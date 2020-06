Pfingsten: Darum gehen Menschen in Kohren-Sahlis mit Ziegen auf Tour

Kohren-Sahlis

Da gibt es nichts zu meckern – vom Irrgarten der Sinne in Kohren-Sahlis starteten zu Pfingsten etliche Abenteuerlustige zu einer Wanderung der tierischen Art. Denn wo man sonst den Weg für sich allein hat, musste der Wald nun gemeinsam mit mehreren Ziegen erkundet werden. Und die bahnen sich schon mal ganz robust den Weg. Streicheleinheiten nehmen fast alle Tiere immer dankbar entgegen.

Nur die schwarze Lillifee tanzt da etwas aus der Reihe. „Die wird einfach nicht handzahm“, sagte Karola Günther, Betreiberin des Irrgartens der Sinne, die die Tour mit den Tieren anführte. „Unsere Ziegen haben alle ihren eigenen Kopf und ihre eigene Geschichte.“

Zur Galerie Impressionen von einer außergewöhnlichen Tour. Vom Irrgarten der Sinne in Kohren-Sahlis erkundeten die Teilnehmer mit Ziegen das schöne Kohrener Land. Beide Touren zu Pfingsten waren gefragt.

Rettung von „SOS-Ziegen“ im Kohrener Land

So manches Tier sei aus schlechten Haltungsbedingungen als „SOS-Ziege“ gerettet worden. „Einmal hieß es: Entweder ihr nehmt sie, oder sie kommt in den Suppentopf“, berichtete Karola Günther. Nur ein Tier aus der Gruppe – eine Thüringer Waldziege – sei reinrassig, aber darauf komme es gar nicht an. Als sie das sagt, sind einige der Tiere schon an der nächsten Hecke. „Vermietet ihr die auch als Heckenscheren?“, wollte ein Mann wissen. „Nein, das wird nichts, denn so gleichmäßig fressen die die Hecken nicht ab“, erklärte Karola Günther.

Wissenswertes rund um die Ziege gab es auf der Wanderung im Kohrener Land buchstäblich am Wegesrand zu erfahren. „In fast jeder Schafherde finden sich auch Ziegen, denn die halten die Bäume klein.“

Quer durch den Wald im Kohrener Land – mit Ziegen. Quelle: Bert Endruszeit

Die Kuh des kleinen Mannes

Ursprünglich sind die Touren als Packziegenwanderungen gedacht, doch derzeit eigne sich kein Tier als Lastenträger. „Unser Bernie ist zu alt dafür, und die kleineren Tiere dürfen erst im nächsten Jahr Gepäck tragen.“

Die Ziege sei früher die Kuh des kleinen Mannes gewesen, verriet Karola Günther. „Sie gab Milch und zog den Karren.“ Letzteres sei heute aber nicht mehr üblich. Doch wenn auf einem Mittelaltermarkt eine Ziege mit Packsattel auftauche, dann sei das historisch nicht korrekt.

„Packziegen wurden erstmals vom kanadischen Militär eingesetzt. Die merkten schnell, dass Ziegen viel trittsicherer als ihre Mulis waren.“ So habe sich dann die Packziege von Kanada in die Schweiz ausgebreitet und ist nun überall in Europa zu finden.

Rast an der Wiese. Quelle: Bert Endruszeit

Ziegen finden ihren Weg von allein

Zur gemeinsamen Wanderung müssen die Ziegen nicht angeleint werden. „Die finden von allein ihren Weg – manchmal verschwinden sie auch mal“, sagt Karola Günther. Einmal sei eine Schulklasse mit vier Ziegen gestartet, zurück kamen aber nur zwei. „Dann stellte sich heraus, dass sie sich einer anderen Schulklasse angeschlossen hatten. Die hatten also einfach nur ihre Herde gewechselt.“ Ziegen finden immer einen Weg – das kann durchaus wörtlich genommen werden. „Sie sind sehr intelligent und wahre Ausbruchskünstler. Wenn es ihnen auf der Weide zu langweilig ist, dann suchen sie so lange, bis sie plötzlich weg sind.“ Ziegen haben sogar eine ausgesprochene Lieblingspflanze. „Bei Holunder können sie nicht nein sagen.“ Kein Wunder, dass im Mittelalter das Beschädigen eines Holunderstrauches schwer bestraft wurde, wie Karola Günther erklärte.

Auf die kleinen Wanderer warten Rätsel

Für die jüngsten Teilnehmer der Wanderung hatte Karola Günther mehrere Rätsel und kleine Spiele vorbereitet. Bei denen konnten auch noch die Erwachsenen etwas lernen. Ein paar unscheinbare Blätter – was das wohl ist? „Wald-Ziest“, klärte Karola Günther auf. „Daraus lässt sich eine leckere Champignoncremesuppe machen, und das ganz ohne einen einzigen Champignon.“

Geschicklichkeitsspiel mit einem rohen Ei

Die 13-jährige Theresa hatte bei einem ganz besonderen Geschicklichkeitsspiel ihren Spaß. Dabei galt es, ein rohes Ei so geschickt mit Naturmaterial einzuwickeln, dass bei einem Wurf alles heil bleibt. Gesagt – getan, Versuch geglückt. Für so viel Spaß lohnte sich auch eine weite Anreise. „Wir kommen aus Regensburg und besuchen über Pfingsten unsere Eltern in Bad Lausick“, verriet Theresas Mutter Susann Zschake. „Mittlerweile haben wir schon drei Ziegenwanderungen mitgemacht.“

Von Regensburg nach Kohren-Sahlis

Die erste Tour habe sich damals aus Zufall ergeben. „Wir waren am Irrgarten der Sinne und hörten, dass eine Familie abgesagt hatte. Schon durften wir mit.“ Seitdem sind sie zu richtigen Fans der gehörnten Vierbeiner geworden. „Die Waldtour mit ihnen macht einfach großen Spaß.“ Diesmal hatten sich die Regensburger rechtzeitig angemeldet – denn ohne vorherige Reservierung funktioniert die Ziegentour nicht. Zu Pfingsten waren beide Touren im Handumdrehen ausgebucht.

Von Bert Endruszeit