Personalmangel: Sachsens Arbeitsmarkt kippt in vielen Branchen

Der Personalmangel im Bereich Hotel- und Gaststättenwesen ist besonders drastisch. 270.000 Beschäftigte haben der Branche von Juli 2019 bis Juli 2021 den Rücken gekehrt, geht aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor. Die Zahl der Verbliebenen liegt demnach jetzt unter 1,5 Millionen.

Im Grunde zeigt das Gastgewerbe aber nur die Spitze eines Eisbergs. „In der aktuellen Konjunkturumfrage der sächsischen Industrie- und Handelskammern ist der Fachkräftemangel sogar wieder der von den Unternehmen meistgenannte Risikofaktor – noch vor den steigenden Energie- und Kraftstoffpreisen“, erklärt Leipzigs IHK-Präsident Kristian Kirpal. Mit dem Ende der Corona-Lockdowns sei der Bedarf an Arbeits- und Fachkräften gewachsen. Und er steige weiter.

12.300 Pflegekräfte und 60.000 Fernfahrer fehlen

Mittlerweile suchen viele Branchen händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bundesweit sind zum Beispiel 12.300 Stellen für Pflegekräfte nicht besetzt, monierte jüngst der Caritas-Verband. Nach einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung gibt es für 95 Prozent der Kinder in Sachsens Kitas nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher. Unter den Lastkraftwagen-Fahrern auf Deutschlands Straßen stammen 40 Prozent aus Osteuropa – vorwiegend aus Polen und Tschechien. Trotzdem fehlen 60.000 bis 80.000 Fernfahrer, warnt Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr. Pro Jahr gingen 30.000 Brummi-Kapitäne in Rente. „Und nur rund 15.000 Nachwuchskräfte kommen nach.“

„Dass eine Bäckerin in Leipzig keine Mitarbeiter mehr findet, obwohl sie 18 Euro pro Stunde zahlen würde, war vor zehn Jahren noch undenkbar“, sagt Hermann Leistner, Sprecher bei der örtlichen Arbeitsagentur. Es seien insbesondere Berufe mit viel Nachtarbeit oder Spätschichten, denen schon seit längerer Zeit, aber immer öfter Ade gesagt wird. „Auch fünf Tage die Woche als Fernfahrer auf einem Parkplatz an der Autobahn zu schlafen – das wollen sich junge Leute kaum noch antun.“

Sachsen verliert in der Dekade 200.000 Arbeitskräfte

Die Alterung der Bevölkerung führe zu massiven Verlusten bei der Zahl der Erwerbstätigen. „Allein der Freistaat Sachsen wird laut amtlichen Prognosen bis 2030 auf etwa 200.000 Arbeitskräfte verzichten müssen. Das sind Personen, die in Rente gehen, aber nicht mehr durch neue Berufseinsteiger ersetzt werden“, erläutert Leistner. Bereits 2021 gehen dem Arbeitsmarkt in Deutschland durch diesen Effekt fast 150.000 Menschen im typischen Erwerbsalter verloren, warnt Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur. In den nächsten Jahren werde die Situation noch „viel dramatischer“.

Was schlecht aus Sicht vieler Unternehmen ist, hat auch Vorteile für viele Beschäftigte – gerade bei den Geringverdienern, so der Wirtschaftsprofessor Stefan Sell. „Seit etwa 2005 sinkt in Deutschland das Erwerbspersonenpotenzial drastisch, reden wir vom Pflegenotstand“, erinnert der Dekan an der Hochschule Koblenz. „Weil sich trotzdem viel zu wenig getan hat, sind wir jetzt an Kipp-Punkten angekommen.“ Das bedeute: In etlichen Branchen können sich nicht mehr die Firmen ihre Beschäftigten aussuchen, sondern die Beschäftigten ihre Firma.

Zeit zum Nachdenken während der Corona-Lockdowns

Während der Corona-Lockdowns hätten viele Menschen Zeit gehabt, über ihr Berufsleben nachzudenken. Vor allem auch die, die sonst ständig im Hamsterrad stecken, mit ihrem Lohn oder den Arbeitsbedingungen sehr unzufrieden sind. „Es wird nicht reichen, etwa in der Gastronomie nur einfach die Löhne anzuheben, um die Leute zurückzugewinnen“, prophezeit Sell.

Auch Arbeitskräfte aus den Nachbarländern, die heute riesige Lücken auf dem Bau, in der Ernte, der Pflege oder beim Tourismus füllen, stünden künftig nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung. „Viele Länder in Osteuropa haben ebenfalls wachsende Probleme mit der demographischen Entwicklung. Deshalb kommen zum Beispiel die meisten Fernfahrer in Polen aus der Ukraine.“

