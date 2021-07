Eilenburg

Denis Korn will 30.000 Menschen von sich überzeugen, eine ganze Menge. Warum also nicht sofort damit anfangen, direkt hier, auf einem Feldweg nördlich von Eilenburg? Korn bremst sein Fahrrad. „Du guckst wohl nach mir?“, fragt er den Hund, der sich ihm in den Weg gestellt hat. Es soll ja schon funktioniert haben, die Herzen der Menschen zu öffnen über einen Flirt mit ihren Tieren. Aber dieses Mal geht es schief. „Der hat heute kein Frühstück gehabt“, knurrt der Hundebesitzer, die Frau neben ihm lacht nervös. Korn gibt nicht auf, spricht weiter mit dem Hund: „Ich schmeck nicht gut, ich bin von den Grünen.“ Da winken sie ab, der Mann und die Frau, ziehen an der Hundeleine und sagen, schon im Gehen: „Nee, nee, wir nich.“

Knapp 200.000 Menschen leben in Nordsachsen, exakt 3070 haben bei der Bundestagswahl 2017 ihre Stimme dem grünen Kandidaten gegeben. 2,6 Prozent Erststimmenanteil war das, eines der schlechtesten Ergebnisse für die Grünen in ganz Deutschland. Dieses Mal, zur Wahl im Herbst, tritt Denis Korn für die Partei an. Er ist 44 Jahre alt, Oschatzer, Vater von drei Kindern, Hobby-Skifahrer und er will das ernsthaft schaffen: Bundestagsabgeordneter werden für seine Heimat. Dafür müsste er zehnmal so viele Stimmen holen wir sein grüner Vorgänger 2017. Korn hat sich das selbst ausgerechnet: 30.000 Stimmen braucht er, mindestens. „Das war auch für die Grünen eine Umstellung, dass ich das wirklich machen will“, sagt Korn.

Die Grünen, das ist die Partei, die vor allem in Städten groß ist. Das zeigte sich, einerseits, bei der letzten bundesweiten Wahl, der zum Europaparlament 2019. In vielen Großstädten lag die Partei da vor allen anderen, auch in Leipzig war sie vorn. Und das zeigte sich, andererseits, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang Juni. Vor dem Wahltag machten sich die Grünen Hoffnung auf ein zweistelliges Ergebnis, erreichten in dem ländlich geprägten Flächenland am Ende aber keine sechs Prozent.

Haustürwahlkampf in Nordsachsen? Lass mal, zu viele Rechte

An einem Mittwoch im Juni, kurz bevor er auf den Hund treffen wird, wartet Denis Korn am Bahnhof in Eilenburg. Der große, sportliche Mann ist leicht zu erkennen: Auf seinem T-Shirt steht sein Name, daneben die Sonnenblume aus dem Grünen-Logo. Korn ist gelernter Dachdecker, hat als DJ gearbeitet und ist heute Inhaber eines Musikhauses mit fünf Filialen. Um Wahlkampf zu machen, hat er sich dort ganz herausgenommen, seine Frau und ein Vertriebsleiter kümmern sich. Und Korn fährt Fahrrad. Um sich bekannt zu machen, will er bis zur Bundestagswahl in jedem Ort in Nordsachsen mindestens einmal gewesen sein. Es ist sein 21. Tag auf dem Rad, als er sich von der LVZ begleiten lässt.

Nördlich von Eilenburg schlängelt sich die Mulde durch ihre Auen und mit ihr der Radweg. Bei der Gemächlichkeit bleibt noch kurz Zeit für etwas Grundsätzliches. Warum fremdelt die Landbevölkerung so mit dem Grünen? Am Habitus der Partei mag das liegen (eher links, eher akademisch), aber auch an deren Themen. Mehr Windräder würde es mit der Partei in einer Regierung geben, die obendrein womöglich näher an den Häusern stünden. Neue Vorgaben kämen wohl, damit aus konventioneller Landwirtschaft eine ökologischere werde.

Und auch, wenn die gerade ohnehin angeschlagene grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock oft betont, dass sie selbst vom Land komme, wisse, dass man da ein Auto brauche: Das Lebensgefühl der Menschen auf dem Land, der im Osten zumal, treffen die Grünen nicht. Auf Wahlkampf in der Provinz hatten, so erzählt man sich das, manche sächsische Grünen lange keine Lust. Haustürwahlkampf in Nordsachsen? Lass mal, zu viele Rechte.

Das Nachtflugverbot soll ziehen

Von seinem Fahrrad aus kann Korn gerade gar keine Menschen sehen. Er zeigt am Wegesrand auf eine Entenfamilie, freut sich über Blühwiesen und Störche und erzählt, dass die Greifvögel in der Region endlich wieder Nahrung fänden. In Gruna, einem Ortsteil der Gemeinde Laußig, steht ein Mann vor seinem Haus. Korn hält an. „Ich bin der Herr Korn, ich bin der Kandidat von den Grünen für den Bundestag”, sagt Korn. „Ach so, ja“, sagt der Mann und holt seine Frau. Dann führt Ingrid Gräßer durch ihren Garten. Sie zeigt ihre maritime Ecke, ihre Wildblumen, Erdbeeren der Sorte Korona, echte Superspreader: 130 Setzlinge hat Gräßer in diesem Jahr weggegeben.

Neben einer kreisrund geschnittenen Hecke fragt Korn die Gärtnerin nach dem Lärm vom Flughafen Leipzig/Halle. Gräßer winkt ab. „Im Moment ist es extrem.“ Dann erklärt Korn ihr, wie er das sieht: Der Flughafen dürfe nicht ausgebaut werden, nachts müsse es eine Lärmpause geben, also keine Flieger zwischen 0 und 5 Uhr. „Wir sind die Einzigen, die ein Nachtflugverbot im Wahlprogramm stehen haben“, sagt Korn, lässt ein Glas Bio-Honig da, bedankt sich und steigt wieder aufs Rad.

Stört Sie der Fluglärm? Denis Korn im Gespräch mit der Gärtnerin und potenziellen Wählerin Ingrid Gräßer. Quelle: Nora Börding

Auf der Weiterfahrt erklärt er, was im Garten der Gräßers gerade passiert ist. „Die Menschen hier sind nicht so grünaffin, weil hier jahrelang keine grüne Politik gemacht worden ist. Aber das Potenzial ist da.“ Es ist natürlich offen, ob das stimmt. Aber falls ja, dann ist dazu ja noch zu sagen, dass so etwas nicht jedermann liegt: an Gartenzäunen anhalten, nach dem Befinden fragen, von Hunden angeknurrt zu werden. Nicht immer sind die Begegnungen so angenehm wie jene eben im Grunaer Garten. Kürzlich, erzählt Korn, habe er sich mehr oder weniger aus Versehen an den Kaffeetisch von Querdenkern gesetzt. „Da diskutiert man dann im Kreis, man wird deren Meinung nicht ändern können.“

Korn kämpft gerne für sich selbst

Mehr als 31.000 Menschen haben in Nordsachsen 2017 für den Direktkandidaten der AfD gestimmt, und deshalb ist es schon eine Frage: Muss man nicht vielleicht auch die ganz Anderen überzeugen, wenn man 30.000 Stimmen braucht? Als Antwort erzählt Korn eine weitere Geschichte, von einem Anruf neulich in seinem Büro. Ein Mann sei am Apparat gewesen, aus einem Dorf, das bei Wahlen zuletzt geschlossenen AfD gewählt habe, „da war er ganz stolz drauf.“ Allerdings, so habe der Mann weiter gesagt, das habe ja nichts gebracht und jetzt wolle er sich für die nächsten politischen Gespräche im Ort mal erkundigen, was er, Korn, als Grüner so zu bieten habe. „Da hoffe ich schon, dass man mit klaren Argumenten wieder Menschen überzeugen und zurückholen kann“, sagt Korn.

Korn selbst trat erst 2019 den Grünen bei. „Ich habe da natürlich schon das klare Ziel gehabt, für den Bundestag zu kandidieren“, sagt er. Einen anderen relevanten Kandidaten habe es ohnehin nicht gegeben. Korn steht nicht auf der Landesliste der Grünen für den Bundestag. Gewinnt er seinen Wahlkreis nicht, kommt er auch nicht ins Parlament. Das mit der Liste wurmt ihn. Aber er ist auch einer, der gerne für sich kämpft, der gar nicht verstehen kann, warum so viele Direktkandidaten nur Stimmen für ihre Partei sammeln und es nicht wenigstens mal versuchen, wirklich nach Berlin zu kommen.

Als die CDU ihn 2009 fragte, ob er nicht auf ihrer Liste für den Oschatzer Stadtrat kandidieren möge, sagte Korn nur deshalb zu, weil jeder Kandidat auf der Liste für sich selbst Stimmen sammelte, es also wirklich Aussicht auf Erfolg gab. Korn holte genug Stimmen für sich, kam in den Stadtrat. „Ich habe immer versucht, im Leben was voranzubringen“, sagt Korn. „Und im Moment ist es so, dass wir in Deutschland eine Veränderung brauchen.“

Land-Grüne finden Stadt-Grüne manchmal komisch

So ein Deutschland, das besteht nicht nur aus Städten, und deshalb komme es auch nicht infrage, das Werben um die Menschen auf dem Land aufzugeben. So sieht das jedenfalls Norman Volger, Landeschef der Grünen in Sachsen. Man sei sowieso auf einem guten Weg. Auf mehr als 3000 Mitglieder sind die Grünen in Sachsen zuletzt gewachsen, mehr als eine Verdopplung in den vergangenen vier Jahren. Das Wachstum passiert auch vor der Haustür von Denis Korn: 2019 waren sie in Nordsachsen noch 60 Grüne, jetzt sind es 84. „Gerade auf dem Land kommt der Erfolg vor allem über die Verwurzelung der handelnden Personen vor Ort“, sagt Volger.

Bei denen, die auf dem Land schon immer zu den Grünen hielten, ist aber auch eine kleine Entfremdung zu beobachten, sogar in der Familie von Denis Korn. Seine Mutter gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Grünen in Oschatz nach der Wende, auch Korns Tante ist in der Partei. „Sie hat in den vergangenen 30 Jahren ganz andere Grüne erlebt, als es jetzt zelebriert wird“, sagt Korn. Damit meint er nicht, dass die Grünen früher oft noch viel radikaler waren, dass es viele von den Alten nicht in der Partei gehalten hat, als die Partei im Bund für den Kosovo-Einsatz der Bundeswehr gestimmt hat, „für diesen notwendigen Einsatz“, wie Korn sagt.

Er meint zum Beispiel Themen, die seine Partei in den Großstädten in den Fokus rückt. In Leipzig etwa, wo die Grünen gefordert haben, es müsse kostenlose Menstruationsprodukte auf öffentlichen Toiletten geben. „Das ist zum Beispiel ein grünes Thema aus den Städten.“ Er lässt den Satz stehen in der Luft, damit er so klingt: Es ist ein grünes Thema in den Städten, aber ist es deswegen ein grünes Thema?

Korn glaubt, dass sowas am Leben der Menschen auf dem Land vorbei geht. Woran er nicht glaubt: Dass man das, was er für grüne Themen hält, auf dem Land aussparen muss. Er will nicht behaupten, dass es keine Windräder brauche, das sei ja Quatsch. Aber er will, dass die Gemeinden an den Gewinnen von Windparks beteiligt werden. Er will den Menschen nicht vorlügen, dass das Benzin nicht teurer werden müsse, um dem Klimawandel entgegen zu wirken. Aber er will auch nicht jeder und jedem ein Elektroauto aufschwatzen. Das sei eher was für die Städte, wo die Luft so dick ist.

Darüber, ob all das am Ende Stimmen bringt für Korn, werden nicht nur Menschen wie die Gärtnerin Ingrid Gräßer entscheiden, zu der Korn wenigstens einen Draht hat. Es werden auch Menschen sein wie der Mann, den Korn keinen Kilometer entfernt von Gräßers Garten trifft, auf der Fähre über die Mulde. Der Fährmann hat Korns T-Shirt mit dem Grünen-Logo gesehen, zieht das Boot an einem Stahlseil über den Fluss und sagt: „Siehste das hier, was wir alles für die Grünen machen? Ohne Motor fahren!“ Er grinst. „Da brauchste mich nicht so anzugucken, ich halte nichts von den Grünen. Jede Partei is nüscht wert.“

Korn überlegt nicht lange. „Sie sind nicht der Einzige, der unzufrieden ist mit den Politikern“, sagt er, erwähnt, dass er selbst gelernter Dachdecker ist, dass er sich im Bundestag einsetzen werde für eine ordentliche Politik für Handwerker und Unternehmer. „Sie haben ja zwei Stimmen, eine für mich, eine für die Partei. Welche Partei sie wählen, ist dann wieder eine andere Sache.“ Die Fähre legt an, zwei Euro kostet die Überfahrt.

Ist auch Politik: Fährfahrt über die Mulde. Quelle: Nora Börding

Ob das wirklich was wird mit dem Bundestagsmandat? „Das Ziel kommt natürlich aus einer Zeit vor Corona, das muss man ehrlich sagen“, sagt Korn. Ein Wahlkampf, wie er ihn sich vorgestellt hatte, immer nah bei den Menschen, viele Veranstaltungen, das gehe jetzt nicht. Hinzu kommt, dass die Stimmung bei den Grünen auf Bundesebene, die Stimmung für die Partei insgesamt, aktuell – anders noch als im Frühjahr – nicht gerade bombastisch ist: Co-Parteichef Robert Habeck irritierte die eigene Partei mit der Idee, Waffen in die Ukraine zu liefern. Und Kanzlerkandidatin Baerbock musste erst Fehler im Lebenslauf zugeben und steht jetzt wegen womöglich abgeschriebener Passagen in ihrem Buch in der Kritik .

„Ich denke trotzdem, dass das Direktmandat machbar ist“, sagt Korn. Ein Minimalziel hat er aber dennoch. „Ich möchte mindestens so stark sein, dass ich die prozentual die größte Steigerung aller grünen Kandidaten in Deutschland erreiche.“ Darüber muss er ein bisschen schmunzeln. Da habe er ja nun wirklich gute Chancen, bei dem niedrigen Ergebnis von 2017.

Von Denise Peikert (Text) und Nora Börding (Fotos)