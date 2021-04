Petition erreicht Quorum: Diätenerhöhung soll in Sachsen gestoppt werden

Dresden

Eine Online-Petition gegen die geplante Diäten-Erhöhung hat in nicht einmal vier Wochen die notwendigen Unterstützer gesammelt: Bislang fordern 13.161 Menschen die sächsischen Landtagsabgeordneten zum Verzicht in Krisenzeiten auf - das notwendige Quorum liegt bei 12.000 Unterschriften. Die Petition läuft noch weitere zehn Tage. Die entscheidende Abstimmung ist im Landtag kurz vor Pfingsten angesetzt. „Wenn die notwendige Anzahl vorliegt, kann die Petition im Landtag behandelt werden“, erklärt die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Simone Lang (SPD).

Fast 300 Euro mehr für Landtagsabgeordnete

Da Diätenerhöhungen zu den sensibelsten Entscheidungen zählen, hatte sich die Koalition in den vergangenen Monaten ohnehin schwer getan, das neue Abgeordnetengesetz durch das Parlament zu bringen. Letztlich einigten sich CDU, Grüne und SPD doch auf einen vierten Anlauf: Ab November – oder spätestens Dezember – soll jeder der 119 Landtagsabgeordneten monatlich 293,54 Euro beziehungsweise 4,9 Prozent mehr bekommen. Seit der bislang letzten Anhebung im August 2019 sind es aktuell 5943,50 Euro. Ursprünglich sollte die Entscheidung schon im Frühjahr 2020, dann im Dezember 2020 und zuletzt im März 2021 erfolgen.

Widerstand auch aus der Wirtschaft und von Linken und AfD

Dagegen hat sich nun Widerstand formiert: Nachdem bereits Kritik aus der Wirtschaft sowie von Linken und AfD im Landtag gekommen war, wurde von Kommunal- und Landespolitikern eine Online-Petition ins Leben gerufen. „Die aktuelle Beteiligung zeigt, dass viele Menschen das Thema wichtig finden. In einer solchen Situation, wie wir sie momentan haben, kann man sich nicht die Diäten erhöhen“, sagt Antje Hermenau, die zu den Erstunterzeichnern gehört, am Mittwoch der LVZ. Gleichzeitig kündigt die frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete und Fraktionschefin in Sachsen an: „Wir machen auf jeden Fall weiter. Als nächstes wollen wir in zwei Wochen die Petition im Landtag übergeben - und dann schauen wir mal, was passiert.“ Auch der langjährige FDP-Landesvorsitzende Holger Zastrow gehört zu den Initiatoren: „Offenbar leben viele Landtagsabgeordnete inzwischen in einer eigenen Welt. Die Diätenerhöhung ist zutiefst unsensibel und muss gestoppt werden.“

Ex-Grüne Hermenau: Wir machen auf jeden Fall weiter

Dass es überhaupt zu einer Diätenentscheidung kommen soll, liegt an einer rechtlichen Vorgabe: Spätestens neun Monate nach einer Landtagswahl muss das neue Parlament über die Abgeordnetenbezüge entscheiden – zur Höhe wird aber nichts gesagt. Die Kenia-Koalition verteidigt die aktuellen Pläne: Die Erhöhung erfolge nach einer zweijährigen Nullrunde und werde künftig auch wieder an die Lohnentwicklung in Sachsen gekoppelt – gehe diese nach unten, würden auch die Diäten sinken.

Diäten berechnen sich anhand von Richterbesoldung

In dem nun vorliegenden Gesetzentwurf wird auch eine neue Berechnungsgrundlage angewendet. In diesem Jahr sollen die Politikerbezüge an die aktuelle Besoldung für Richter (R2/Stufe 6) gekoppelt werden, wie es bereits vor 2010 der Fall gewesen war – deshalb falle die Erhöhung auch überproportional aus, heißt es intern zur Begründung. In den vergangenen zehn Jahren war die Entwicklung des sächsischen Bruttoinlandsprodukts (zu 45 Prozent), der Bruttolöhne (45 Prozent), der Renten (5 Prozent) und der Hartz-IV-Sätze (5 Prozent) eingeflossen. Ab 2022 soll es dann einen ähnlichen Index geben.

Von Andreas Debski