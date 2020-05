Pfingsten? Keine Ahnung! Große Wissenslücken in Sachsen und Sachsen-Anhalt

Leipzig

Pfingsten? Hauptsache langes Wochenende! Für viele liegt das Fest im Bewusstsein weit abgeschlagen im Feiertagskalender. Warum wir genau 50 Tage nach Ostern Pfingsten feiern (aus dem Griechischen „pentekoste“, der Fünfzigste), ist für die meisten Bundesbürger ein Rätsel.

Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche

In einer aktuellen Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa – im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur Idea – wussten nur 38 Prozent den korrekten Anlass für das Pfingstfest: Den Jüngern von Jesus Christus wurde der Heilige Geist geschickt, damit sie in verschiedenen Sprachen das Evangelium – also die Botschaft Gottes – verkünden können. (Apostelgeschichte, 2. Kapitel). Die Begeisterung der Menschen, das Wort Gottes zu verstehen, wirkte ansteckend, der christliche Glaube breitete sich aus. Pfingsten gilt daher auch als Geburtstag der Kirche.

Mehrheit liegt falsch oder weiß keine Antwort

In der Insa-Umfrage wusste insgesamt die Mehrheit der Befragten entweder gar keine Antwort (23 Prozent) oder sie antworteten falsch (30 Prozent). So vermuteten beispielsweise fast neun Prozent der Befragten, Jesus sei zu Pfingsten auferstanden oder sogar Jesus sei an diesem Tage geboren. Rund acht Prozent machten keine Angaben.

In Sachsen-Anhalt kennt nur jeder Sechste die Pfingstgeschichte

Besonders groß sind die Wissenslücken über das Pfingstfest offenbar im Osten Deutschlands. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wusste rund jeder Dritte gar keine Antwort, in Sachsen waren es rund 29 Prozent. Knapp ein weiteres Drittel gab eine falsche Antwort. Immerhin jeder dritte Sachse lag in der Umfrage mit seiner Antwort noch richtig – während in Sachsen-Anhalt, der Kernland der Reformation, gerade noch jeder Sechste den Ursprung des Pfingstfestes kennt.

Bremer liegen am weitesten daneben

Besonders bibelfest zeigten sich bundesweit dagegen die Saarländer und die Bayern: Hier weiß mehr als jeder Zweite über den Grund des „Kirchengeburtstages“ Bescheid. Am weitesten daneben lagen in der Insa-Umfrage übrigens die Bremer: Hier glaubt jeder Dritte, Pfingsten werde gefeiert, weil Jesus in den Himmel aufgestiegen ist.

Seit September 2019 Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland: Friedrich Kramer Quelle: dpa

Bischof Kramer : Kein vergessener Feiertag !

Der Magdeburger Bischof Friedrich Kramer will sich dennoch nicht mit Pfingsten als vergessenen Feiertag abfinden. Besonders in Krisenzeiten – wie im Corona-Jahr – sei eine Besinnung auf die Bedeutung des Festes wichtig. Kramer erinnert im Kurzinterview mit LVZ.de daran, dass Menschen in der Pfingstgeschichte neuen Lebensmut fassen, ihre Angst verlieren und von der Liebe Gottes erzählen. „Das sollten wir tun und feiern. Nach Wochen, die unser Miteinander strapaziert haben, ist es Zeit, nun aufeinander zuzugehen.“

Kurzinterview mit dem Magdeburger Bischof Friedrich Kramer Herr Bischof Kramer, ist Pfingsten für viele Menschen ein „vergessener“ Feiertag, weil er im Bewusstsein weit abgeschlagen hinter Weihnachten und Ostern liegt? Friedrich Kramer: Wer um neuen Lebensmut und die Kraft, zu vergeben, bittet, den wird Gott mit seinem Geist umwehen, erfüllen, beleben und ein Pfingstfeuer in ihm anzünden. Unser Pfingstfest gründet auf dem jüdischen Wochenfest, das den Dank für die erste Ernte mit dem Dank für Gottes gute Lebensregeln verbindet. Wo wir diese Begeisterung für das Leben feiern, da ist Pfingsten nicht vergessen. Warum verdient es Pfingsten, dass wir es feiern? Die Pfingstgeschichte erzählt, wie Menschen von neuem Lebensmut erfasst werden; sie verlieren ihre Angst, gehen raus und erzählen von der Liebe Gottes. Das sollten wir tun und wir sollten es feiern. Gewöhnlich geschieht das mit dem Maiensetzen, mit Konfirmationen in den mit Birkenlaub geschmückten Kirchen, mit Pfingstburschen und Pfingstochsen. Dass es dieses Jahr anders ist, unterstreicht, wie sehr wir dieses Fest brauchen. Können wir dieses Jahr – in Corona-Zeiten – ein Pfingstwunder besonders gut gebrauchen? Pfingsten wurden die Jünger ansteckt, und zwar vom Heiligen Geist, dem Geist der Liebe und der Wahrhaftigkeit. Es ist immer wieder ein Wunder, auf welchen Wegen sich die Liebe Bahn bricht, wie sie uns durch Worte der Vergebung befreit und Beziehung stiftet. Veni sancte Spiritus – komm, Heilger Geist, und schenke uns die Gnade und Größe, dass wir nach Wochen, die unser Miteinander strapaziert haben, nun aufeinander zugehen. Die physische Herausforderung ist dabei die geringste.

Von Olaf Majer