei, die sich als verlängerter Arm der Querdenken-Bewegung begreift, aufgrund der derzeitigen Corona-Lage keinen Rückzieher machen will, mag auf der Hand liegen. Sachsens AfD-Chef Jörg Urban hat eine Abgrenzung zu Querdenken stets als „unnötig und falsch“ bezeichnet: „Es ist wichtig, dass wir bei Demonstrationen nahe an den Menschen sind. Dort werden Forderungen an die Politik formuliert. Im besten Fall tragen wir solche Forderungen ins Parlament.“ Andere Parteien haben ihre Parteitage verschoben oder digital abgehalten, wie zuletzt die Bundes-CDU. Deshalb wirkt die in Dresden anberaumte Zusammenkunft wie ein trotziges Zeichen in der Pandemie.

Anzeige

AfD-Sprecher: Corona-Leugner werden aus Saal verwiesen

Dagegen verweist AfD-Sprecher Harlaß auf den „zutiefst basisdemokratischen“ Ansatz seiner Partei: „Wir wollen nicht provozieren. Aber digital war für uns keine Option. Parteitage haben bei uns den Charakter von Familientreffen, wir wollen uns persönlich unterhalten. Und natürlich sollen die Mitglieder die Chance haben, ihre Kandidaten zu treffen.“ Am Eingang wird es strenge Kontrollen geben, kündigt Harlaß an, auch etwaiges Fieber gemessen. Außerdem sollen Ordner auf die strikte Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht achten. „Sollte es Corona-Leugner geben, die sich nicht an die Vorgaben halten, müssen sie den Parteitag sofort verlassen“, kündigt Harlaß an – schließlich sei klar, „dass wir unter genauer Beobachtung stehen“.

Parteitage sind laut Corona-Schutzverordnung möglich

Entsprechende Erfahrungen gibt es immerhin: Die AfD hatte vor sechs Wochen bereits ihren Bundesparteitag in Kalkar ( Nordrhein-Westfalen) mit 600 Delegierten abgehalten. Tatsächlich lässt die sächsische Corona-Schutzverordnung Parteitage ausdrücklich zu – dafür sind laut Dresdner Gesundheitsamt auch keine genehmigungspflichtigen Hygienekonzepte notwendig. Eine Änderung wäre allerdings noch mit der neuen Schutzverordnung möglich, die am 28. Januar in Kraft treten soll. „Politisches Engagement ist auch während der Corona-Pandemie möglich. Wichtig ist jedoch, weiterhin Abstand zu halten. Gerade Politikerinnen und Politiker tragen Verantwortung und sollten mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (Linke).

Lesen Sie auch: Offener Machtkampf in der AfD: Chrupalla attackiert Meuthen

AfD will stärkste Partei in Sachsen werden

Die Zusammenkunft in Dresden kommt nun zu einem Zeitpunkt, da die AfD – trotz diverser Auseinandersetzungen auf der Bundesebene – in Sachsen weiterhin eine Hausmacht besitzt. Laut der aktuellen LVZ-Umfrage bleibt die AfD mit stabilen 26 Prozent die zweitstärkste Partei im Freistaat, während die CDU mit 34 Prozent vorn liegt. „Natürlich wollen wir bei der Bundestagswahl wieder stärkste Kraft in Sachsen werden“, sagt Urban und nennt die 30-Prozent-Marke „ein schönes Ziel“. Vor vier Jahren hatte die AfD zum ersten Mal die Union geschlagen, wenn auch nur mit 0,1 Prozentpunkten. Im Vorfeld hatte der Nominierungsparteitag die Vorsitzende Frauke Petry in einen Tränenausbruch getrieben, einen Tag nach der Bundestagswahl gab Petry auf.

Gerangel um aussichtsreiche Listenplätze

Mit ähnlichen Streitereien sei diesmal nicht zu rechnen, heißt es aus der Partei. Als Spitzenkandidat wird Tino Chrupalla antreten, der vor vier Jahren seinen Wahlkreis gegen den heutigen sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) gewonnen hatte und seither bis zum AfD-Bundesvorsitzenden aufgestiegen ist. Eine deutliche Mehrheit dürfte ihm sicher sein, wird intern vorausgesagt. Doch auf den folgenden Plätzen könnte es umso spannender werden. „Ich gehe davon aus, dass auf den vorderen Listenplätzen in erster Linie die Direktkandidaten aus den Wahlkreisen platziert werden, denn die halten ihr Gesicht für uns hin“, beruhigt Urban vorsichtshalber.

Durch die Austritte von Frauke Petry, Verena Hartmann und Lars Herrmann sitzen aktuell noch acht sächsische AfD-Abgeordnete im Bundestag – das Gerangel um die aussichtsreichsten Positionen dürfte entsprechend sein. Interessant wird auch, wie groß die Unterstützung für Jens Maier aus Dresden ausfällt: Im Jahr 2017 kam er auf Listenplatz 2 in den Bundestag, doch der sächsische Verfassungsschutz hat ihn im Herbst offiziell als Rechtsetxremisten eingestuft.

Von Andreas Debski