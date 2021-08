Grimma/Bahren/Heimersheim

Kaum dass er im Fernseher die dramatischen Flutbilder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sah, reifte in Mario Rost der Entschluss zur Hilfe. Dem Vorsitzenden des Grimmaer Kinderreitfestvereins schwebte dabei von Anfang an ganz gezielte Hilfe vor. Für einen Pferdehof, der durch die Naturkatastrophe seine Existenz verloren hat. Über Landestrainer Manfred Kröber knüpfte der Bahrener den Kontakt – und telefonierte vor drei Wochen erstmals mit Bernd Flücken. Beim Anruf aus dem fernen Grimma brach der 54-Jährige, dessen Reiterhof in den Fluten unterging, in Tränen aus.

Jetzt läuft die Grimmaer Hilfsaktion für den kleinen Familienbetrieb in Rheinland-Pfalz an. Der Kinderreitfestverein weiß dabei den Bahrener Heimatverein „Zur Prinzengrotte“ an seiner Seite, beide hoffen auf eine große Spendenresonanz – nicht nur unter Pferdeliebhabern.

Katastrophe in Heimersheim ohne jede Vorwarnung

Bernd Flücken lebt mit seiner Familie in Heimersheim, einem Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Katastrophe brach in der Nacht auf den 15. Juli über sie herein. Ohne jegliches Anzeichen, denn in der Gegend war nicht einmal Regen gefallen. Und ohne jegliche Vorwarnung, wie Flücken erzählt. Kurz vor Mitternacht ergoss sich plötzlich eine Flutwelle über das 4000-Seelen-Dorf. „Unser Stall stand 3,70 Meter unter Wasser“, berichtet der 54-Jährige. Dabei befindet sich der Reiterhof rund 350 Meter von der Ahr entfernt.

Bernd Flücken wohnt zur Miete, das drei Kilometer vom Fluss gelegene Haus blieb verschont. Doch als er mit seiner Frau in großer Sorge Mitten in der Nacht zu den Stallungen wollte, wurden sie im Dunkeln von der entfesselten Ahr mitgerissen. Glück im Unglück: Eine Frau zog beide aus dem Wasser. Am folgenden Morgen bot sich ihnen dann ein Bild des Schreckens und der Verwüstung. „Von den Stallungen stehen nur noch die Wände, das Dach und die Boxen“, berichtet Flücken. Reitplatz und Wiesen sind nicht mehr als solches zu erkennen. Überall fanden sich Heizöl, Schlamm und Abfall, darunter zig Flaschen und Kästen eines Getränkeherstellers.

Durchtrainierte Sportpferde hielten sich Stunden über Wasser

Wie durch ein Wunder überlebten alle zwölf Pferde. Die durchtrainierten Sportpferde haben sich Flücken zufolge in ihren Boxen mehre Stunden lang über Wasser gehalten. Eines sei sogar über die 2,30 Meter hohe Boxenwand geschwommen. „Wir mussten am Morgen eine Mauer durchschlagen, um die Tiere zu retten“, berichtet der Heimersheimer. Die Pferde seien inzwischen alle übern Berg und stünden in 40 Kilometer entfernten Stallungen.

Hier stehen noch die Fluten im Reiterhof Flücken im hochwassergeschädigten Ahrtal. Quelle: Privat

In seinem Landkreis seien 35 Schulen und Kitas zerstört und 14 Brücken mitgerissen worden. 48.000 Autos seien abgemeldet worden, erzählt Bernd Flücken, der inzwischen wieder nach vorn schaut. Zwei Wochen lang habe er geweint, „doch wir Vier leben“, blickt er auf seine Familie und meint neben seiner Frau den 22-jährigen Sohn nebst Freundin. „Wir werden alles wieder aufbauen.“

Bereits Hilfe von mehreren Seiten – nun auch aus Grimma

Flücken ist sehr dankbar, bereits Hilfe erfahren zu haben – allerdings nicht von staatlicher Seite, wie er sagt. So rückten einen Tag lang 34 Menschen aus Bayern an und räumten mit auf. „Die Futterhilfe unterstützt uns“, sagt er, denn auch die Heuernte ist verloren. Von der Reiterlichen Vereinigung gab es 5000 Euro. Nun auch die Unterstützung aus dem fernen Grimma, was der Familie zu Herzen geht.

„5000 Euro sind ein Tropfen auf den heißen Stein“, weiß Nick Krause vom Heimatverein Bahren. Der Bauhof-Mitarbeiter gehörte zum zwölfköpfigen Trupp aus Grimma und Colditz, der gleich in den ersten Tagen nach dem Hochwasser in Ahrweiler, Ehlingen und Rech und damit auch ganz in der Nähe von Heimersheim den Betroffenen unter die Arme griff. Noch immer hat er die furchtbaren Bilder aus dem Katastrophengebiet vor Augen („Viele haben nichts mehr.“) und will jetzt die Aktion unterstützen.

Wollen einem von der Flutkatastrophe betroffenen Reiterhof in Rheinland-Pfalz helfen: Grimmas Kinderreitfestverein-Vorsitzender Mario Rost (r.) und Nick Krause in Vertretung des Heimatvereins Bahren. Quelle: Frank Prenzel

Zum zehnten Kinderreitfest in Grimma, das vom 10. bis 12. September stattfindet, wird jeder Starter gebeten, eine freiwillige Flutabgabe von 20 Euro zu zahlen, informiert Vereinschef Mario Rost. Darüber hinaus werden beim Fest Lehrlings-Mädchen aus dem Gestüt Graditz mit einem Spendentopf unterwegs sein. Der Heimatverein Bahren plant, zum Weihnachtsmarkt im Dezember und zum Dorffest im Juni nächsten Jahres ebenfalls Geld für den Pferdehof Flücken zu sammeln. Rost spricht darüber hinaus Unternehmer an, die im Bereich des Pferdesports tätig sind, und hat auch schon Kontakt mit Susann Krönert, der Geschäftsführerin des sächsischen Pferdesportverbandes, aufgenommen. Sie wolle das Anliegen ebenfalls streuen, sagt der Vereinschef.

Spenden laufen über Konto des Kinderreitfestvereins

Darüber hinaus wurde ein Spendenkonto eingerichtet (siehe unten). Ab sofort können unter dem Kennwort „Fluthilfe Reiterhof Flücken“ Einzahlungen auf das Konto des Kinderreitfestvereins vorgenommen werden.

Lesen Sie auch:

Diese Eindrücke schilderten die Fluthelfer aus Grimma und Colditz nach ihrem Einsatz an der Ahr.

„2013 mussten wir wegen der Flut das Kinderreitfest absagen“, erinnert Mario Rost. „Wir hatten den Reitplatz verloren und waren froh über jede Hilfe.“ Jetzt möchten die Grimmaer etwas zurück geben. Neben den Geldspenden ist deshalb auch vorgesehen, mit einigen Reitsportlern nach Heimersheim zu fahren und dem Familienbetrieb Flücken einige Tage lang beim Wiederaufbau zu helfen. Wann das sein wird, steht aber noch nicht fest, sagt Rost. Vielleicht könne zwischen den Pferde-Dörfern Bahren und Heimersheim sogar eine Verbindung wachsen, sinniert der Vereinschef.

Spendenkonto: Kinderreitfest Grimma e.V. / Bankverbindung: Sparkasse Grimma IBAN DE44 8605 0200 1041 0381 23 / BIG SOLADES1GRM / Kennwort: Fluthilfe Reiterhof Flücken / Für die Ausstellung der Spendenbescheinigungen wird die komplette Adresse des Spenders/der Firma benötigt.

Von Frank Prenzel