Dresden

Die neue Pflege-Impfpflicht wird ab dem 16. März gelten. Im Vorfeld hat es bereits heftige Diskussionen gegeben, inwieweit die Vorschriften in Sachsen aufgrund der niedrigen Impfquote überhaupt ungesetzt werden können. Hier ein Überblick zu den wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Nachweise müssen bis zum 15. März vorgelegt werden?

Beschäftigte müssen den Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder ein Attest, wonach sie aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können, bis zum Ablauf des 15. März 2022 ihren Arbeitgebern vorlegen. Geschieht dies nicht, muss die Leitung der Einrichtung oder des Unternehmens binnen zwei Wochen das zuständige Gesundheitsamt informieren. Diese Meldung soll laut Sozialministerium vorzugsweise über ein elektronisches Onlineportal erfolgen – die Technik stehe den Gesundheitsämter bereits zur Verfügung, heißt es in Dresden. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht tritt am 1. Januar 2023 außer Kraft.

Wer ist zu einem Nachweis verpflichtet?

Kurz gesagt: Alle Personen, die unter anderem in Krankenhäusern, Arztpraxen, Tageskliniken, Rettungsdiensten, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Blutspendediensten oder Pflegeeinrichtungen tätig sind, fallen unter die Impfpflicht. Das gilt auch für Verwaltungspersonal, wenn es Kontakte zu Patienten oder Betreuten hat, ebenso für Berufsschüler, Ehrenamtliche und Beschäftigte von Fremdfirmen (zum Beispiel: Küche, Transport, Handwerk, Reinigung). Diese Personen müssen aber regelmäßig – und nicht nur wenige Tage oder vielleicht Minuten – dort tätig sein. Wer seine Tätigkeit ab dem 16. März 2022 neu antritt, muss dem Arbeitgeber vor Beginn der Tätigkeit einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Was ist mit Praxen für sonstige medizinische Berufe?

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt auch für die sogenannten humanmedizinischen Heilberufe: Diätassistenten, Ergotherapeuten, Hebammen und Entbindungspfleger, Logopäden, Masseure und medizinische Bademeister, Orthoptisten, Physiotherapeuten, Podologen sowie Psychotherapeuten. Auch Impf- und Testzentren fallen unter diese Vorschrift, aber nur wenn sie als Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes betrieben werden. Dagegen gehören Apotheken nicht zu den Einrichtungen – auch dann nicht, wenn dort Impfungen durchgeführt werden. Auch in der Wohnungslosenhilfe gilt die neue Impfpflicht nicht.

Welche Regelungen gelten für die Behindertenhilfe?

Auch in diesen Fällen greift die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Dazu zählen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen und Werkstätten für behinderte Menschen sowie vergleichbare Tagesangebote. Auch vollstationäre Einrichtungen (zum Beispiel: betreute Wohngruppen und Wohneinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen) und teilstationäre Einrichtungen (zum Beispiel: heilpädagogische Tagesstätten oder Kitas) zählen hierzu. Von der neuen Regelung werden hingegen integrative Kindertagesstätten nicht erfasst. Auch Personen, die in Inklusionsbetrieben arbeiten, müssen den Impfschutz nicht nachweisen. Dagegen unterliegen auch Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter der Nachweispflicht, wenn sie Menschen mit Behinderung betreuen.

Gibt es Ausnahmen aus religiösen Gründen?

Nein, eine Ausnahme oder Befreiungsmöglichkeit aus religiösen Gründen sieht das Gesetz nicht vor. Es ist lediglich eine Ausnahme für Personen vorgesehen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Wann ist eine Person in einer Einrichtung „tätig“?

Zunächst einmal: Die Art der Beschäftigung – ob mit Arbeitsvertrag, als Leiharbeiter, im Praktikum, als Beamter oder Selbstständiger – ist ohne Bedeutung. Die Person müssen regelmäßig und nicht nur zeitlich vorübergehend in der Einrichtung tätig sein. Das betrifft auch Auszubildende, Studierende, die in der betroffenen Einrichtung praktische Ausbildungsabschnitte absolvieren sowie Personen, die ihren Freiwilligendienst ableisten, und Zeitarbeitskräfte. Die Impfpflicht gilt unter anderem auch für Orthopädietechniker, Fußpflege und Friseure, wenn sie regelmäßig in eine Einrichtung kommen. Die Vorgaben gelten unabhängig vom Alter, beispielsweise auch für Praktikanten, die unter 18 Jahre sind. Werden private Dienstleistungen für einzelne (Heim-)Bewohner ausgeübt (zum Beispiel: rechtliche Betreuung), besteht dagegen keine Nachweispflicht.

Wie sollen Selbstständige die Nachweise erbringen?

Bei Selbstständigen gibt es häufig keine Einrichtungsleitung, der ein Nachweis vorgelegt werden könnte. In diesen Fällen müssen die entsprechenden Dokumente für Kontrollen der Gesundheitsämter parat gehalten werden. Wichtig ist: Es muss ersichtlich werden, dass der Nachweis (Impfung, Genesenenstatuts, Attest) bis zum 15. März 2022 vorgelegen hat.

Was passiert, wenn kein Nachweis vorgelegt wird?

Die Arbeitgeber müssen bis zum 29. März 2022 alle Beschäftigten an die Gesundheitsämter melden, die keinen entsprechenden Nachweis vorlegen können – danach beginnt die Einzelfallprüfung. Das jeweilige Gesundheitsamt wird die betreffende Person zunächst zur Vorlage des Nachweises auffordern, die Frist beträgt vier Wochen. Danach beginnt eine Anhörung, und es wird ebenfalls geprüft, inwieweit die Versorgung innerhalb einer Einrichtung beeinträchtigt werden könnte. Erst danach kann ein Betretungs- beziehungsweise ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden. Es ist davon auszugehen, dass bis zu den ersten Entscheidungen einige Woche vergehen – und die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis auf Weiteres weiterarbeiten dürfen.

Welche „Ermessensspielräume“ gibt es?

Das sächsische Sozialministerium hat immer wieder darauf hingewiesen, dass in dem Gesetz eine sogenannte Kann-Regelung verankert ist: Werden keine Nachweise erbracht, muss nicht zwangsläufig ein Betretungs- beziehungsweise ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden. Die entsprechende Prüfung soll „risikoadaptiert und der Versorgungssicherheit entsprechend“ vorgenommen werden. Demnach steht es im Ermessen des jeweiligen Gesundheitsamtes, welches Infektionsrisiko für vulnerable Personen bei einer fortgeführten Tätigkeit bestehen würde und ob „Hinweise auf wesentliche Beeinträchtigungen der Versorgung der Patienten oder Pflegebedürftigen“ vorliegen könnten, wenn die betreffenden Ungeimpften weiterarbeiteten. In diesen Fällen seien auch die Einrichtungen anzuhören, so das Ministerium. Es wird von etwa 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der sächsischen Gesundheitsbranche ausgegangen.

Was ist, wenn der Nachweis in den kommenden Wochen oder Monaten abläuft?

Wenn ein erbrachter Nachweis ab dem 16. März 2022 seine Gültigkeit verliert – zum Beispiel bei einem befristeten Genesenenstatus oder einer nur zweifachen Impfung –, muss ein neuer Nachweis innerhalb von vier Wochen der Einrichtungsleitung vorgelegt werden. Erfolgt dies nicht, muss auch in diesen Fällen das Gesundheitsamt informiert werden.

Können sich Beschäftige auch später impfen lassen?

Grundsätzlich: ja. Sollten nach dem 15. März noch zwei Impfungen erforderlich sein, so ist der Nachweis für die erste Impfung innerhalb von vier Wochen vorzulegen. Für den Nachweis einer zweiten Impfung beträgt die Frist zwei Monate. Fehlt nur noch eine Impfung zur Grundimmunisierung, ist diese binnen vier Wochen zu erbringen.

Dürfen die Gesundheitsämter auch ohne Anmeldung kontrollieren?

Ja. Auch wenn die Gesundheitsämter keine Meldungen durch die jeweiligen Einrichtungen oder Unternehmen erhalten haben, müssen bei Kontrollen alle Beschäftigten die entsprechenden Nachweise vorlegen können. Darüber hinaus kann das Gesundheitsamt bei einem Attest eine ärztliche Untersuchung anordnen, ob die betreffende Person tatsächlich nicht gegen das Coronavirus geimpft werden darf.

Welche Strafen drohen bei Verstößen?

Wer auf Anforderung des Gesundheitsamtes einen Nachweis nicht, nicht richtig, unvollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Bei Missachtung der Auskunftspflichten oder eines Beschäftigungs- und Tätigkeitsverbots Impfpflicht droht nicht nur den Angestellten eine Geldbuße von bis zu 2500 Euro. Auch die Leitung einer Einrichtung, die entgegen der gesetzlichen Verbote eine Person beschäftigt oder im Falle einer Benachrichtigungspflicht das Gesundheitsamt nicht informiert hat, muss mit einem solchen Bußgeld rechnen.

Von Andreas Debski