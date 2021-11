Pendlerin der Bahnlinie Grimma-Leipzig klagt: „Immer weniger Leistung“

Grimma

Wer regelmäßig mit dem Zug zwischen Grimma und Leipzig pendelt, braucht gute Nerven. Schon wieder hat die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) angekündigt, dass wegen hohen Krankenstandes und Fahrzeugschäden Züge nicht verkehren. Die Reisenden wurden darauf eingestimmt, dass bis 3. Dezember vor allem die Verstärkerfahrten durch Busse ersetzt werden. Doch die Ausfälle auf der Strecke RB 110 ziehen sich wie ein roter Faden durchs Jahr und erregten die Gemüter auch schon früher.

Grimmaerin wendet sich an OB und Landrat

Die Grimmaerin Heike Kleinert gehört zu den täglichen Pendlern und ist auf die Bahnverbindung alles andere als gut zu sprechen. Seit 2005 nimmt sie den Zug zur Arbeit nach Leipzig, verlässt 7.30 Uhr das Haus, um, „wenn alles pünktlich fährt“, 19.30 Uhr wieder daheim zu sein. Die 60-jährige Reiseverkehrsfachfrau will sich nicht daran gewöhnen, dass sie sich auf den Fahrplan nicht verlassen kann. Sie beschwerte sich schon beim Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und klingelte auch das Büro von Landrat Henry Graichen (CDU) an. Sie spricht von einem Beförderungsauftrag und betont: „Man zahlt immer mehr und bekommt immer weniger Leistung.“

Im August wurde das Jahresticket wieder teurer

Heike Kleinert kauft zwölf Monatskarten fürs Jahr – im August verteuerte sich ihre über vier Zonen reichende Strecke zwischen Grimma und Leipzig schon wieder um 70 Euro. Mittlerweile liegt der Jahrespreis für die Vielfahrer bei 1750,80 Euro. Eine Menge Geld, doch der Alltag hält für die 60-Jährige wie für andere Reisende immer wieder unliebsame Überraschungen bereit. Ostern hätten in diesem Jahr erstmals wegen hohen Krankenstandes Lokführer gefehlt, seien Züge defekt gewesen, erzählt die Grimmaerin, die vor allem in den Ferien Zugausfälle beobachtet. So auch in den zurück liegenden Herbstferien.

Dass in Grimma der Zug planmäßig kommt, ist nicht selbstverständlich. Reisende beklagen die Zustände auf der Linie 110. Quelle: Frank Prenzel

Dass wie jetzt gerade die Verstärkerfahrten am Morgen und am Nachmittag/Abend entfallen oder durch Busse ersetzt werden, wurmt Heike Kleinert besonders. Denn die halbstündige Taktung sei sehr attraktiv und ein „großer Gewinn“, sagt sie. Das habe manchen zum Einsteigen veranlasst. Der eingesetzte Ersatzbus ist für die Grimmaerin jedenfalls keine Alternative. Der würde so lange bis Leipzig brauchen, dass man auch gleich auf den nächsten Zug warten könne.

Grimmaerin: „Jeden Tag fällt ein anderer Zug aus“

Die Leute müssten pünktlich zur Arbeit und die Kinder in die Schule, da brauche es Verlässlichkeit, unterstreicht die 60-Jährige. „In den Ferien habe ich jeden Tag um 5 Uhr die Service-Hotline des MRB angerufen“, schildert sie. Auch nachmittags müsse sie sich regelmäßig über ihre Verbindung informieren. „Wenn ich früh losfahre, weiß ich nicht, welchen Zug ich abends nehmen kann. Jeden Tag fällt ein anderer Zug aus.“ Heike Kleiner spricht von so mancher Odyssee, die sie mit anderen Reisenden schon erlebt hat. Die Zugbegleiter könnten meist keine Auskunft geben – oder fehlten ganz.

Bekannte steigen wieder um aufs Auto

Ihre Nichte habe schon entnervt aufgegeben und fahre jetzt mit dem Auto, erzählt Heike Kleinert. Auch eine Bekannte wolle sich nicht länger auf die Bahn verlassen. Offenbar keine Einzelfälle – und das angesichts der Klimadebatte. „Wir brauchen einen attraktiven, bezahlbaren und zuverlässigen ÖPNV“, bekräftigt die 60-Jährige. Defekte Züge akzeptiert sie ebenso wenig wie das wiederkehrende Problem mit dem Zugpersonal. Dann müsse sich das Bahnunternehmen kümmern und informieren. Doch der „Servicegedanke ist gleich Null“, beklagt die Grimmaerin, die in einem Reisebüro ihr Brot verdient.

Mitteldeutsche Regiobahn: „Wir arbeiten mit Hochdruck“

„Die aktuelle Leistung spiegelt in keiner Weise unseren Anspruch wider“, teilt die Pressestelle der Mitteldeutschen Regiobahn auf LVZ-Anfrage mit. „Wir arbeiten mit Hochdruck an weiteren Möglichkeiten, Personal beziehungsweise Fahrzeuge zusätzlich zu beschaffen.“ Die Situation werde dennoch voraussichtlich bis Anfang Dezember andauern.

Das ist die Situation auf der Bahnlinie 110 „Bei der MRB kommt es aus den verschiedensten Gründen immer wieder zu Problemen bei der Leistungserbringung“, bestätigt der Geschäftsführer des Zweckverbandes für Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL), Bernd Irrgang. Transdev habe nunmehr zum 15. November ein Notfallkonzept gestartet. Werktags fallen dennoch täglich fünf Verdichertfahrten aus, an beiden Wochenenden sind es acht Fahrten. Statt der Züge sollen aber Busse rollen. Leider habe sich der Krankenstand bei den Triebfahrzeugführern auf 38 Prozent erhöht, so Irrgang. Der Ausfall von Zügen sei in erster Linie diesem Umstand geschuldet. Allein im Oktober fielen 330 von 1618 Fahrten aus. Nur 178 wurden mit Bussen ersetzt. In den ersten 14 Novembertagen entfielen 137 von 740 Fahrten, 17 ohne Busersatz. Von den zehn vorhandenen Fahrzeugen sind zwei seit mehreren Wochen zur Hauptuntersuchung. Diese Prüfungen zur Sicherheit der Fahrgäste seien langfristig geplant und könnten in der Regel nicht verschoben werden, so Irrgang. Erschwerend käme hinzu, dass ein Fahrzeug beschädigt sei und bei zwei weiteren Fahrzeugen kurzfristige Störungen zu verzeichnen seien. Zudem komme es zur Reparaturverzögerung bei einem Fahrzeug, weil auf Ersatzteile gewartet werden muss. Der ZVNL habe zwei zusätzliche Fahrzeuggarnituren bestellt, „die jedoch die derzeit auftretenden Einbrüche nicht vollständig kompensieren können“.

Grund für die Ausfälle sei zum einen ein „außergewöhnlich hoher Krankenstand beim Fahrpersonal“, der nur zum Teil kompensiert werden könne. Zum anderen kämen verschiedene Schäden an den Fahrzeugen hinzu, die teilweise durch die Auswirkungen des Sturms „Ignatz“ entstanden seien.

Unternehmen meint, Leute sogar aus dem Urlaub zu holen

Um personelle Lücken zu schließen, werden der Mitteilung zufolge Leih-Triebfahrzeugführer engagiert und auch Verwaltungsmitarbeiter für Fahrten eingeteilt. Willige Mitarbeitende brechen sogar ihren Urlaub ab, heißt es. „Bei den Fahrzeugen kamen verschiedene unglückliche Faktoren wie Sturmschäden, länger dauernde Reparaturen wegen fehlender Ersatzteile sowie dringend notwendige Hauptuntersuchungen zusammen“, erklärt die MRB-Pressestelle. Die kurzfristige Anmietung weitere Fahrzeuge sei leider bislang erfolglos, „mittelfristig wurden uns weitere Fahrzeuge als Ersatz zugesagt“.

Transdev Regio Ost muss für Ausfälle Strafe zahlen

Teuer wird der Ausfall allemal für die Transdev Regio Ost GmbH, die die Strecke Leipzig-Grimma-Döbeln von 2016 bis Ende 2025 bedient und unter der Marke der Mitteldeutschen Regiobahn fährt. Laut Vertrag fallen sogenannte Pönale an, also Strafzahlungen, wenn die vereinbarte Leistung nicht erbracht werden kann. Das Geld fließt an den Auftraggeber, den Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL). Laut Geschäftsführer Bernd Irrgang summierten sich die Zahlungen bereits auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag.

Und das Problem mangelhafter Information an die Reisenden? „Wir stehen in enger Abstimmung mit der DB S&S bezüglich Ansagen und Anzeigen an den Bahnhöfen, so dass die Fahrgäste bestmöglich informiert werden“, teilt dazu die MRB-Pressestelle mit – und empfiehlt allen Kunden, sich vor Fahrtantritt zu informieren.

Von Frank Prenzel