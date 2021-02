„Peinlich und unterirdisch“: Sachsens DGB wütend über Corona-Grenzkontrollen

Leipzig/Dresden

Die kilometerlangen Staus an der Grenze zu Tschechien bauen sich ab. „Die Lage hat sich entspannt“, teilt auf Nachfrage Axel Bernhardt von der Bundespolizei in Pirna mit. „Es scheint sich langsam herumzusprechen, dass Einreisen nach Deutschland nur noch aus triftigen Gründen erlaubt sind.“ Die Unkenntnis über die aktuellen Bestimmungen hätte zu den Verzögerungen bei der Abfertigung geführt.

Aus Angst vor der britischen Corona-Variante hatte die Bundesregierung Tschechien zum Virusvariantengebiet erklärt und stationäre Grenzkontrollen eingeführt. Seit Sonntag dürfen aus dem Nachbarland nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen.

Bundespolizei wickelt Güterverkehr separat ab

Zum Teil habe es am Montag Wartezeiten von mehreren Stunden insbesondere an der Bundesautobahn 17 in Breitenau gegeben. Viele Reisende, so Bernhardt, haben weder die digitale Einreiseanmeldung noch einen aktuellen Corona-Test vorweisen können. Beides kann bei der Einreise zwar ausgefüllt beziehungsweise nachgeholt werden, aber das kostet Zeit. „Wir haben das jetzt so geregelt, dass der Güterverkehr auf einer separaten Spur fahren und kontrolliert werden kann.“ Bernhardt spricht von einer grünen Linie für Lkws. Das trage deutlich zur Entlastung bei.

Allerdings könne sich die Situation wieder verschärfen. Eigentlich sollte schon ab Mittwoch eine neue Regelung gelten, die die sächsische Regierung jetzt aber um einige Tage verschoben hat. Pendler müssen dann einen amtlichen Nachweis vorlegen, dass sie in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Bescheinigung kann aber nicht der Arbeitgeber, sondern nur die jeweilige Landratsämtern oder die Rathäuser der Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz ausstellen.

DGB und Arbeitgeber kritisieren Landesregierung: „Peinlich“

„Das Trauerspiel setzt sich fort“, kommentiert Markus Schlimbach, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen, die Situation. Gemeinsam mit Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner hat der DGB die Landesregierung aufgefordert, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie-Bekämpfung nicht weiter zu vergrößern und für mehr Klarheit bei den Grenzkontrollen zu sorgen.

„Das Gegenteil ist aber der Fall“, so Schlimbach. Die Regierung agiere „unterirdisch“. Die Regelungen würden kurzfristig und unausgegoren kommuniziert. Gerade einmal 48 Stunden vor der Grenzschließung am Sonntag habe Dresden die verschärften Kontrollen angekündigt. „Das ist nur peinlich“, so der Gewerkschafter. Zumal die Regierung bereits vor zehn Tagen diese Schritte mit dem Bund besprochen habe.

Ausländische Arbeitnehmer seien verunsichert und sauer

Brückner und Schlimbach kritisieren zudem die Ungewissheit, welche Berufe von Sachsen als systemrelevant eingeschätzt werden. „Wir brauchen alle Pendler hier in Sachsen, nicht nur jene in Gesundheitsberufen.“ Das alles sorge bei den ausländischen Arbeitnehmern für Verunsicherung und reichlich Unmut. Sachsen werde das noch teuer zu stehen kommen: „Die Beschäftigten aus den Nachbarländern werden nicht vergessen, wer dafür verantwortlich ist.“

Auch da, wo es bereits Bundesregelungen gebe, kritisiert der DGB, würden sie in Sachsen nicht angewendet, sondern weiter verschärft. „Sachsen schießt bei den Quarantäneregelungen über das Ziel hinaus. Statt die EU-Liste für systemrelevante Funktionen zu nehmen, werden nur ein paar Branchen als Ausnahme anerkannt. Statt der bundesweiten Testpflicht alle 48 Stunden, wird nun eine tägliche Testpflicht eingeführt“, so Schlimbach.

Nach Angaben der Landesarbeitsagentur sind knapp 9000 tschechische Arbeitnehmer in Sachsen beschäftigt. Darunter auch Beschäftigte in Gastronomie- und Hotelbetrieben, die wegen Corona zur Zeit allerdings zum großen Teil geschlossen sind. Im sächsischen Gesundheitswesen sind laut DGB 620 tschechische Arbeitnehmer beschäftigt, weitere 320 in Alten- und Pflegeheimen. Im verarbeitenden Gewerbe seien es 2680.

Bislang keine Lieferengpässe bei sächsischen Autobauern

Befürchtungen der Autobranche, dass wegen der Grenzkontrollen ihre Fabriken nicht pünktlich beliefert werden, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte gewarnt, die Maßnahmen könnten den Lieferverkehr für die deutschen Fabriken erheblich ausbremsen, vor allem in Bayern und Sachsen. Möglicherweise könnte die Produktion größtenteils zum Erliegen kommen.

So dramatisch sei es nicht, sagte ein Sprecher von VW Sachsen. „In den Volkswagen-Werken gibt es bislang noch keine Engpässe wegen fehlender Teile aus dem Lkw-Grenzverkehr, auch nicht in den sächsischen VW-Werken Zwickau, Chemnitz und Dresden.“ Natürlich werde man die Lage fortlaufend beobachten. Bis Wochenende, so der Sprecher weiter, sei VW gut bevorratet.

Bislang ohne Lieferproblem ist auch das Porsche-Werk in Leipzig. Die Versorgung sei gesichert, so eine Sprecherin. Bei BMW in Leipzig ruht die Produktion (abgesehen vom Elektromodell I.3) aktuell ohnehin planmäßig.

Von Andreas Dunte