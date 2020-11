Personalbedarf der Polizei Sachsen soll regelmäßig überprüft werden

Dresden

Sachsen will den Personalbedarf bei der Polizei künftig besser planen. Ein Antrag der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und SPD zielt darauf ab, dazu regelmäßig Berichte einer bereits tätigen Fachkommission vorzulegen und die Strukturen zu evaluieren. In der kommenden Woche soll der Antrag im Plenum des Landtages debattiert werden.

Die Kommission soll dem Landtag künftig alle zwei Jahre über ihre Analysen unterrichten. Sachsen hat derzeit etwa 14.000 Polizistinnen und Polizisten. Die Koalition hatte sich bereits auf 1000 neue Stellen in den kommenden Jahren geeinigt. „Sachsen geht bei der Planung des Polizeistellen-Bedarfs inzwischen den richtigen Weg.

Ausstattung für neue Kriminalitätsphänomene

Der Personalbedarf bei der Polizei muss weiterhin kontinuierlich und aufgabengerecht ermittelt werden – so wie es die Fachkommission selbst empfohlen hat“, erklärte SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas. Nur so könne man zügig auf Entwicklungen reagieren: „Wir wollen nie wieder in die Situation kommen, dass Planung und Wirklichkeit so weit auseinanderdriften, wie es in Sachsen bis 2014 der Fall war.“ Pallas forderte eine Ausstattung der Polizei, die auch auf neue Kriminalitätsphänomene reagieren kann. Dabei müsse man sich an den sichersten Bundesländern messen, nicht am Mittelmaß.

Koalition will Sachsen sicherer machen

„Es gehört zu einer der Kernaufgaben des Staates, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dazu braucht es eine aufgabengerechte Personalausstattung bei der Polizei“, stellte Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, klar. Nach der grundsätzlichen Korrektur des Stellenabbaus bei der Polizei in den letzte Jahren brauche man nun eine Personalplanung, die sich stärker an den tatsächlichen Aufgaben orientiert.„Die Koalition hat vereinbart, Sachsen zu einem noch sichereren Land zu machen. Die Weichen dafür wurden durch die zuletzt deutliche Anhebung des Einstellungskorridors gestellt“, betonte Lippmann. In Zukunft müsse neben den Bedarfen im Polizeivollzugsdienst und der Präsenz in der Fläche auch der deutlich erkennbare Bedarf bei der Verkehrspolizei abgesichert werden.

„Stellenaufwuchs voran bringen“

„Ein starker Staat braucht eine handlungsfähige und personell gut aufgestellte Polizei. Das Thema Innere Sicherheit hat für die CDU-Fraktion höchste Priorität und unser Maßstab sind die sichersten Bundesländer“, sagte CDU-Innenpolitiker Rico Anton. Mit dem neuen Polizeigesetz habe man den Beamten zeitgemäße Befugnisse an die Hand gegeben: „Nun gilt es, den Stellenaufwuchs bei der sächsischen Polizei weiter zügig voranzubringen, denn die beste Ausrüstung und die besten Rechtsgrundlagen nützen wenig ohne die notwendige Personalausstattung.“

