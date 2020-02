Pfarrer Martin Hüfken ist Dozent für Ethik und Lebenskunde an der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch. Hier bereitet er die Soldaten auf die Herausforderungen bei späteren Einsätzen vor. Doch auch er selbst stellt sich einer Herausforderung – als Seelsorger für deutsche Soldaten in Afghanistan.