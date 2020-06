Dresden

Kommen jetzt auch in Mitteldeutschland Beherbergungsverbote für Urlauber aus Corona-Risikogebieten? Bayern hatte mit diesem drastischen Schritt für Aufregung gesorgt, in Mecklenburg-Vorpommern mussten Urlauber aus dem Corona-Hotspot Gütersloh die Insel Usedom verlassen.

Sachsen will Urlauber aus besonders betroffenen Corona-Gebieten zwar nicht zurückschicken. Allerdings soll ein negativer Corona-Test zur Voraussetzung für eine Reise nach Sachsen werden. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte auf LVZ-Anfrage: „Für uns ist wichtig: Jeder soll nach Sachsen kommen können, wenn er einen negativen Test vorweist.“

Wenn dies der Fall und der Test nicht älter als 48 Stunden ist, dann seien Urlaub, Privat- oder Geschäftsreisen nach Sachsen ohne weiteres möglich. „Ansonsten gilt für Reisende, die aus Regionen mit mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner während der letzten sieben Tage zu uns nach Sachsen kommen, ein Beherbergungsverbot“, so die Pläne von Köpping. Endgültig entschieden sei das aber noch nicht, die Abstimmung mit den Ländern laufe noch. Wichtig sei, so Köpping, dass es möglichst bundesweit einheitliche Regelungen für Reisende aus Risikoregionen gebe.

Unterschiedliche Ansätze in den Bundesländern

Das könnte schwierig werden. So plant beispielsweise Thüringen bislang keine Einschränkungen für Urlauber. Dagegen denkt Sachsen-Anhalt durchaus an Auflagen bei touristischen Übernachtungen. Ministerpräsident Reiner Haseloff kündigte entsprechende Überlegungen in einer neuen Corona-Schutzverordnung an. „Ich will nicht verhehlen, dass wir in dieser Verordnung ein sogenanntes Beherbergungsverbot aufnehmen“, sagte Haseloff dem MDR. Urlauber aus Risikogebieten könnten dann etwa keine Hotelzimmer mehr in Sachsen-Anhalt buchen. Als weitere Möglichkeit führte Haseloff Quarantäne-Regelungen für Urlauber an. Die Frage sei „nicht ob, sondern wie“ man entsprechende Regelungen durchsetzen werde.

Von Winfried Mahr, Olaf Majer